EX.CO lance un lecteur de vidéos verticales pour les sites Web des éditeurs, comblant ainsi le fossé entre les plateformes de médias sociaux et l'open Web

NEW YORK, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- EX.CO, la première plateforme technologique de vidéo d'éditeur au monde, qui permet aux éditeurs de s'approprier leur contenu vidéo et leurs stratégies de monétisation, a lancé aujourd'hui son nouveau lecteur de vidéos verticales entièrement optimisé pour des expériences de visionnage immersives sur le Web mobile, et comprend également une version optimisée pour l'utilisation sur un ordinateur de bureau. Spécialement conçu pour lire des contenus vidéo verticaux au format 10:16, le lecteur d'EX.CO est doté d'une interface utilisateur interactive et intuitive, la première du genre, inspirée de l'expérience vidéo sur les plateformes sociales.

« Les audiences consomment aujourd'hui des quantités massives de contenu vidéo sur des plateformes sociales telles que Meta, TikTok et Twitch, où elles sont habituées à voir des vidéos verticales partout », a déclaré Tom Pachys, cofondateur et PDG d'EX.CO. « Les éditeurs disposent désormais des outils nécessaires pour mettre en place une véritable stratégie vidéo de bout en bout - à la fois horizontale et verticale - afin d'interagir avec leur public dans le format le plus engageant et avec les outils les plus appropriés. »

Le nouveau lecteur de vidéos verticales d'EX.CO pour les environnements Web s'inspire de l'expérience vidéo sur diverses plateformes sociales que le public connaît et apprécie. Le lecteur - qui est maintenant disponible pour tous les éditeurs dans le monde - est comparable au lecteur horizontal d'EX.CO du point de vue de la monétisation et montre 17 % d'engagement en plus que les lecteurs horizontaux traditionnels, en moyenne. Il permet aux utilisateurs de consommer un flux continu de contenu vidéo vertical sans avoir à faire pivoter leur téléphone pour obtenir une meilleure vue. Le lecteur comprend également des commandes gestuelles familières pour un engagement maximal, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement naviguer entre les vidéos, apportant l'expérience utilisateur rendue populaire par les applications sociales.

Étant donné que 78 % de l'ensemble du trafic Web sur la plateforme d'EX.CO provient de la téléphonie mobile et que la quasi-totalité des utilisateurs de téléphones mobiles tiennent leur téléphone à la verticale, les éditeurs numériques étaient impatients d'identifier une solution de vidéo verticale qu'ils pourraient introduire sur leurs propriétés qu'ils possèdent et exploitent. Le nouveau lecteur d'EX.CO permettra également aux annonceurs d'atteindre de nouveaux publics avec les mêmes publicités vidéo de haute qualité que celles qu'ils produisent pour les plateformes sociales.

« Grâce aux audiences mobiles et aux médias sociaux, la vidéo verticale pour l'open Web est arrivée - et les éditeurs sont dans une position parfaite pour en tirer profit », a déclaré Oren Regev, chef de produit chez EX.CO. « Notre nouvelle solution permettra aux éditeurs de créer des vidéos verticales pour le Web et les médias sociaux simultanément, puis de syndiquer simplement le contenu, économisant ainsi du temps et de l'argent. Ce changement a le potentiel d'augmenter les retours sur la "vidéo shoppable" et les publicités pour le commerce électronique. »

À propos d'EX.CO

Nous sommes EX.CO, la première plateforme technologique de vidéo pour éditeurs au monde, qui permet aux éditeurs de s'approprier leur stratégie vidéo pour un rendement maximal. Nos solutions basées sur l'IA pour la gestion vidéo, la monétisation vidéo, l'automatisation du contenu et la recommandation vidéo ont la confiance de certains des plus grands éditeurs au monde, notamment The Arena Group, CBSi, Hearst, Nasdaq, Time et VICE Media. Fondée en 2012 et basée à New York avec des employés répartis dans le monde entier, EX.CO est soutenue par The Walt Disney Company, Saban Ventures, Viola Group, 83North et Firstime Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ex.co.

