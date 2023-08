FOIRE DE JINHAN : Le salon professionnel incontournable de la maison et des cadeaux se tiendra en Chine

GUANGZHOU (Chine), 11 août 2023 /PRNewswire/ -- Inscrivez les dates du 21 au 27 octobre à votre calendrier. La 48e Foire de Jinhan pour la maison et les cadeaux (FOIRE DE JINHAN) se tiendra à Guangzhou, en Chine. C'est un salon que les professionnels de la maison et de l'industrie du cadeau ne peuvent pas manquer.

Découvrez la principale vitrine chinoise pour la maison et les cadeaux

The 48th Jinhan Fair for Home & Gifts

Avec plus de deux décennies d'expérience aboutie, la FOIRE DE JINHAN réunit une fois de plus 900 fabricants renommés de toute la Chine. Préparez-vous à explorer un éventail éblouissant des produits les plus vendus et de nouvelles collections qui définissent les tendances de l'avenir. De la décoration intérieure en passant par les accessoires d'extérieur et de jardinage, des produits de cuisine et de salle à manger aux cadeaux, chaque catégorie émerveillera les visiteurs.

Transformez votre inventaire avec plus de 300 000 nouveaux produits

Préparez-vous à être surpris par une sélection inégalée de plus de 300 000 nouveaux produits qui redéfinissent le marché de la maison et du cadeau. Les derniers designs, styles et concepts captiveront vos clients et vous permettront de rester à l'avant-garde. Que vous soyez un importateur, un grossiste, une chaîne de vente au détail ou un professionnel de la conception, la FOIRE DE JINHAN est la plate-forme pour synchroniser votre inventaire avec les tendances de l'industrie.

Accès facile à la Chine

Nous fournissons des lettres d'invitation pour vous aider à obtenir un visa chinois et nous offrons même des billets d'avion ou des subventions d'hébergement à l'hôtel, vous assurant un accès facile à la Chine pour saisir les opportunités d'affaires.

Confort et services

À la FOIRE DE JINHAN, nous visons à créer une expérience extraordinaire pour vous. Les salons des acheteurs et les zones de rafraîchissement sont conçus pour vous offrir l'environnement le plus confortable et le plus relaxant. En outre, nos services de navette et de restauration de haute qualité garantissent que chaque instant répond à vos besoins.

Réservez votre badge gratuit maintenant! Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage extraordinaire d'exploration et d'innovation? Obtenez votre badge gratuit aujourd'hui et préparez-vous à être témoin de la grandeur de la 48e FOIRE DE JINHAN. Rendez-vous simplement sur le site ( https://www.jinhanfair.com/links?id=124 ) pour commencer. Pour toute question ou assistance, n'hésitez pas à contacter Ella Chung à [email protected] .

Rejoignez-nous du 21 au 27 octobre à Guangzhou et découvrez le charme de l'événement le plus important d'approvisionnement de produits pour la maison et de cadeaux en Chine. Contribuez à façonner l'avenir de l'industrie. Au plaisir de vous y voir!

