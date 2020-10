Firmenich signe un partenariat innovant avec Authentic Products sur la vanille à Madagascar pour franchir un nouveau cap sur la traçabilité et l'emploi des jeunes

GENÈVE, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, a signé un partenariat innovant pour renforcer son approvisionnement responsable en vanille avec Authentic Products, un des premiers producteurs de vanille à Madagascar et un membre fondateur du groupe de réflexion NaturalsTogether™ créé par Firmenich en 2014. S'appuyant sur l'engagement des deux compagnies en faveur d'une chaîne de valeur plus durable, plus éthique et plus traçable, cet accord ambitieux garantit à Firmenich un approvisionnement responsable de la vanille grâce à un nouveau programme de traçabilité digital et comprend la réalisation conjointe d'un centre de formation agricole, offrant aux adolescents issus de familles malgaches productrices de vanille une opportunité unique d'améliorer leurs conditions de vie.

« Firmenich travaille avec les communautés de petits exploitants agricoles à Madagascar depuis de nombreuses années pour soutenir leurs moyens de subsistance en conduisant la chaîne de valeur la plus durable, éthique et traçable, » explique Gilbert Ghostine, PDG. « Avec Authentic Products, Firmenich a développé un modèle durable de premier plan avec l'objectif d'inscrire 10 000 agriculteurs dans notre programme de traçabilité d'ici 2025, ainsi que d'offrir des opportunités éducatives d'une ampleur sans précédent pour les jeunes locaux dans notre centre de formation remarquable à Mahadera.»

« Cet accord, qui nous fait franchir un nouveau cap, est l'aboutissement de plus de 10 années de collaboration dans un climat de confiance mutuelle, » ajoute Boet Brinkgreve, Président de la Division Ingrédients. « Ensemble, nous innovons au profit des agriculteurs qui cultivent ce produit d'exception, tout en renforçant notre chaîne de valeur vanille des gousses aux extraits. »

« Les équipes de Firmenich et nous partageons les mêmes valeurs d'éthique et d'intégrité. Notre collaboration nous aide à réaliser des progrès majeurs pour les communautés vivant de la vanille qui en ont tellement besoin. Ce partenariat est une belle reconnaissance de la qualité du travail accompli et un encouragement pour se fixer des objectifs encore plus ambitieux. Il illustre qu'un vrai lien de confiance entre le producteur et l'utilisateur peut changer les choses en profondeur et dans la durée », commente Gigi Chan Hoi Mi, PDG de Authentic Products Madagascar.

Ce partenariat renforce le leadership de Firmenich dans les ingrédients naturels et renouvelables et s'inscrit pleinement dans la politique d'approvisionnement responsable définie par Firmenich. Plus de la moitié des 5 000 producteurs de vanille qui participent actuellement au programme de traçabilité sont déjà inscrits à la nouvelle solution numérique, garantissant une transparence accrue des achats de vanille conventionnels, de la plante aux extraits finaux.

Réunis autour d'une vision et de valeurs communes, Firmenich et Authentic Products concrétisent également avec cet accord un projet éducatif d'une ampleur inédite dans la région. Ouvert depuis janvier 2020, le centre de formation agricole de Mahadera s'étend sur 20 hectares de cultures et permet à la jeunesse rurale locale de développer de solides compétences agricoles sur la production de la vanille et la diversification des cultures, ainsi que des connaissances économiques. Ce projet, au travers d'un parcours certifiant sur 3 ans, contribuera à pérenniser les activités agricoles dans la région et assurer un futur durable pour les familles et communautés locales.

Firmenich est présent à Madagascar depuis 2005, après avoir développé son premier partenariat avec Authentic, membre de son programme NaturalsTogether ™. Aujourd'hui la coopérative Savanille, fondée par Authentic, regroupe des milliers de producteurs de vanille dans plus de 40 villages. Pour soutenir au mieux la communauté de Savanille, sur la base de sa collaboration avec Authentic, Firmenich a contribué à établir une école locale, construire un dispensaire médical et à creuser au moins un puits d'eau potable dans chaque village.

Pour en savoir plus sur ce partenariat unique, dédié à l'excellence en vanille, nous vous invitons à visionner cette vidéo ici.

À propos de Authentic Products

Créés en 2005, Authentic Products et sa filiale Authentic Products Madagascar sont dirigées par Gigi Chan Hoi Mi et Laurence Cailler qui partagent 30 ans d'expérience dans la préparation et la distribution de la vanille naturelle. La société est l'un des plus importants exportateurs de gousse de vanille à Madagascar et soutient un réseau de coopératives et d'associations paysannes représentant près de 6 000 producteurs et productrices. Authentic Products offre des vanilles de qualité, certifiées biologiques, équitables et traçables et mène de nombreuses actions sociales et environnementales en lien avec les fermiers afin de pérenniser la filière et soutenir sa base de planteurs.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes, ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

