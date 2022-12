Expression by Acheter-Louer.fr a participé à la 76ème édition du Congrès FNAIM

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, au travers de sa marque Expression a participé au Congrès FNAIM dédié aux professionnels de l'immobilier, qui s'est tenu les 5 et 6 décembre 2022 à Paris au Carrousel du Louvre.

PARIS, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour cette 76ème édition la Fédération Nationale de l'immobilier a conservé son format hydride, initié l'an passé, alliant à la fois le présentiel et le digital. Le Congrès a réuni cette année près de 150 exposants, 50 ateliers et innové avec 2 formations animées par l'Ecole Supérieure de l'Immobilier (ESI) sur « L'Energie, pour accompagner son client dans sa rénovation (DPE) » et « L'analyse et l'amélioration de la relation client dans les métiers de l'immobilier ». Au cours de ces 2 jours de plénières, de conférences et de débats, les acteurs de l'immobilier ont ainsi décrypté et échangé sur les nouveaux enjeux d'un secteur en pleine mutation.

Cette occasion a permis au groupe Acheter-Louer.fr via sa marque Expression de rencontrer les acteurs majeurs du marché de l'immobilier et de réaliser 45 interviews.

Ainsi, le président de la FNAIM, Jean-Marc TORROLLION qui termine son mandat fin 2022, et son successeur, à partir de janvier 2023, Loïc CANTIN, ainsi que le nouveau président de la FNAIM grand Paris, Olivier PRINCIVAL sont passés au micro d'EXPRESSION et ont donné leurs impressions sur cette nouvelle édition du congrès.

Par ailleurs les dirigeants des différents réseaux, ORPI, GUY HOQUET, L'ADRESSE, ERA, THE DOOR MAN, KELLER WILLIAMS sont également venus s'exprimer au micro de la journaliste, Stéphanie de Muru afin de commenter leur actualité.

Des acteurs du digital comme LE FICHIER AMEPI, AVIV France (Groupe Seloger et Meilleurs agents), VITRINE MEDIA, JESTIMO, LA BOITE IMMO, OPINION SYSTEM, VILOGI, IMMODVISOR ou encore LOCAGESTION, ont également exposé leur vision du marché. De même, les nouveaux acteurs de la PropTech tels que BUNJI, GETKEY, PILOC, ENCHERES IMMO, PAUTION, OFRAE, PAPERNEST ou GARANTME ont présenté leurs solutions pour accompagner, faciliter et optimiser les offres des acteurs du secteur immobilier.

Retrouvez l'intégralité des interviews en cliquant ici

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

SOURCE Acheter-louer.fr