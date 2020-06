FACT24 CIM - Nouvelle solution SaaS complète pour une gestion proactive et numérique des crises

MUNICH, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- La solution FACT24 CIM de F24 associe les fonctionnalités des produits FACT24 et CIM qui, depuis des décennies, ont chacun prouvé leur efficacité. Désormais, ils se présentent sous la forme d'un outil complet de notification et de gestion des crises et des incidents. Ce nouveau produit associe deux solutions SaaS leaders dans le domaine en Europe en un système de bout en bout unique et intuitif. Proposée sous la forme d'une seule et unique application, il s'agit d'une solution complète pour la quasi-totalité de la chaîne de valeur du Plan de continuité des affaires (PCA).

Avec FACT24 CIM, F24 répond à la demande de nombreux responsables de la sécurité et des crises en proposant une solution qui permet de cartographier la quasi-totalité de la chaîne de processus PCA en utilisant un seul et unique espace de travail. Cela va de la gestion et la veille des risques en continu à la notification de crise et d'urgence, en passant par la gestion des crises et des incidents de A à Z jusqu'à la reprise de l'activité normale. Tous les processus importants, y compris les échanges avec les acteurs externes, peuvent être suivis et gérés intégralement n'importe où et n'importe quand. En outre, toutes les données échangées sont traitées sur des serveurs situés en Europe, de façon parfaitement conforme avec les réglementations sur la protection des données.

« Pour assurer une bonne gestion des crises et des incidents, un processus de communication automatisé et efficace est tout aussi primordial que de disposer d'un aperçu de toutes les mesures prises pour contenir ou résoudre la crise », explique Dr Jörg Rahmer, membre du Conseil d'administration de F24 et responsable de la stratégie, de l'innovation et des produits, ainsi que de l'ingénierie et des opérations. « En associant les fonctionnalités de FACT24 et CIM, l'objectif principal était de proposer une application au fonctionnement simple et intuitif. Nous avons simplifié l'interface pour nous concentrer sur l'essentiel. Ainsi, les différents responsables peuvent se concentrer entièrement sur l'incident ou la crise et en assurer sa bonne gestion ».

Dès le début, la fusion de F24 et One Voice AS avait pour objectif d'étoffer la gamme de produits, mais également de développer l'offre de l'entreprise en tant que plateforme paneuropéenne d'alerte et de gestion holistique des crises. « Les solutions SaaS ou solutions à distance fiables européennes sont un moyen sécurisé pour les entreprises de mettre en place leur processus PCA de façon fiable et professionnelle, notamment en ces temps de crise mondiale », explique Christian Götz, fondateur de F24, membre du Conseil d'administration et responsable des ventes, du marketing et des relations publiques, des ressources humaines et du service à la clientèle. Et d'ajouter : « Nous savons que de nombreuses personnes en charge de la gestion des crises et de la sécurité souhaitent un outil à la fois uniforme et flexible. C'est la raison pour laquelle nous avons développé la solution FACT24 CIM, déclinée en trois versions, sur la base des fonctionnalités de notifications avancées de FACT24 ENS ».

Une version étendue du communiqué de presse peut être consultée à l'adresse suivante https://www.f24.com/fr/presse/communique-de-presse-fact24-cim/

Contact presse F24 :

F24 AG

Stefanie Hauer

Corporate Communications

+49 89 2323 638-0

[email protected]

www.f24.com

Liens connexes

http://www.f24.com



SOURCE F24 AG