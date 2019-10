Firmenich Affiche une Croissance de 6% Cette Année, Marquée par son Leadership en Innovation et Responsabilité Sociale

GENÈVE, 9 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'exercice 2019 (FY19) de Firmenich s'est conclu sur un chiffre d'affaires net de CHF 3,9 milliards, soit une progression de 6% en francs suisses, par rapport à l'année précédente. Le Groupe a poursuivi son expansion à travers le monde avec quatre acquisitions et huit nouveaux sites. Il a également investi plus de CHF 390 millions dans sa recherche pour répondre à des besoins de société critiques, tels que la nutrition, l'assainissement ou encore le développement durable.

« Cette année a été marquée par de nombreuses percées stratégiques dont des acquisitions dans des marchés d'avenir, de nouvelles technologies et des distinctions au niveau mondial en tant qu'entreprise responsable », a dit Patrick Firmenich, président du Conseil d'administration de Firmenich. « Je suis profondément reconnaissant à Gilbert et à nos 8,000 employés pour avoir établi de nouveaux standards d'excellence, tant pour Firmenich que pour l'industrie. »

« J'aimerais remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent, qui nous sert de moteur d'innovation au quotidien! Nous devons nos résultats à la passion et au savoir-faire de mes 8,000 collègues à travers nos 100 marchés, qui s'engagent tous les jours pour créer de la valeur pour nos clients et la société », a ajouté Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « Alors que les consommateurs demandent toujours plus de transparence et de solutions durables, je suis fier que Firmenich soit mondialement reconnu pour son leadership en responsabilité sociale et environnementale. »

Firmenich est fier d'annoncer ses résultats en matière de développement durable cette année avec la publication de son Rapport Sustainability 2019, selon la norme GRI. Le Groupe poursuit avec succès la mise en œuvre de sa stratégie «Pathways to Positive», avec à son actif de nombreuses innovations durables et avancées sociales et environnementales. Firmenich est notamment l'une des deux sociétés au monde, sur plus de 7000, à avoir reçu trois « A » au classement annuel CDP dans les catégories climat, eau et forêts. Le Groupe est également la septième entreprise au monde – et la première du secteur – à avoir été certifié « employeur paritaire » au niveau global par EDGE. Cliquez sur le lien suivant pour découvrir notre Pathways to Positive Performance & Sustainability 2019 Report.

En complément de ce rapport, Firmenich vous invite à découvrir son magazine Purpose qui raconte sa raison d'être à travers des témoignages de ses collègues, illustrant comment les parfums et les arômes créent un monde meilleur. Avec des articles de fond, reportages vidéo et interviews avec experts, ce magazine illustre les nombreuses facettes de Firmenich et son engagement pour la société.

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10 % de son chiffre d'affaires en R & D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Firmenich réalisait un chiffre d'affaires annuel de 3,7 milliards de francs suisses fin juin 2018. Plus d'informations sur Firmenich disponibles sur notre site : www.firmenich.com

