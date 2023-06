Eviation annonce une commande de la part d'Aerolease pour un maximum de 50 avions de banlieue Alice tout électriques

Eviation signe une lettre d'intention avec Aerolease, une société de leasing américaine spécialisée dans l'aviation éco-responsable

Dans le cadre de l'accord annoncé au Salon du Bourget 2023, Aerolease commande jusqu'à 50 avions électriques Alice

Les commandes pour Alice s'élèvent désormais à plus de 4 milliards de dollars américains

PARIS, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft, fabricant d'avions entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui que Aerolease, une société de leasing basée à Miami, aux États-Unis, a signé une lettre d'intention pour un maximum de 50 avions de banlieue Alice. Aerolease se consacre à l'aviation éco-responsable et fournira des solutions de financement et de location pour Alice à une clientèle internationale composée d'exploitants.

L'aviation de demain à la pointe du progrès

L'appareil Alice d'Eviation est un avion électrique pouvant accueillir neuf passagers. Il s'agit du seul avion de banlieue entièrement électrique de cette taille à avoir fait ses preuves en vol. Construit à partir d'une conception propre autour du système de propulsion électrique de magniX, leader sur le marché, l'Alice ne produit aucune émission de carbone et ne coûte qu'une fraction de l'heure de vol par rapport aux jets légers ou aux turbopropulseurs haut de gamme, offrant ainsi la possibilité de desservir davantage de destinations et d'améliorer le confort des voyages aériens.

« À l'heure où nous nous réunissons pour le salon du Bourget, l'industrie aérospatiale est confrontée à une pression croissante pour que les solutions écologiques deviennent réalité », a déclaré Eddie Jaisaree, vice-président des ventes commerciales chez Eviation. « L'avion Alice répond à la demande de technologie zéro carbone que nous constatons de la part des gouvernements, des autorités chargées de la réglementation et du grand public, tout en offrant une expérience de vol plus agréable et des coûts d'exploitation plus faibles. Aerolease démontre une fois de plus la volonté des sociétés de leasing de révolutionner le transport aérien et nous sommes très heureux de recevoir cette commande ».

« Nous travaillons avec de grandes compagnies aériennes dans le monde entier et nous savons, grâce à de nombreux échanges, que le développement durable est un sujet de grande importance », a déclaré Jep Thornton, associé gérant d'Aerolease. « De nouveaux projets portant sur le développement durable sont essentiels dans le cadre de notre future stratégie et nous sommes ravis de travailler avec Eviation pour offrir à nos clients du monde entier une solution zéro émission qui est bénéfique pour la planète et qui offre un moyen passionnant d'ouvrir de nouvelles routes aériennes au niveau régional. »

« Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la dernière édition du salon du Bourget, Eviation a réalisé le premier vol d'essai mondial d'Alice et a obtenu plus de 4 milliards de dollars de commandes », a déclaré Gregory Davis, PDG d'Eviation. « Notre avion a conquis les cœurs et les esprits du marché grâce à son design magnifique, son faible coût d'exploitation et ses gages de respect de l'environnement. La communauté du leasing a un rôle important à jouer dans la création d'un avenir pérenne pour notre industrie, et nous sommes ravis de travailler avec Aerolease, notre dernier client de leasing ».

À propos d'Eviation Aircraft

Basée dans l'État de Washington, aux États-Unis, Eviation Aircraft Inc. développe et fabrique des avions électriques pour satisfaire les exploitants et les passagers grâce à des moyens de transport régionaux écologiques, économiques et pratiques. Ses unités de propulsion électrique, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont entièrement conçues pour le vol électrique. Veuillez consulter notre site à l'adresse www.eviation.co .

À propos d'Aerolease

Aerolease Aviation est présente dans le domaine de la location et du commerce d'avions commerciaux depuis sa création en 1986. À ce jour, elle a réalisé des centaines de transactions d'avions commerciaux avec des clients du monde entier. Depuis sa création, Aerolease s'est implantée sur les marchés du DC-8, de l'A300B4 et du 757, en mettant l'accent sur les programmes de conversion des avions de passagers en avions cargo (P2F) pour ces types d'appareils. Il s'agit d'une société privée de type boutique, qui dispose d'une équipe de référence sur le marché, réactive et créative dans des domaines tels que le marketing, le sourcing, la structuration financière et la gestion technique des transactions d'avions commerciaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.aerolease.aero .

