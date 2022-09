EXFO accélère le passage « du laboratoire au terrain » pour la fibre optique de nouvelle génération grâce à de nouvelles solutions de tests novatrices

Des avancées en matière d'émetteur-récepteur de nouvelle génération et de tests sur le terrain seront dévoilées au salon ECOC 2022 (European Conference on Optical Communication) pour prendre en charge les réseaux à haute vitesse, l'évolution des centres de données et les déploiements FTTx

QUÉBEC, le 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- EXFO, les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un laser accordable continûment en fréquence de nouvelle génération, le premier d'une nouvelle série de lasers accordables conçus pour optimiser le coût des tests d'émetteurs-récepteurs et de composants optiques dans le cadre de la fabrication à grande échelle. Le laser accordable en fréquence T200S fait partie de la gamme de solutions novatrices de prochaine génération d'EXFO qui seront présentées au salon ECOC 2022, le premier salon professionnel de la fabrication, de la conception et de la recherche qui aura lieu à Bâle, en Suisse, du 18 au 22 septembre.

Les fabricants d'émetteurs-récepteurs doivent produire des milliers d'appareils de haute qualité par jour pour prendre en charge les centres de données qui comptent jusqu'à 50 000 émetteurs-récepteurs ou plus déployés sur chaque site. La nouvelle vague d'émetteurs-récepteurs d'aujourd'hui intègre des composants comprenant des circuits photoniques intégrés (PIC) pour permettre l'intégration de composants optiques et électriques plus compacts, plus polyvalents, mais aussi plus complexes.

Le nouveau laser accordable en fréquence T200S d'EXFO est deux fois plus petit et fonctionne deux fois plus vite que les modèles précédents de laser accordable en fréquence. Lorsqu'elle est automatisée par les testeurs de composants optiques d'EXFO (CTP10 et CT440), cette solution permet d'effectuer les tests de bout en bout les plus rapides du secteur, en plus d'obtenir des résultats précis et reproductibles. EXFO est unique dans le secteur, car elle offre des tests de composants passifs et actifs.

« En utilisant les nouveaux lasers accordables en fréquence d'EXFO, nos clients peuvent concevoir et fabriquer la prochaine génération d'émetteurs-récepteurs à haute vitesse plus rapidement et plus efficacement que jamais », déclare Michael Scheppke, vice-président, Laboratoires et fabrication à l'échelle mondiale, chez EXFO. « Nos solutions de tests PIC avancées prennent en charge les applications critiques exploitant la nouvelle génération d'émetteurs-récepteurs cohérents 400/800GbE, par exemple les interconnexions de backhaul 5G et les réseaux à haute vitesse, le stockage et l'évolution des centres de données. »

Parmi les autres innovations qui seront dévoilées par EXFO au salon ECOC, citons les suivantes :

module de tests de photodétecteur améliorant la plateforme de composants passifs CTP10 : ce module fournit une mesure précise du photocourant, particulièrement utile pour les tests PIC;

améliorant la plateforme de composants passifs CTP10 : ce module fournit une mesure précise du photocourant, particulièrement utile pour les tests PIC; module de tests pour l'optique cohérente (CFP2-DCO) : ce module couvre les besoins de tests pour les émetteurs-récepteurs 400/800GbE et de prochaine génération, en s'appuyant sur le système d'émetteurs-récepteurs ouvert d'EXFO;

ce module couvre les besoins de tests pour les émetteurs-récepteurs 400/800GbE et de prochaine génération, en s'appuyant sur le système d'émetteurs-récepteurs ouvert d'EXFO; tests d'émetteur-récepteur de bout en bout de table : cette solution complète permet de réaliser des tests à chaque étape de la conception, de la fabrication et du conditionnement;

cette solution complète permet de réaliser des tests à chaque étape de la conception, de la fabrication et du conditionnement; nouvelle fonction PON dans l'oscilloscope d'échantillonnage pour les tests des émetteurs-récepteurs (EA-4000 10G PON) : les capacités de tests ont été étendues sur l'oscilloscope d'échantillonnage optique EA-4000;

les capacités de tests ont été étendues sur l'oscilloscope d'échantillonnage optique EA-4000; nouveau wattmètre PON d'activation de service : ce wattmètre double couche très intuitif, intelligent et polyvalent est optimisé pour l'activation de service de tous les réseaux PON et à large bande de 1G à 10G.

La participation d'EXFO aux démonstrations collectives d'Ethernet Alliance et d'OIF au salon ECOC démontre l'engagement de l'entreprise en matière d'interopérabilité. Cette collaboration facilite la mise au point de solutions complètes de tests PIC, d'émetteurs-récepteurs et de fibres adaptées aux besoins spécifiques des clients, qui seront présentés dans le cadre de démonstrations collectives avec d'autres entreprises innovantes au kiosque d'EXFO.

« Nous sommes heureux de participer au salon ECOC et de partager la manière dont nous accélérons les tests en laboratoire et en conditions réelles, non seulement pour les photoniques, les interconnexions et les émetteurs-récepteurs de nouvelle génération, mais aussi pour les réseaux 400G et 800G, les centres de données à haute vitesse et les déploiements FTTx », déclare M. Scheppke. « C'est une période passionnante dans le secteur étant donné les transformations des réseaux et des centres de données, et nous sommes heureux de nous appuyer sur nos 37 ans d'expérience pour continuer à fournir des solutions exceptionnelles de tests et de mesure de bout en bout. »

Vous pouvez rendre visite à EXFO au kiosque 710 du salon ECOC, assister aux présentations d'information d'EXFO au salon ECOC ou en savoir plus à l'adresse suivante: https://www.exfo.com/fr/entreprise/nouvelles-evenements/evenements/ecoc-22/. D'autres nouvelles à venir bientôt concernant les lasers accordables en fréquence.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir des renseignements supérieurs sur les performances du réseau et les mettre en relief, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur plus de 35 années d'innovation, EXFO est en mesure d'offrir un mélange unique d'équipements, de logiciels et de services permettant des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

