euglena Co. lance la campagne « Le jour où les sushis ont disparu », un avertissement sur le changement climatique

Cette campagne vise à mettre en garde contre la possibilité que le changement climatique affecte les habitats marins et change radicalement le menu des restaurants de sushis. Dans cette campagne, euglena Co. a illustré une prévision d'avenir* dans laquelle certains types d'ingrédients de sushi disparaîtront de l'océan autour du Japon en raison d'un éventuel changement climatique, et sur un site Web spécial ( https://euglena.jp/sushi ), a annoncé les 9 ingrédients qui risquent de disparaître dans un proche avenir. Les visiteurs du site Web peuvent réserver la date présumée du dernier jour où chaque ingrédient de sushi sera servi à Ginza Kyubey. Ces ingrédients de sushi comprennent des articles familiers comme la seiche, le shako , le saumon et les œufs de saumon, les pétoncles, les oursins comestibles, l'ormeau, le flet, la dorade royale et le crabe des neiges.

* Cette prévision se base sur le rapport d'un superviseur de cette campagne, le professeur Shinichi Ito de l'Institut de recherche sur l'atmosphère et les océans de l'Université de Tokyo.

Film conceptuel, LE DERNIER JOUR DES SUSHIS

https://www.youtube.com/watch?v=JGsm2Grs-oQ&t=0s

À propos d'euglena Co.

euglena Co. cotée à la première section de la Bourse de Tokyo (Ticker : 2931), est la première société de capital-risque en biotechnologie au monde à avoir réussi la culture de masse en plein air des microalgues « Euglena » en 2005. Nous exploitons actuellement une activité de soins de santé pour la commercialisation des aliments/cosmétiques fonctionnels « Euglena » et une activité d'énergie et d'environnement qui promeut la R et D pour la production de biocarburants.

https://euglena.jp

À propos de Ginza Kyubey

Ginza Kyubey est un restaurant japonais de sushi de prestige à Ginza, Tokyo, avec plus de 80 ans d'histoire qui a été classé numéro un au Japon et numéro trois mondial par LA LISTE 2018, un site Web avec une sélection de restaurants des cinq continents.

Les activités d'euglena Co. liées aux ODD

euglena Co, dans le cadre de sa philosophie d'entreprise « Rendre la terre et les personnes robustes », cherche à répondre aux problèmes environnementaux mondiaux, aux problèmes alimentaires et à de nombreux autres défis sociaux à travers ses activités commerciales.

Programme euglena GENKI : https://euglena.jp/genki/

euglena Co. livre des biscuits Euglena riches en nutriments aux enfants du Bangladesh depuis 2014. Une partie du chiffre d'affaires de la société du groupe est affectée au fonds d'exploitation.

Activité de biocarburants : https://euglena.jp/greenoiljapan/

euglena Co. fait de la recherche et du développement sur le carburant de turbo-moteur et le carburant diesel renouvelables. euglena Co. vise à fournir du carburant de turbo-moteur renouvelable aux vols commerciaux d'ici 2020 afin de faire du Japon une nation avancée en matière de biocarburants parce que les États-Unis et les pays de l'UE ont activement introduit des biocarburants avec des objectifs chiffrés concrets alors que l'utilisation des biocarburants au Japon reste extrêmement faible.

18 ans et moins, directeur-général du futur : https://euglena.jp/news/20190809-2/

Partant du principe que ce sont les jeunes, qui deviendront les adultes à l'avenir, doivent être ceux qui prennent les décisions concernant l'avenir, euglena Co. recrute un CFO (directeur-général du futur) de 18 ans et moins qui contribuera à améliorer les plans d'action et objectifs de l'entreprise en matière d'ODD ; 3 semaines après l'annonce de l'offre, ce poste a suscité plus de 500 candidatures, tant au Japon que dans le monde. Le jeune homme, qui sera nommé CFO en octobre prochain, représentera euglena Co. dans le cadre de nombreuses activités, dont la participation à des conférences internationales.

