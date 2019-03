Expert System annonce la nouvelle version de Cogito®, sa plateforme d'IA

La nouvelle version de la plateforme d'IA, Cogito 14.4, comprend des améliorations au niveau du réseau de connaissance, une utilisation optimisée du Machine Learning et l'interfaçage avec les technologies de RPA

PARIS, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Expert System a dévoilé aujourd'hui les dernières améliorations apportées à Cogito®, sa plateforme d'intelligence artificielle cognitive qui lit et comprend les informations textuelles et traite automatiquement le langage naturel. Disponible dès fin avril, la nouvelle version de Cogito (14.4) propose des mises à jour clés dans les domaines des réseaux de connaissance, du Machine Learning et du RPA afin de permettre aux entreprises d'accélérer et de simplifier l'adoption de l'IA dans leurs processus métier.

Réseau de connaissance de Cogito®

Cogito® 14.4 permet aux utilisateurs de personnaliser plus facilement le réseau de connaissance, riche d'environ 2 millions de concepts connectés par 6 millions de relations couvrant 14 langues, et d'importer des connaissances ciblées depuis n'importe quelle source (comme des référentiels d'entreprise, Wikipédia ou GeoNames) en seulement quelques clics. Ainsi, la plateforme peut extraire et identifier des entités issues de référentiels divers (comme des personnes, des entreprises, des lieux).

Active Machine Learning

Cogito 14.4 élargit également son pipeline d'extraction basé sur le traitement du langage naturel (NLP) grâce à un nouveau processus d'Active Learning qui permet d'accélérer les projets d'analyses fondés sur le Machine Learning. Pour s'entraîner, le Machine Learning a besoin d'un volume considérable de documents annotés à la main, ce traitement manuel est très chronophage et représente un des principaux freins dans le déploiement de projets. Cogito 14.4 propose désormais une nouvelle interface s'appuyant sur des algorithmes de Machine Learning, l'utilisateur peut ainsi annoter cette masse de documents à travers des cycles de validation et de curation consécutifs afin d'atteindre les objectifs de qualité fixés. Toutes les étapes de ce processus étant accessibles depuis une interface unique et facile d'utilisation, Cogito 14.4 s'adresse aux experts métier dont les connaissances en matière de Machine Learning sont limitées et leur permet de participer davantage à la phase de développement des modèles de Machine Learning.

Connecteur RPA (Robotic Process Automatisation)

Cogito 14.4 propose un connecteur avec les technologies de RPA qui élargit leur utilisation à l'automatisation de processus exploitant des connaissances (et non seulement des données structurées) qui nécessitent des capacités de jugement similaires à celles d'un être humain. Les fonctionnalités de compréhension contextuelle approfondie de Cogito 14.4 assurent aux RPA l'extraction des données précises de documents non structurés. Les robots peuvent classer et transmettre intelligemment les cas récurrents pour qu'ils soient traités directement et de signaler les modèles suspects, les exceptions et les cas à haut risque afin que des intervenants humains puissent les examiner plus en détail. Cela ouvre la voie à une automatisation des processus réellement intelligente, qui accélère les processus métiers et permet d'orienter les équipes vers les étapes à plus forte valeur ajoutée.

Selon Marco Varone, président et directeur technique d'Expert System, « l'analyse de texte, la compréhension du langage naturel et le Machine Learning sont parfois présentés comme des choix distincts alors qu'en réalité, ils sont complémentaires. La sémantique est idéale pour déduire le sens dans un contexte donné, tandis que le Machine Learning est une technique utile qui peut parfois permettre des gains de temps importants. Grâce à cette nouvelle version, nous confirmons notre engagement en faveur des exigences de nos partenaires et clients, tout en encourageant l'adoption de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. »

Afin de continuer à répondre efficacement aux exigences croissantes des clients en matière de sécurité, les API externes et internes de la nouvelle version de Cogito disposent également de protocoles renforcés d'échange de données. Cogito peut donc être intégré en toute confiance à des applications nécessitant un niveau de sécurité des données élevé, comme dans les domaines bancaires, gouvernementaux, des assurances et de la santé.

