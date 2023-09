Flashforge présente l'Adventurer 5M Pro : Rendre l'impression 3D plus rapide et plus facile

HANGZHOU, Chine, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rattrapant immédiatement les normes plus élevées d'excellence en matière d'impression 3D, Flashforge présente maintenant l'Adventurer 5M Pro , l'imprimante 3D qui marque une nouvelle ère de la gamme Flashforge Adventurer.

IMAGE

Motivé par notre engagement indéfectible envers l'amélioration des produits et par notre volonté d'écouter la voix de nos clients, Flashforge lance maintenant l'Adventurer 5M Pro, qui signifie que Flashforge entre dans une nouvelle ère d'impression rapide. La véritable fonction de mise à niveau automatique rend l'AD5M Pro plus convivial, tandis que son boîtier fermé et son système de filtration d'air garantissent des opérations plus sûres. Le prix de lancement est de 599 $, disponible pour commander, à compter du 5 septembre 2023, par l'intermédiaire de la boutique officielle Flashforge.

L'Adventurer 5M Pro est idéal pour les débutants en impression 3D. Grâce à une buse préassemblée, à une conception intuitive et à un nivellement automatique, les utilisateurs peuvent commencer à imprimer facilement et en toute confiance. L'imprimante atteint une vitesse allant jusqu'à 600 mm/s, produisant des modèles tels qu'un astronaute 3D (228g) en un peu plus de 4 heures, soit cinq fois plus vite que les imprimantes moyennes. Sa buse améliorée, qui chauffe jusqu'à 200℃ en seulement 35 secondes, offre des performances à la fois rapides et stables.

Structurellement, l'imprimante intègre Core XY et est dotée d'un cadre en métal pour une performance et une longévité stables. Le système de refroidissement à double conduit d'air assure une qualité d'impression optimale même pendant les sessions d'impression prolongées, et un mécanisme unique de compensation des vibrations réduit les images fantômes pour des résultats professionnels.

En accordant la priorité à la sécurité, surtout dans les milieux familiaux et scolaires, l'imprimante comprend une chambre fermée dotée d'un système de filtrage double, ce qui réduit efficacement les émissions de particules et de COV. Pour ce faire, on utilise à la fois HEPA13 et des filtres à charbon actif, ce qui assure une meilleure qualité de l'air pendant les opérations d'impression.

De plus, l'Adventurer 5M Pro offre des fonctions intelligentes, comme la surveillance en temps réel au moyen d'une caméra intégrée et l'arrêt automatique après impression, ce qui consolide sa position d'imprimante 3D de premier plan.

Conçu pour répondre aux besoins des novices et des experts, l'Adventurer 5M Pro combine rapidité, performance stable et fonctionnalités centrées sur l'utilisateur. En outre, Flashforge a lancé sa version sœur Adventurer 5M, une imprimante 3D de bureau à boîtier ouvert d'une valeur de 399 $ de la même taille que l'Adventurer 5M Pro. Alors que le secteur de l'impression 3D poursuit son évolution rapide, le nouvel ajout de Flashforge souligne son engagement à rester à l'avant-garde de l'innovation en matière d'impression 3D. Libérez un potentiel illimité et améliorez vos prouesses artisanales avec Flashforge!

