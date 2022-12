Financial Strategies Acquisition Corp. annonce le report de la Date de fin et un apport supplémentaire au compte en fiducie pour reporter la Date de fin

DALLAS, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Financial Strategies Acquisition Corp. (NASDAQ: FXCO, la « Société »), une société d'acquisition à vocation spéciale, a annoncé aujourd'hui que lors d'une assemblée extraordinaire de ses actionnaires tenue le 9 décembre 2022, les actionnaires de la Société ont voté en faveur d'une proposition visant à modifier son certificat de constitution modifié et mis à jour (tel que modifié, le « Certificat de constitution ») afin de reporter la date (la « Date de fin ») à laquelle la Société doit réaliser un regroupement d'entreprises initial du 14 décembre 2022 au 14 janvier 2023 (la « Date d'extension de la Charte »), et de permettre à la Société, sans autre vote des actionnaires, de choisir de reporter la Date de fin sur une base mensuelle jusqu'à 11 fois, d'un mois supplémentaire à chaque fois après la Date d'extension de la charte, par résolution du conseil d'administration de la Société, si FSC Sponsor LLC et Celtic Sponsor VII LLC, les co-sponsors de la Société (les « Co-sponsors »), ou les deux, en font la demande, sous réserve du dépôt par l'un des Co-sponsors ou les deux ou par un ou plusieurs de leurs entités affiliées, leurs membres ou des tiers désignés respectifs du moins élevé des montants suivants : (a) 50 000 dollars US et (b) 0,05 dollar US pour chaque action ordinaire de catégorie A de la Société non rachetée dans le cadre de l'assemblée extraordinaire par extension mensuelle dans le compte en fiducie de la Société (le « Compte en fiducie »). Lors de l'assemblée extraordinaire, les actionnaires de la Société ont également voté en faveur d'une proposition visant à apporter un amendement correspondant au Contrat de fiducie de gestion des investissements conclu par et entre la Société et Continental Stock Transfer & Trust Co. afin de reporter la Date de fin.

Avant l'assemblée extraordinaire, la Société s'est engagée à ce que, nonobstant l'exigence de ne payer que 0,05 dollar par action si le montant total de ce paiement est inférieur à 50 000 dollars, elle (i) n'apportera cet amendement qu'au du dépôt de 50 000 dollars dans le compte en fiducie et (ii) ne choisira aucun report ultérieur d'un mois à compte de la Date de fin conformément à cet amendement à moins que le montant de 50 000 dollars ne soit déposé dans le compte en fiducie pour chacun de ces reports.

À cet égard, le 9 décembre 2022, la Société a émis un billet à ordre non garanti à Temmelig Investor LLC (le « Prêteur »), une société affiliée des Co-sponsors, d'un montant principal égal à 600 000 dollars. Le billet à ordre ne porte pas d'intérêt et est convertible au gré du prêteur lors de la réalisation d'un regroupement d'entreprises initial en parts privées de la Société (chacune, une « Part privée »), chaque Part privée étant constituée d'une action ordinaire de catégorie A de la Société, d'un bon de souscription d'une action ordinaire de catégorie A de la Société et d'un droit de recevoir un dixième d'une action ordinaire de catégorie A de la Société lors de la réalisation d'un regroupement d'entreprises initial, à un prix de conversion de 10,00 dollars par Part privée. Ces Parts privées seront identiques aux parts de placement privé émises aux Co-sponsors au moment de l'offre publique initiale de la Société.

Le 9 décembre 2022, les Co-sponsors ont notifié à la Société leur intention de reporter la Date de fin et le Prêteur a déposé dans le Compte en fiducie un montant total de 50 000 dollars (représentant environ 0,081 dollar par action ordinaire de catégorie A émise lors du premier appel public à l'épargne de la Société et qui n'a pas été rachetée), en lien avec l'amendement du Certificat de constitution de la Société et la prolongation de la période dont dispose la Société pour réaliser un regroupement initial d'entreprises pour une période supplémentaire d'un (1) mois, du 14 décembre 2022 à la Date d'extension de la Charte. L'objectif de la prolongation est de donner du temps à la Société pour réaliser un regroupement d'entreprises initial.

À propos de Financial Strategies Acquisition Corp.

Financial Strategies Acquisition Corp. est une société chèque en blanc dont l'objet commercial est de procéder à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives au succès du premier regroupement d'entreprises de la société, sont soumises à des risques et à des incertitudes, ce qui pourrait entraîner une divergence entre les résultats réels et ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section relative aux facteurs de risque de la déclaration d'inscription de la Société et dans le prospectus pour son premier appel public à l'épargne et dans d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l'exige, la société décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de tenir compte de tout changement relatif aux attentes de la société à cet égard ou de tout changement relatif aux événements, conditions ou circonstances sur lesquels se fonde toute déclaration.

