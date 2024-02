Évitez les listes d'attente et mangez dans les meilleurs restaurants du monde avec OAD TRAVEL

- OAD Travel est la première plateforme intégrée de réservation de restaurants et d'hôtels qui garantit l'accès aux tables les plus prisées du monde.

LONDRES, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- La première plateforme intégrée de réservation de restaurants et d'hôtels, OAD Travel, a commencé à offrir des forfaits dans les principales destinations culinaires d'Espagne, à savoir Barcelone, Saint-Sébastien et Madrid, applicables aux voyages commençant en février 2024. Des forfaits pour des établissements à Londres, Paris et Copenhague, ainsi que d'autres destinations gastronomiques populaires, seront annoncés plus tard cette année.

La plateforme combine pour la première fois les deux piliers des vacances de luxe, les hôtels et les restaurants. OAD Travel offre une solution numérique transparente qui rend les escapades gastronomiques plus accessibles aux voyageurs en les aidant à réserver des tables dans les restaurants hautement prisés et des chambres dans les hôtels les plus luxueux.

En réservant un forfait via la plateforme OAD Travel, les clients paient le tarif standard publié de leur chambre d'hôtel et obtiennent des réservations dans les restaurants sélectionnés sans frais supplémentaires. Les réservations de restaurant sont soumises à un minimum de dépenses pour les boissons et incluent un choix de menus de dégustation dont les frais sont payés en totalité à la réservation.

« En raison de l'influence des prix gastronomiques tels que le Michelin, les 50 meilleurs restaurants du monde et nos propres classements OAD Top Restaurants, il peut être extrêmement difficile de réserver des tables dans ces restaurants. En plus d'éliminer les difficultés liées aux réservations de tables dans les restaurants les plus prisés, nous permettons aussi aux utilisateurs de réserver un hébergement dans les plus luxueux hôtels de la ville, le tout sans ajouter de majorations qui nuiraient à nos clients ou à nos restaurants partenaires. » Steve Plotnicki, fondateur d'OAD Travel et d'Opinionated About Dining

LANCEMENT D'OAD TRAVEL - ESPAGNE

La première offre d'OAD Travel permettra aux clients de réserver des forfaits voyage à Madrid, Barcelone et San Sebastian avec un choix d'hôtels de premier plan, y compris Mandarin Oriental (Madrid), The Ritz-Carlton Hotel Arts (Barcelone) et Hotel Maria Cristina (Saint-Sébastien), en plus de réservations garanties dans un choix de restaurants, dont DiverXO , Smoked Room , Desde 1911 et Deessa (Madrid), Disfrutar , Enigma , Cocina Hermanos Torres , Alkimia et Lasarte (Barcelone) et Asador Etxebarri , Rekondo , Elkano , Arzak , Azurmendi (Saint-Sébastien). www.oadtravel.com / @oadtravel

DOSSIER DE PRESSE ET IMAGES DISPONIBLES ICI

À PROPOS D'OPINIONATED ABOUT DINING (OAD)

Opinionated About Dining est le seul sondage sur les restaurants qui tient compte de l'expérience dans son système d'évaluation. OAD a été créé en 2004 par Steve Plotnicki, proclamé « roi des blogueurs » par le critique de restaurant britannique Jay Rayner.

Utilisant à l'origine Opinionated About Dining comme un blog de ses exploits culinaires personnels, M. Plotnicki a rapidement identifié la frustration généralisée suscitée par la fiabilité des guides de restauration sur le marché et a reconnu la nécessité d'établir 'un moyen de capturer plus précisément le mouvement de la culture culinaire mondiale. Aujourd'hui, les listes mondiales de restaurants d'OAD et les guides d'OAD nouvellement publiés sont basés sur plus de 200 000 avis fournis par plus de 6 000 personnes.

À PROPOS D'OAD TRAVEL

OAD Travel est la première plateforme intégrée de réservation de restaurants et d'hôtels qui garantit l'accès aux tables les plus prisées du monde. En réservant un forfait via la plateforme OAD Travel, les clients paient le tarif standard publié pour leur chambre d'hôtel et obtiennent des réservations dans les restaurants sélectionnés sans frais supplémentaires. Les réservations de restaurant sont soumises à un minimum de dépenses pour les boissons et incluent un choix de menus de dégustation dont les frais sont payés en totalité à la réservation. OAD Travel est proposé par l'équipe d' Opinionated About Dining (OAD), première source mondiale de classements de restaurants et de guides destinés aux fervents gourmets, qui a intégré ses guides OAD régionaux et ses listes des meilleurs restaurants à la plateforme de voyage pour fournir aux gastrotouristes des avis concis et informatifs des meilleurs restaurants d'Europe.