Evolution Optiks dévoile trois nouvelles marques de technologies de santé perturbatrices

CHRIST CHURCH, Barbade, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Evolution Optiks, une force de R&D dans le domaine de la technologie de champ lumineux et des systèmes optiques complexes, est sur le point de perturber le secteur de la santé numérique avec le lancement de trois nouvelles marques de santé et de bien-être de pointe, axées sur les soins oculaires, la santé du cerveau et la forme neurologique.

La nouvelle stratégie de marque d'Evolution Optiks s'incarne par des sites Internet dédiés, conçus sur mesure pour chaque groupe de produits. « C'est une étape importante pour nous. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de présenter nos trois premières marques ciblant le secteur des technologies de la santé. Ces nouvelles unités nous permettent de nous aligner sur nos clients et de capitaliser sur nos efforts de R&D », déclare Raul Mihali, President & Chief Executive Officer d'Evolution Optiks.

Andreas Kusay, Chairman & Chief Operating Officer, ajoute : « La technologie de champ lumineux peut être utilisée dans une grande variété d'applications, cependant, de nombreux partenaires stratégiques et investisseurs potentiels ne s'intéressent qu'à un seul domaine de produit particulier. Grâce à notre nouvelle architecture de marques, nous pourrons conclure plus facilement des partenariats stratégiques et attirer de nouveaux capitaux pour nous aider à explorer les possibilités presque infinies de cette technologie révolutionnaire. »

Définie comme une marque de soins oculaires, Optokare (www.optokare.com) vise à révolutionner l'industrie avec son premier produit, un télé-phoroptère compact, portable et entièrement numérique avec la fonction unique QuadViewTM qui peut afficher plusieurs prescriptions en même temps. Le

LFR-260 révolutionnaire, qui est actuellement en phase finale d'obtention de l'approbation de la FDA, permettra aux praticiens de fournir des soins oculaires plus sûrs et plus efficaces et de rendre les examens de la vue plus faciles et moins stressants pour les patients.

Avec son outil de diagnostic DeCon pionnier, Neuro Dynamiks (www.neurodynamiks.com) se concentre sur le dépistage, la récupération et la recherche des lésions cérébrales traumatiques légères (commotion cérébrale). L'appareil portable prêt pour la télésanté peut être utilisé partout où des lésions cérébrales surviennent généralement et où un praticien formé n'est pas forcément physiquement présent. En utilisant du matériel et des logiciels de pointe, DeCon donne accès à des dizaines de tests neurologiques établis et nouveaux, basés sur l'entrée visuelle du patient. Les commotions cérébrales sont devenues un problème de santé important à l'échelle mondiale et Neuro Dynamiks s'engage à résoudre le problème.

OcuRay (www.ocuray.com) est une marque de style de vie et de bien-être destinée aux athlètes professionnels et amateurs ambitieux. Le très attendu FalconFramesTM, un appareil portable basé sur la vision, fera passer la condition physique à un niveau supérieur grâce à un entraînement neuro-optique visant à améliorer la vision et la vitesse de réaction, qui sont essentielles pour des performances sportives optimales.

John Jacobsen, Vice President Product d'Evolution Optiks, commente : « Nous sommes à l'aube d'une percée dans le domaine de la santé numérique. Notre technologie et notre portefeuille de brevets tirent pleinement parti du lien intrinsèque fort entre les mouvements oculaires et la santé du cerveau et les performances cérébrales ; par essence, les yeux sont la fenêtre de notre bien-être. »

Créée en 2014, Evolution Optiks Limited propose une gamme étendue et croissante d'innovations conçues pour révolutionner la façon dont nous consommons l'information numérique. Alors que l'accent est actuellement mis sur les instruments ophtalmiques et les dispositifs de dépistage et de training neuro-optiques, l'entreprise développe aussi des solutions de produits basées sur des écrans capables de s'adapter à l'acuité visuelle ainsi que des écrans à champ lumineux et multi-vues qui sont utilisés en médecine, dans le secteur de la consommation, la publicité et médias ainsi que l'industrie automobile et aérospatiale.

