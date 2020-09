Eveliqure annonce avoir remporté un contrat avec le NIAID pour financer les études cliniques de phase 2 de son candidat-vaccin combiné contre les bactéries Shigella et ETEC

VIENNE, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Eveliqure Biotechnologies GmbH annonce aujourd'hui s'être vu octroyé un contrat du gouvernement américain (contrat no 75N93020C00048) par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ou Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dans le but de financer les essais cliniques de phase 2 pour le développement de son vaccin-candidat ShigETEC. Le NIAID a attribué une somme de base de 215 093 $ pour un contrat d'une valeur totale de 20,6 millions de dollars si toutes les options du contrat sont exercées. Les options de contrat sont échelonnées sur des étapes importantes, notamment l'enregistrement d'un nouveau médicament de recherche auprès de la FDA (secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques), la fabrication de matériel d'essais cliniques et la réalisation de plusieurs essais de provocation chez l'homme visant à démontrer l'efficacité du vaccin.

ShigETEC est un candidat-vaccin administré par voie orale qui offre une protection étendue contre Shigella et Escherichia coli entérotoxigène (ETEC), deux des principaux agents pathogènes des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans vivant dans des pays à revenu faible et intermédiaire, et touchant jusqu'à la moitié des voyageurs dans les pays en voie de développement. Les maladies diarrhéiques sont également les principales maladies infectieuses affectant le personnel militaire déployé dans les pays où ces infections sévissent à l'état endémique. ShigETEC a été préparé à partir d'une souche vivante atténuée du vaccin Shigella, mis au point de façon rationnelle afin de remédier aux défaillances des précédentes tentatives de développement d'un vaccin. Ce candidat-vaccin protège à la fois contre Shigella et ETEC.

« Le contrat du NIAID constitue une aide substantielle, qui nous permet de maintenir nos efforts de développement de vaccins et de poursuivre notre objectif ultime, à savoir : prévenir les maladies diarrhéiques induites par les bactéries Shigella et ETEC, un problème mondial qui affecte des millions de personnes. Nous apprécions grandement l'engagement du NIAID envers notre projet et sommes impatients de collaborer avec le NIAID à la mise au point de ShigETEC », a déclaré Gábor Somogyi, M. D., MBA et président-directeur général d'Eveliqure.

« Les essais de provocation de phase 2, financés par ce contrat, permettront de réaliser des tests efficaces et rentables de ShigETEC, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir réaliser une recherche approfondie afin de comprendre les réponses immunitaires protectrices induites par notre vaccin. Ces essais permettront également de concevoir des études de phase 3 sur le terrain », a commenté Frank Malinoski M.D., Ph. D., responsable du service médical d'Eveliqure et investigateur principal de la recherche associée à ce contrat.

« À la suite du financement public précédent du programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne Horizon 2020, du Wellcome Trust et de l'Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG), ce soutien du NIAID reflète l'impact sanitaire et social qu'un vaccin combiné réussi Shigella-ETEC peut avoir au sein de différentes populations touchées par des maladies diarrhéiques », a souligné Eszter Nagy, M.D., Ph. D., cofondatrice et PDG d'Eveliqure.

Il n'existe actuellement aucun vaccin permettant de protéger les personnes contre les infections à Shigella et à ETEC. ShigETEC entre actuellement en phase 1 des essais cliniques.

À PROPOS D'EVELIQURE

Eveliqure est une entreprise autrichienne de biotechnologie, située à Vienne qui a élaboré une plateforme technologique propriétaire dédiée aux vaccins visant à améliorer la qualité de vie des populations, défavorisées ou privilégiées, en proposant des solutions médicales innovantes pour lutter contre les maladies diarrhéiques. Eveliqure est une entreprise résidente de CEBINA (Central European Biotech Incubator and Accelerator) ( www.cebina.eu ).

www.eveliqure.com

Ce projet a été financé dans sa totalité par des fonds fédéraux de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, des Instituts nationaux de la santé, du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre du contrat no 75N93020C00048.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250339/Eveliqure_Logo.jpg

CONTACTS

Sophie Zettl, Ph. D.

Responsable du développement des affaires

Eveliqure Biotechnologies GmbH

+43 676 3731595

[email protected]

Liens connexes

https://mma.prnewswire.com/media/1250339/Eveliqure_Logo.jpg



SOURCE Eveliqure