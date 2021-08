Firmenich affiche de solides résultats annuels, avec un dynamisme marqué lors du second semestre

Croissance organique[1] du revenu à un chiffre et forte génération de trésorerie. Profitabilité affectée par les effets de la pandémie et des taux de change

GENÈVE, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich International SA, première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde, annonce ses résultats annuels 2021, clôturés le 30 juin 2021.

Éléments financiers

Chiffre d'affaires de 4 272 millions de CHF en hausse de +4,7% sur une base organique à taux de change constants [i] . En prenant en compte les acquisitions, le chiffre d'affaires croit de +16,8% par rapport à 2020 à taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires augmente de +10,2% d'une année sur l'autre.

. En prenant en compte les acquisitions, le chiffre d'affaires croit de +16,8% par rapport à 2020 à taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires augmente de +10,2% d'une année sur l'autre. EBITDA [ii] de 874 millions de CHF, en hausse de +6,2% par rapport à 2020. En excluant l'impact des acquisitions et les effets de change, l'EBITDA augmenterait de +10,6%.

de 874 millions de CHF, en hausse de +6,2% par rapport à 2020. En excluant l'impact des acquisitions et les effets de change, l'EBITDA augmenterait de +10,6%. EBITDA ajusté de 816 millions de CHF, en recul de -5,0% par rapport à 2020. En excluant l'impact des acquisitions et les effets de change, l'EBITDA ajusté reculerait de -1,1%. La marge d'EBITDA ajusté atteint 19,1%, en recul de -3,0 points de pourcentage par rapport à 2020, en raison de l'impact des acquisitions, de l'effet négatif des taux de change et des effets temporaires de la pandémie sur les coûts et le mix produits

Free Cash Flow [iii] de 511 millions de CHF en hausse de +12,5% par rapport à 2020.

de 511 millions de CHF en hausse de +12,5% par rapport à 2020. Taux de conversion de l'EBITDA en Free Cash Flow de 59%.

Éléments opérationnels

Croissance solide du chiffre d'affaires de la division Parfumerie & Ingrédients et de la division Arômes (Taste & Beyond), sur une base organique à taux de change constants, en raison du rebond du segment Parfumerie Fine, d'une forte demande des clients pour le segment Ingrédients et de la croissance du segment Boissons tirée par les produits laitiers et les solutions de réduction de sucre.

Croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres dans les principales zones géographiques comme l'Amérique du Nord, la Chine et l'Inde, sur une base organique et à taux de change constants.

Des avancées réalisées dans l'intégration de DRT. La pandémie a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices cette année, ce qui se traduit par un retard de performance 2021 par rapport à notre plan d'affaires original. Le second semestre a été marqué par un rebond significatif du chiffre d'affaires et une amélioration de la rentabilité.

Consolidation de l'équipe de direction par la nomination de profils expérimentés, et le renforcement des organisations des divisions Parfumerie & Ingrédients et Arômes (Taste & Beyond).

Accélération dans le développement de nouveaux produits innovants, notamment avec une première mondiale : le lancement d'un arôme et d'un parfum consommateurs développés grâce à l'intelligence artificielle.

Reconnaissance de notre modèle d'affaires durable par l'obtention pour la troisième année consécutive de la note triple A délivrée par le CDP, et d'une note de 8,6 délivrée par Sustainalytics nous classant en tête de notre secteur.

Annonces d'objectifs ambitieux en termes d'ESG, avec notamment la neutralité carbone pour 2025 et un bilan positif en carbone au-delà de cette date. D'ici 2030, nous nous efforcerons de réduire nos émissions de carbone en ligne avec les objectifs scientifiques visant à limiter l'élévation des températures à 1,5 °C.

« Firmenich a réalisé une performance solide au cours d'une année difficile tout en démontrant la force de son modèle. Je suis fier et reconnaissant du dévouement et de l'engagement de nos collaborateurs qui ont contribué à ces résultats. Tout au long de l'année, nous avons continué à investir et à regarder vers l'avenir, et je suis convaincu que nous sommes prêts à saisir les opportunités qui se présenteront après la crise. » a déclaré Patrick Firmenich, président du Conseil d'administration.

« Je suis fier de ce que nous avons accompli cette année. Nous avons été particulièrement attentifs à la santé et la sécurité de nos équipes. Je suis reconnaissant du dévouement et de l'énergie dont nos collaborateurs ont fait preuve en cette période difficile. Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires et de la trésorerie dans toutes nos divisions, avec une croissance à deux chiffres dans les zones géographiques clés que sont l'Amérique du Nord, la Chine et l'Inde. Nous avons poursuivi l'intégration de nos acquisitions et accéléré en termes d'innovation pour aider nos clients à mieux saisir les opportunités du monde post-covid. », a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich.

Performance annuelle 2021

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 4 272 millions de CHF a crû de +10,2% par rapport à 2020 en données publiées et de +4,7% sur une base organique à taux de change constants.

La croissance organique du chiffre d'affaires de la division Parfumerie & Ingrédients s'établit à +4,4% à taux de change constants, tirée principalement par le rebond de la catégorie Parfumerie Fine et la forte demande clients dans le segment Ingrédients.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires de la division Arômes (Taste & Beyond) a augmenté de +5,2% à taux de change constants, grâce à la croissance du segment Boissons tirée par les produits laitiers et les solutions de réduction de sucre.

Durant la seconde partie de l'année, la croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée, avec une dynamique continue pour nos deux divisions et un fort rebond du segment Parfumerie Fine, en hausse de +39% sur une base organique et à taux de change constants.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté a atteint 816 millions de CHF, en baisse de -5,0%. En excluant l'impact des acquisitions et les effets de change, l'EBITDA ajusté reculerait de -1,1% par rapport à l'année précédente

La marge d'EBITDA ajusté s'établit à 19,1%, soit une baisse de -3,0 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique par l'impact des acquisitions, de l'effet négatif des taux de change et des effets temporaires de la pandémie sur les coûts et le mix produits. En excluant l'impact des acquisitions et des effets de change, la marge d'EBITDA ajusté aurait diminué de -1,2 point de pourcentage.

Cash Flow

Le Free Cash Flow a augmenté de +12,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 511 millions de CHF. Cela souligne la gestion rigoureuse et prudente du fonds de roulement durant la crise sanitaire, en ligne avec notre objectif de maintenir une notation « investment grade » grâce à une solide génération de trésorerie. L'augmentation du Free Cash Flow a bénéficié de la trésorerie générée par les cessions (42 millions de CHF) et les règlements de litiges (30 millions de CHF).

Progrès dans l'intégration de DRT

L'intégration transformatrice de DRT, leader dans le domaine des ingrédients renouvelables d'origine naturelle, a permis à Firmenich de construire la toute première plateforme d'innovation pour les ingrédients renouvelables, biodégradables et durables destinés à composition des parfums, des arômes et des aliments. Cela nous a permis de satisfaire la demande grandissante de nos clients pour des produits renouvelables, un levier clé pour la croissance de notre secteur à long terme. Durant cette année, la pandémie a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices cette année, ce qui se traduit par un retard de performance 2021 par rapport à notre plan d'affaires original. Le second semestre a été marquée par un rebond significatif du chiffre d'affaires et une amélioration de la rentabilité. Nous sommes confiants quant à la pertinence stratégique de cette acquisition, et dans l'avantage compétitif de long terme que nous confère un accès unique et privilégié aux ingrédients renouvelables.

Leadership en matière d'ESG

La gestion responsable et durable de nos activités est un pilier essentiel de notre héritage familial, de nos valeurs et de notre culture d'entreprise. Cette année, nous avons continué à renforcer notre leadership sur les questions ESG, avec l'annonce d'objectifs ambitieux sur ce thème pour 2025, et des engagements clairs et quantifiés pour 2030. Nous avons pris un engagement fort en matière d'émission carbone : nous atteindrons la neutralité carbone en 2025 et nous aurons un bilan carbone positif au-delà de cette date. D'ici 2030, nous nous efforcerons de réduire nos émissions de carbone en ligne avec les objectifs scientifiques visant à limiter l'élévation des températures à 1,5 °C. Par ailleurs, nous sommes l'une des deux seules entreprises au monde à avoir obtenu pour la troisième année consécutive la note triple "A" du CDP pour le changement climatique, la sécurité de l'eau et les forêts. Nous sommes également fiers d'avoir reçu pour la première fois la note de 8,6 délivrée par Sustainalytics pour nos performances ESG, nous classant en tête de notre secteur et de celui de l'industrie de la chimie, mais également parmi le top 1% des entreprises notées à travers le monde. Enfin, nous avons reçu en mai dernier la certification EDGE MOVE™ pour l'ensemble du groupe, une reconnaissance de nos efforts et de notre engagement de long terme en faveur de l'égalité professionnelle. Nos efforts en la matière avaient déjà été reconnus en 2018, année où nous avions reçu notre première certification EDGE.

Renforcement de notre équipe de direction

Nous avons continué de consolider notre équipe de direction par la nomination de profils expérimentés, et le renforcement des organisations des divisions Parfumerie & Ingrédients et Arômes (Taste & Beyond). Des promotions internes et des recrutements externes nous ont permis d'annoncer une série de nominations dans des postes clés, notamment avec l'arrivée d'un nouveau Directeur Financier, d'un nouveau Directeur des Achats, d'un nouveau Directeur de la Logistique, et d'une nouvelle Directrice de la Recherche (arrivée effective au 1er juillet 2021).

Diffusion

Ces informations sont fournies par Firmenich International SA qui est tenue de rendre ces informations publiques en vertu du règlement européen 596/2014 relatif aux Abus de Marché et de la réglementation suisse FMIA. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire des personnes dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous, à 7h00 CET le 6 aout 2021. Plus d'informations pour les investisseurs sur https://investors.firmenich.com.

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière d'ESG, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4'272 millions de CHF à fin juin 2021. Plus d'informations sur www.firmenich.com

