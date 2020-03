Firmenich annonce un accord avec Ardian en vue d'acquérir DRT

« Je suis ravi de la perspective de voir DRT apporter à Firmenich ses compétences dans le développement d'ingrédients durables. Ce rapprochement envisagé est l'aboutissement d'un partenariat commercial et de nombreux développements conjoints au cours des 30 dernières années, » déclare Patrick Firmenich, Président du Conseil d'Administration de Firmenich. « Nous remercions Ardian et Tikehau Capital pour leur accompagnement et nous nous réjouissons d'accueillir les collaborateurs de DRT au sein de Firmenich. Nous partageons la même passion pour nos clients et pour le développement durable, ainsi que des valeurs familiales fortes. »

« Firmenich serait la maison idéale pour DRT, » déclare Thibault Basquin, Managing Director chez Ardian Buyout. « Je remercie chaleureusement Laurent Labatut et son équipe pour notre partenariat au cours des dernières années. Ardian est fier d'avoir permis à DRT d'accélérer sa croissance et d'investir dans de nouveaux projets, ainsi que de renforcer sa stratégie autour du développement durable. Partenaire stratégique de DRT depuis de nombreuses années, Firmenich serait en parfaite position pour permettre à la société de franchir un cap dans le développement de ses produits. En tant qu'entreprise familiale engagée dans l'innovation, Firmenich offrirait également un environnement privilégié aux collaborateurs de DRT. »

Emmanuel Laillier, Directeur du Private Equity de Tikehau Capital a ajouté : « Tikehau Capital a soutenu pendant six années la stratégie de croissance et le développement mondial de DRT. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accompagner le rapprochement de DRT et de Firmenich, constituant une étape clé pour la poursuite de son développement. »

« Le savoir-faire de DRT permet de renforcer notre position d'acteur majeur dans nos métiers de la parfumerie et des ingrédients, pour ainsi offrir à nos clients la palette la plus complète d'ingrédients durables et renouvelables, » déclare Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « DRT nous apportera également de nouvelles compétences en santé et nutrition, en cosmétique, ainsi qu'une ouverture à de nouveaux marchés, dont les adhésifs, les revêtements et l'agriculture. Cette acquisition renforce notre présence en France qui est notre deuxième plus grand marché où nous sommes établis depuis plus de 120 ans. Je me réjouis de cette association avec DRT qui va nous permettre d'accompagner tous nos clients dans leur transformation vers un futur durable ».

« Nous entretenons une relation de longue date avec Firmenich puisque c'est l'un de nos principaux partenaires, » explique Laurent Labatut, CEO de DRT. « Firmenich est connue pour sa recherche de pointe, qui a engendré une très large palette d'ingrédients de la plus haute qualité. En associant nos compétences en matière d'innovation, nous nous ouvririons à de nouvelles opportunités afin de soutenir nos clients sur l'ensemble de leur portefeuille de produits. Ensemble, nous serions ravis d'ouvrir ce nouveau chapitre avec l'ambition commune de créer les meilleurs ingrédients renouvelables pour nos clients. »

DRT est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement d'ingrédients durables, renouvelables et de produits naturels issus des terpènes et dérivés de colophane. DRT offre des alternatives vertes à de nombreuses applications sur différents marchés. Fondée en 1932 avec son siège à Dax, en France, DRT a développé un modèle d'entreprise intégré en amont, incluant l'accès aux matières premières renouvelables, des compétences uniques en extraction et distillation, ainsi que des processus d'innovation avancés. DRT a été une entreprise familiale durant la plus grande partie de son histoire et sa croissance est le fruit de son engagement de long terme avec ses fournisseurs et ses clients.

DRT réalise un chiffre d'affaire de plus de 550 millions d'euros, emploie plus de 1 500 personnes dans le monde et opère à partir de quatre sites de production en France, deux aux Etats-Unis, deux en Inde et un en Chine.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été rendues publiques. La transaction proposée reste sujette à plusieurs conditions, dont la consultation des instances représentatives du personnel compétente, la signature d'un accord définitif et la validation des autorités de la concurrence.

Firmenich a été conseillé par Goldman Sachs International, Raphaël Financial Advisory et Bredin Prat. Ardian a été conseillé par Citigroup, Rothschild & Co, Latham Watkins et White & Case.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10% de son chiffre d'affaires en R&D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Firmenich réalisait un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de francs suisses fin juin 2019. Plus d'informations sur Firmenich sont disponibles sur notre site : www.firmenich.com.

À propos de DRT

Fondée en 1932, DRT se spécialise dans le développement des dérivés de la colophane et de la térébenthine extraite des pins. Le siège de DRT se trouve à Dax en France et vend ses produits dans le monde entier. DRT a diversifié son portefeuille de produits avec plus de 300 ingrédients et s'adresse à une variété de marchés. DRT opère 9 sites de production, soit directement soit conjointement avec des partenaires commerciaux. Plus d'informations sur DRT sont disponibles sur notre site : www.drt.fr.

À propos d'Ardian

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l'esprit d'entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S'appuyant sur ses valeurs d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian bénéficie d'un réseau international de 680 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de1 000 clients via ses cinq piliers d'investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. Plus d'informations sur Ardian sont disponibles sur notre site : https://www.ardian.com/fr.

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 25,8 milliards d'euros (au 31 décembre 2019) et dispose de 3,1 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 500 collaborateurs (au 30 septembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP) Plus d'informations sur Tikehau Capital sont disponibles sur notre site : www.tikehaucapital.com.

