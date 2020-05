Export Portal soutient les petites entreprises face à la pandémie mondiale sans précédent

Les petites et moyennes entreprises (PME) ne comptent pas seulement pour 70 % en moyenne des emplois à travers le monde, mais environ pour 4,5 billions de dollars des exportations dans le monde. Il est essentiel que nous continuions à mener à bien la mission d'Export Portal, qui est d'offrir aux PME tout ce dont elles ont besoin pour entrer dans l'univers du commerce mondial en toute confiance, quelles que soient les circonstances.

« En tant que PDG d'un portail mondial axé sur les PME, notre réponse au COVID-19 est de maintenir notre attachement aux PME fournisseurs à travers le monde », ajoute Mme Spinu. « Ainsi, à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de 2020, tous les frais de certification et de vente seront offerts. »

Non seulement les frais de certification et de vente seront offerts, mais Mme Spinu propose toutes les deux semaines un forum mondial en ligne sur les PME pour répondre aux questions, partager des connaissances et réunir la communauté internationale des PME. Pour vous inscrire, cliquez ici.

S'il est vrai que la pandémie mondiale a créé beaucoup de difficultés pour les petites entreprises, les aides ne manquent pas. Nous savons que tant que nous continuerons de nous entraider, la force des PME ne fera que croître et s'intensifier, quelles que soient les difficultés actuelles sur le marché. Dans la situation qui prévaut aujourd'hui, où il est impossible d'accueillir les clients directement dans nos ateliers et nos boutiques, le marché B2B en ligne sécurisé d'Export Portal est le meilleur endroit où se trouver.

À propos d'Export Portal et de son PDG Ally Spinu : après avoir connu personnellement les difficultés du commerce international, Ally Spinu, femme d'affaires accomplie, a fondé ExportPortal.com. Export Portal est un marché B2B numérique qui entend devenir un hub du commerce international pour les PME et leurs homologues. S'appuyant sur une technologie blockchain exclusive, Export Portal donne la priorité à la sécurité, à la transparence, à l'efficacité au regard des coûts et à la facilité d'utilisation. Les partenaires peuvent en toute confiance échanger, nouer des liens et communiquer avec d'autres entreprises et experts vérifiés provenant du monde entier.

