FINN Partners France nomme Véronique Simon-Cluzel Vice-présidente pour la santé

PARIS et NEW YORK, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- Nommée vice-présidente Santé de FINN Partners France, Véronique Simon-Cluzel s'appuie sur une expérience de 15 ans dans le domaine de la communication santé. Directrice conseil au sein de d'agences entièrement dédiées à la santé - dont MHC, qui a rejoint FINN Partners en décembre 2019, elle a mis son expertise au service de sociétés savantes, d'associations de patients, de laboratoires pharmaceutiques ou d'acteurs majeurs dans le domaine du dispositif médical – dont l'Association Française d'Urologie, la Société Française de Radiologie, La Fédération Française des Diabétiques, AstraZeneca, Merck Serono, Janssen, HRA Pharma, B Braun.

Avant de rejoindre Finn Partners, Véronique Simon-Cluzel a notamment travaillé au sein du Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées afin de promouvoir la connaissance de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement et la stratégie nationale qui leur est dédiée.

Auparavant, elle occupait le poste de responsable des relations publiques à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

La nomination de Véronique Simon-Cluzel témoigne de la croissance de l'équipe de FINN Partners France, où elle travaillera sous la direction de Mina Volovitch et Marie-Hélène Coste, Senior Partners. Le bureau de Paris de FINN Partners voit ainsi sa position renforcée dans le domaine de la santé. Il est doté d'une solide double expertise « Health &Tech » qui représente un atout de taille pour valoriser le secteur de la santé, dont l'intelligence artificielle, les dispositifs connectés et l'innovation technologique transforment chaque jour le paysage.

« Je suis très heureuse d'accueillir Véronique, dont j'ai pu apprécier les compétences et l'engagement, au sein de FINN, souligne Marie-Hélène Coste. Elle a travaillé sur de nombreuses campagnes de sensibilisation notamment dans les domaines du cancer, du diabète, des maladies cardiaques, gastro-intestinales et neurologiques ou encore sur toutes les thématiques liées à la santé des femmes. Nous partageons le même engagement en faveur de nos clients et in fine en faveur des patients. »

« Je suis depuis des années FINN Partners dont j'admire le dynamisme, la créativité, l'esprit collaboratif et l'engagement en faveur des patients, déclare Véronique Simon-Cluzel. Rejoindre l'équipe santé internationale de FINN au sein du bureau de Paris représente pour moi une opportunité extraordinaire, non seulement en termes de carrière mais aussi en termes d'engagement, en alignement avec les valeurs de progrès et d'humanisme auxquelles je suis très attachée. »

A propos de FINN Partners

Fondée en 2011 sur les principes fondamentaux de l'innovation et du partenariat collaboratif, FINN Partners a plus que quadruplé sa taille en huit ans, devenant ainsi l'une des agences de relations publiques indépendantes à la croissance la plus rapide au monde. Le rythme record de cette société de marketing et de communication à service complet est le résultat d'une croissance organique ainsi que de l'intégration de nouvelles agences et de nouveaux identifiés dans le monde de FINN grâce à une affinité de valeurs. Avec près de 800 professionnels, FINN offre à ses clients l'accès à l'international avec un service implanté aux États-Unis, en Europe et en Asie. En outre, FINN offre à ses clients l'accès à des agences de premier plan dans le monde entier via le réseau international PROI. Le siège de FINN se situe à New York et la société dispose de bureaux à Boston, Chicago, Detroit, Hong Kong, Fort Lauderdale, Francfort, Jérusalem, Londres, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Seattle, Shanghai, Singapour et Washington D.C.

FINN PARIS

Marie-Hélène Coste

[email protected]

+ 33 6 20 89 49 03

EUROPE

Chantal Bowman-Boyles, managing partner, Europe

[email protected]

+44 203 217 7061

HEALTH

Gil Bashe, managing partner, Global Health

[email protected]

+1 732 371 0922

