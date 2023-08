Facturation électronique : Le leader de l'automatisation des factures accompagne la digitalisation des entreprises françaises en annonçant sa candidature pour être immatriculée Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).

PARIS, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Basware, le leader de l'automatisation des comptes fournisseurs et du traitement des factures, a annoncé avoir déposé le 28 juillet 2023 sa candidature pour devenir Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), afin d'accompagner les entreprises françaises dans l'envoi et la réception de factures électroniques.

En France, Basware participe activement au déploiement de la facturation électronique et à la mise en œuvre de la nouvelle réforme. (PRNewsfoto/Basware)

Toutes les entreprises assujetties à la TVA en France seront bientôt tenues de recevoir et des factures par voie électronique. Récemment, le gouvernement français a décidé de reportere le passage obligatoire à la facturation électronique, initialement prévue pour le 1er juillet 2024, afin de laisser davantage de temps aux acteurs concernés et d'en garantir le succès . Basware s' engage à devenir un Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) et à accompagner les entreprises françaises dans cette transition importante. En outre, Basware propose des services d'Opérateur de dématérialisation (OD), permettant ainsi aux entreprises de choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

Un partenaire de confiance à l'avant-garde de la facturation électronique

Fort de 40 ans d'expérience auprès de grandes marques telles que Vinci, HP, DHL ou Mercedes-Benz, Basware est un pionnier de la digitalisation des factures, présent dans 175 pays à travers le monde. En France, Basware participe activement au déploiement de la facturation électronique et à la mise en œuvre de la nouvelle réforme. Membre du groupe de travail PDP lancé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), Basware fait également partie du Forum National de la Facture et des Marchés Électroniques (FNFE-MPE) qui travaille à la mise en place de cette réforme.

L'entreprise annonce sa candidature - pour l'envoi et la réception de factures - en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) enregistrée auprès de l'Etat français. Pour une entreprise, la décision de se connecter au nouvel écosystème via une approche OD ou PDP dépend de plusieurs paramètres : maturité digitale, volumes traités, historique de l'EDI, présence à l'international, etc. En proposant à la fois une solution PDP et OD, Basware est aujourd'hui en mesure d'aider toutes les entreprises à trouver la solution de dématérialisation la mieux adaptée à leurs besoins et à leurs processus métier.

"Basware est implanté en France depuis plus de 20 ans et 350 entreprises françaises nous font déjà confiance et travaillent avec nous pour se conformer au mandat. En devenant PDP, nous souhaitons proposer une solution intégrée qui concentre tous les types de flux et de formats (UBL, CII, Factur-X). Pour les entreprises, cette approche intégrée garantira une vision à 360°, en temps réel, de l'ensemble de leur processus de facturation" annonce Alexis Hartmann, VP France et UK chez Basware.

"Même avant l'obtention de cette immatriculation, Basware soutenait déjà ses clients dans les pays où la dématérialisation des factures est opérationnelle (comme l'Italie) et intègre des formats électroniques depuis de nombreuses années. Notre expertise de longue date sur le marché ainsi que notre fort investissement dans les différents groupes de travail dédiés à ces sujets avec la DGFIP et la FNFE, nous positionnent comme un acteur majeur de cette réforme. Devenir PDP ne s'improvise pas : nos investissements depuis 40 ans et notre expertise éprouvée sur l'ensemble des flux financiers nous positionnent avantageusement pour l'obtention de cette immatriculation en tant que leader de la gestion automatisée de la facturation électronique" ajoute Jason Kurtz, CEO de Basware.

Une approche intégrée pour garantir une vision en temps réel du processus de facturation

Disposant de la certification de sécurité ISO 27001, la solution Basware est d'ores et déjà connectée à plusieurs plateformes d'État dont Chorus Pro, ainsi qu'aux réseaux d'interopérabilité, tels que Peppol. Elle respecte ainsi l'ensemble des contraintes liées au traitement des factures fournisseurs, comme l'archivage à valeur probante ou les pistes d'audits fiables. Avec un réseau ouvert de plus de 250 systèmes ERP et plus de 70 formats de factures supportés, Basware offre également une intégration sur mesure avec les systèmes de gestion de l'entreprise, ainsi qu'une couverture complète, partout dans le monde.

Autre point fort, qui distingue cette plateforme des autres solutions du marché : l'automatisation totale des processus. Alimentées par l'IA et le machine learning, les technologies avancées d'automatisation des factures de Basware minimise la gestion des exceptions, permettant d'éliminer entièrement la gestion manuelle des factures pour les équipes financières. Enfin, l'expertise approfondie de Basware garantit la réduction des risques liés à la conformité et aux réglementations locales et internationales très complexes, fragmentées et en constante évolution.

Au-delà de la réforme

Au-delà de la facturation électronique, la fonction d'e-reporting proposée par Basware sera une vraie valeur ajoutée, au-delà des exigences de la réforme. Véritable atout pour le développement des entreprises, elle permettra de tirer le meilleur parti de l'automatisation financière : digitalisation de l'ensemble des processus, optimisation des niveaux d'automatisation, mais aussi transmission d'informations précises et en temps réel aux décideurs.

" Si le passage à la facture électronique peut effrayer certaines entreprises qui y voient une contrainte, cette réforme doit avant tout être perçue comme une opportunité, qui permettra d'accélérer leur business. Basware s'engage à accompagner au quotidien les entreprises dans la maîtrise de cette transition, en les aidant à comprendre la réglementation, ses impacts et ses opportunités ", conclut Alexis Hartmann.

Basware en chiffres

40 ans d'expérience - Présence dans 175 pays

d'expérience - Présence dans Plus de 170 millions de factures traitées par an

Conformité à la TVA dans plus de 6 0 pays

Plus de 70 formats de factures électroniques pris en charge

Numéro 1 mondial pour "l'automatisation des factures" selon Gartner

pour "l'automatisation des factures" selon Gartner Numéro 1 en matière de "couverture géographique globale" selon Forrester

en matière de "couverture géographique globale" selon Forrester Leader en matière de comptabilité fournisseurs et gestion automatisée des factures selon IDC

Pour plus d'informations sur le passage obligatoire à la facturation électronique, son calendrier et nos recommandations pour s'y préparer au mieux, rendez-vous ici.

À propos de Basware

Basware permet aux responsables financiers des entreprises internationales d'automatiser enfin leurs processus de facturation complexes et fastidieux et de rester en conformité avec les changements réglementaires. Notre plateforme d'automatisation et de facturation des comptes fournisseurs vous aide à atteindre un niveau d'efficacité et d'automatisation inégalé - en quelques mois - tout en réduisant les erreurs et les risques. Nous apportons une combinaison unique de véritable automatisation et d'expertise approfondie. C'est pourquoi les départements de comptabilité les plus efficaces au monde, chez plus de 700 clients, font confiance à Basware pour gérer plus de 170 millions de factures par an.

