Firmenich affiche sa résilience au terme d'une année marquée par l'incertitude

GENÈVE, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich International SA, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, annonce ses résultats annuels pour la période de 52 semaines ayant pris fin le 30 juin 2020.

Éléments financiers

Chiffre d'affaires de 3 878 millions de CHF, soit une croissance de 2,8% en monnaie locale (exercice 2019 : 3 874 millions de CHF)

EBITDA [1] ajusté de 859 millions de CHF, soit une marge d'EBITDA de 22,1% (+60bps par rapport à l'exercice 2019)

Free cash flow[2] de 454 millions de CHF (+7,9% par rapport à l'exercice 2019)

Éléments opérationnels

Acquisition de la société DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), renforçant sa position de n°1 des ingrédients pour l'industrie des arômes et des parfums

Mise en place de mesures fortes visant à garantir la sécurité de nos collaborateurs, tout en assurant le maintien d'un niveau de service élevé tout au long de la crise pour soutenir nos clients et les chaînes d'approvisionnement mondiales essentielles en matière d'alimentation et d'hygiène

Mise en place du premier programme d'émission d'obligations, qui a permis de lever l'équivalent de 2,9 milliards de CHF sur les marchés suisse et européen

Renforcement de sa position dans la science, avec un investissement de 9,5% du chiffre d'affaires en R&D, ainsi que le lancement de Dreamwood ™ , notre quatrième ingrédient de « White Biotechnology »

, notre quatrième ingrédient de « White Biotechnology » Première entreprise de notre secteur à avoir réalisé l'évaluation de notre contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, une étape clé du processus de certification B-Corp

Don de plus de 100 tonnes de gel hydroalcoolique aux professionnels de la santé en première ligne en Suisse, aux États-Unis, à Singapour, en Indonésie et en Malaisie.

[1] Les ajustements comprennent les charges de restructuration, coût des services passés, avantages postérieurs à l'emploi (pensions et autres prestations de retraite), avantages du personnel, la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, les coûts d'acquisition, coûts liés aux services professionnels / démantèlements, les frais des consultants en stratégies ainsi que les profits / pertes sur cession d'immobilisations corporelles.

[2] Le flux de trésorerie disponible est ainsi calculé : flux de trésorerie d'exploitation – investissement net ; la conversion de trésorerie est ainsi calculée : (FTE –IN) / EBITDA ; l'investissement net comprend les cessions d'actifs et subventions gouvernementales.

Patrick Firmenich, Président du conseil d'administration de Firmenich, a déclaré : « Cette année a été marquée par de nombreuses percées stratégiques, allant des acquisitions aux lancements d'innovations clés, ainsi que par une reconnaissance mondiale de notre leadership en tant qu'entreprise responsable. Je tiens à remercier Gilbert Ghostine, notre équipe de direction et nos 10 000 collaborateurs pour la mise en place de nouvelles normes s'appliquant à Firmenich et à l'ensemble de notre industrie. »

Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich, a déclaré : « Firmenich a prouvé sa résilience et son leadership au cours de l'année écoulée, en arrivant à créer de la valeur pour ses parties prenantes tout en relevant les défis sans précédent engendrés par le Covid-19. Nous avons soutenu nos clients, présents sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien, leur permettant de continuer à fournir des produits essentiels aux consommateurs du monde entier. Nous avons poursuivi nos investissements pour la croissance et avons réalisé notre plus importante transaction avec l'acquisition de DRT, l'un des leaders mondiaux de la production d'ingrédients renouvelables à forte valeur ajoutée issus de la chimie du végétal. Nous avons également accédé au marché obligataire pour la première fois, levant l'équivalent de 2,9 milliards de CHF en obligations. »

Performance financière

Nous avons réalisé une croissance de 2,8% de notre chiffre d'affaires en monnaie locale, dont +2,2% en Parfumerie & Ingrédients et +3,8% en Arômes.

La fermeture des frontières et les interdictions de voyage à l'échelle mondiale ont affecté certains de nos secteurs d'activité. En effet, les secteurs de la restauration et de la parfumerie fine ont été particulièrement touchés, avec un effet d'entraînement sur le secteur des ingrédients pour la parfumerie. Cependant, cet impact a été plus que compensé par les bonnes performances que nous avons enregistrées dans les secteurs des arômes, de la réduction de la teneur en sucre, de la parfumerie fine, des protéines végétales, des soins ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien.

Nous avons réalisé une marge d'EBITDA de 22,1% grâce à des gains de productivité continus et à une discipline stricte en matière de coûts. Nous avons généré un free cash-flow de 454 millions de CHF, soit une augmentation de 8%, due principalement aux mesures de réduction des coûts et de préservation de la trésorerie mises en place pour faire face à la crise du Covid.

R&D et Innovation

L'un de nos principaux facteurs de différenciation est notre volonté d'innover avec nos clients. Nous mettons l'accent sur la recherche et l'innovation - consacrant plus de ressources à la R&D (en pourcentage de notre chiffre d'affaires) que tous nos concurrents. Nous sommes fiers d'identifier les tendances dominantes en matière de consommation dans le domaine des parfums et des arômes, et nous mettons à profit nos capacités de pointe en R&D pour aider nos clients à conserver une longueur d'avance. Nous nous engageons également à poursuivre l'amélioration et l'enrichissement de notre palette d'ingrédients d'excellence, en introduisant de nouveaux ingrédients naturels, durables, biodégradables et renouvelables. Les principaux faits marquants en matière d'innovation relevés au cours de l'exercice 2020 sont les suivants :

Nous avons introduit 5 nouvelles molécules dans notre palette de parfumerie, dont notre quatrième ingrédient issu de la « White Biotechnology », Dreamwood ™ . C'est une alternative durable à l'huile de santal botanique, l'une des huiles les plus précieuses utilisées en parfumerie. Nos recherches montrent qu'elle a un effet antimicrobien et des propriétés apaisantes sur les cellules de la peau, ce qui en fait notre premier ingrédient biotechnologique doté de propriétés cosmétiques.

. C'est une alternative durable à l'huile de santal botanique, l'une des huiles les plus précieuses utilisées en parfumerie. Nos recherches montrent qu'elle a un effet antimicrobien et des propriétés apaisantes sur les cellules de la peau, ce qui en fait notre premier ingrédient biotechnologique doté de propriétés cosmétiques. Nous participons activement à la mise au point de solutions protéiques intelligentes, en soutenant l'essor des régimes végétaliens et végétariens. Nos solutions intégrées sont uniques, elles améliorent tout, du goût à la texture, et correspondent à la succulence des protéines que l'on trouve dans les alternatives végétariennes à la viande et aux fruits de mer.

Nous avons continué à exploiter les édulcorants naturels et les technologies de réduction de la teneur en sel découvertes dans nos laboratoires, ce qui nous permet de lutter contre la consommation excessive de sucre et de sel, préservant ainsi le goût et l'expérience des consommateurs tout en contribuant à leur bien-être.

en sel découvertes dans nos laboratoires, ce qui nous permet de lutter contre la consommation excessive de sucre et de sel, préservant ainsi le goût et l'expérience des consommateurs tout en contribuant à leur bien-être. Grâce à la digitalisation, nous avons doublé nos ventes en ligne par rapport à l'exercice 2019, atteignant 111 millions de CHF de ventes, et augmenté la productivité de 25% dans notre nouveau centre de parfumerie à Genève.

Nous avons amélioré notre capacité à découvrir et créer des ingrédients grâce aux développements de la recherche en Intelligence Artificielle effectués dans le cadre notre partenariat Digital Lab avec l'EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) en Suisse.

Fusions et Acquisitions

L'exercice 2020 a été riche en transformations, en matière d'acquisitions et de partenariats. L'acquisition de DRT place Firmenich en excellente position, bénéficiant d'un portefeuille amélioré et d'un socle de compétences renforcé. Cette acquisition permet de nous positionner en leader sur les ingrédients renouvelables, d'établir la première plateforme d'innovation au monde pour les ingrédients durables et de devenir l'un des plus grands fournisseurs de solutions rétro-intégrées sur ce marché.

En plus de DRT, en juillet 2019, nous avons pris une participation à hauteur de 65% dans VKL, leader des épices et des assaisonnements en Inde. Cela nous a permis d'élargir notre palette de matières premières pour les ingrédients « clean label » ainsi que notre clientèle sur ce marché stratégique. En novembre 2019, nous avons acquis l'installation d'extraction de CO2 d'Evonik, ce qui a permis d'améliorer considérablement nos capacités d'extraction de fluides supercritiques. Nous avons également annoncé un partenariat avec MG International, une société de parfumerie de premier rang, réputée pour ses solutions de parfumerie créatives et son service d'excellence auprès de clients de taille moyenne en Turquie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique.

RSE

Nous sommes restés fidèles à notre tradition et avons conservé notre position de leader en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Nous sommes fiers d'être la première entreprise de notre secteur à avoir réalisé l'évaluation de notre contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, en examinant les effets de l'ensemble de nos opérations sur la réalisation des ODD. Cette évaluation, étape clé du processus de certification B-Corp, a confirmé notre impact sur des secteurs tels que la Santé, les Droits de l'Homme et le Climat. Nous sommes également devenus l'une des rares entreprises au monde, et la première de notre secteur, à alimenter nos activités dans le monde entier avec de l'électricité 100% renouvelable. Nous sommes l'une des deux seules entreprises au monde à avoir reçu, deux années de suite, la note triple "A" du CDP pour le changement climatique, la sécurité de l'eau et les forêts, une reconnaissance officielle de notre leadership mondial en matière d'environnement. Notre engagement en faveur d'une chaîne d'approvisionnement plus éthique, plus traçable et plus durable a également été reconnu par la note « Platine » (note la plus élevée) de 83/100 décernée par EcoVadis pour nos performances environnementales et sociales, plaçant Firmenich dans le top 1% des 65 000 fournisseurs évalués.

Perspectives

Nous continuons à opérer dans un contexte d'incertitude inédit. Nous sommes toujours déterminés à soutenir nos clients et nos fournisseurs, ainsi qu'à garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs dans le monde entier. Malgré les défis à court terme, nous restons concentrés sur l'investissement à long terme afin d'aider nos clients à réaliser leurs objectifs grâce à l'innovation, la créativité et l'engagement pour un avenir durable.

Diffusion

Les résultats seront approuvés par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en octobre 2020. Les actionnaires décideront également du dividende, sur la base de la proposition émise par le Conseil d'administration en faveur d'une réduction par rapport à l'année précédente. Concernant les autres questions relatives à l'Assemblée Générale des Actionnaires, les discussions sont toujours en cours au sein du Conseil d'administration. Firmenich International S.A. est tenue de rendre ces informations publiques en vertu du règlement européen 596/2014 relatif aux Abus de Marché et de l'AIMF suisse. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire des personnes dont les coordonnées dont indiquées ci-dessous, à 7h00 CEST le 11 août 2020. Plus d'informations pour les investisseurs sur http://investors.firmenich.com.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes., ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

