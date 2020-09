Fondation Biovision: Transition agro-alimentaire : maintenant! Un nouvel ouvrage critique par les membres du Rapport mondial sur l'agriculture (IAASTD) de l'ONU appelle à une transformation accélérée des systèmes alimentaires

ZURICH, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Un ouvrage collectif important sur la transformation nécessaire du système agro-alimentaire mondial sort de presse aujourd'hui. Il apporte un éclairage critique sur les principales tendances et conséquences de la production et consommation alimentaires depuis 2009, date de publication du " Rapport mondial sur l'agriculture " (IAASTD) de l'ONU. Les messages clairs des 40 expert-e-s internationaux, qui appellent à accélérer la transformation d'un système agro-alimentaire industriel vers l'agroécologie, peuvent informer les prises de décisions des gouvernements et des ONG et donner des clés de lecture pour le grand public. L'ouvrage "Transformation de nos systèmes agro-alimentaires" est publié à l'approche de l'événement spécial de haut niveau du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) des Nations unies de cette année. Pour la première fois l'agroécologie y sera au centre des discussions et les décideurs examineront également les efforts mondiaux nécessaires pour "reconstruire en mieux" durant l'après COVID-19. Les auteur-e-s démontent clairement, sous divers angles, que l'approche agroécologique est la voie la plus adaptée et la plus complète pour une transformation accélérée des systèmes alimentaires indispensable.