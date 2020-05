Forcyd annonce sa nouvelle offre, RelativityOne, à l'occasion de la conférence Relativity Fest London

Cette solution SaaS d'e-discovery, ou investigation électronique, apportera plus de valeur dans le cloud aux clients de Forcyd

AMSTERDAM, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Forcyd, fournisseur d'Europe continentale proposant des services complets d'e-discovery et d'examen géré, a annoncé aujourd'hui l'expansion de l'offre mondiale d'e-discovery de la société avec l'ajout de la solution d'e-discovery basée sur le cloud de Relativity, RelativityOne. Avec RelativityOne, Forcyd pourra mieux protéger ses données en les stockant sur une plateforme SaaS unique et sécurisée couvrant toute l'étendue de l'e-discovery, de la mise en suspens juridique jusqu'à la production.

Grâce au produit RelativityOne, sécurisé et puissant, Forcyd sera en mesure de tirer davantage parti de son expertise en matière d'e-discovery pour fournir plus de valeur et de meilleurs résultats à ses clients. De plus, la transition vers le cloud donnera à Forcyd l'évolutivité supplémentaire nécessaire dans la société axée sur les données d'aujourd'hui et lui permettra de développer son expertise et sa propriété intellectuelle sur la base d'une solution mondiale connectée. RelativityOne donnera également de la flexibilité aux utilisateurs de Forcyd en leur offrant la possibilité de choisir sur le Relativity App Hub les solutions qui conviennent le mieux à leurs flux de travail uniques à travers différentes étapes du Modèle de référence d'investigation électronique (Electronic Discovery Reference Model, ERDM), et de résoudre des problèmes de données en dehors de l'e-discovery.

« L'équipe de Forcyd travaille avec Relativity depuis les débuts de la plateforme et a constaté son développement et ses améliorations extraordinaires au fil du temps, aboutissant à la meilleure plateforme d'e-discovery basée sur le cloud disponible sur le marché aujourd'hui », a déclaré Bas Sluijsmans, Partner chez Forcyd. « En tant que premier fournisseur indépendant d'e-discovery basé aux Pays-Bas à utiliser RelativityOne, nous occupons une position unique qui correspond parfaitement à la manière dont nous offrons à nos clients notre ensemble de services de bout en bout, tout en poursuivant nos "activités usuelles" en ces temps difficiles de pandémie de COVID-19. »

Mathieu van Ravenstein, Partner chez Forcyd, a ajouté : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Relativity, car RelativityOne nous donnera à tous la flexibilité dont nous avons besoin pour servir nos clients en termes de portée géographique, d'évolutivité et d'intégration rapide d'applications spécifiques telles que le filtre d'informations privilégiées de Forcyd. Cette solution nous permettra de mettre en place et d'exécuter nos opérations d'examen géré des documents rapidement, que ce soit dans l'un de nos centres d'examen dédiés, dans les locaux de nos clients ou à distance depuis n'importe quel endroit, ce qui est crucial dans le climat mondial actuel de télétravail. »

« Lorsque nous avons commencé à travailler avec Forcyd, nous avons compris combien il était important pour eux d'avoir la capacité d'étendre leur portée à travers l'Europe et au-delà. RelativityOne donne à Forcyd l'opportunité de fournir la dernière technologie pour répondre aux besoins uniques de ses clients », a déclaré Steve Couling, Manager Director, EMEA, chez Relativity. « Cela se poursuit aujourd'hui alors que l'entreprise travaille avec une multitude de clients à travers l'Europe et renforce sa position de premier prestataire de services RelativityOne. »

Forcyd participera à la conférence Relativity Fest London, un événement virtuel qui se déroulera du 12 au 14 mai 2020.

À propos de Forcyd

Forcyd propose des conseils et des solutions haut de gamme d'e-discovery, de cyber-investigation judiciaire et d'examen géré de documents. Nous aidons nos clients à anticiper leurs problèmes commerciaux les plus complexes liés aux fautes, aux litiges et à d'autres transactions et questions juridiques. Nos solutions vont de la gestion complète de bout en bout des demandes d'informations et litiges complexes et volumineux à l'application des dernières technologies d'analyse et d'IA pour les transactions, accords et litiges à grande échelle.

À propos de Relativity

Chez Relativity, nous concevons des logiciels pour aider les utilisateurs à organiser les données, découvrir la vérité et agir en conséquence. Notre plateforme d'e-discovery est utilisée par des milliers d'entreprises dans le monde entier pour gérer de grands volumes de données et identifier rapidement les problèmes clés lors de litiges, d'enquêtes internes et de projets de conformité. Relativity compte plus de 180 000 utilisateurs dans plus de 40 pays provenant d'organisations telles que le ministère de la Justice des États-Unis, plus de 70 entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100 et 198 sociétés du rapport Am Law 200. RelativityOne offre toute la fonctionnalité de Relativity dans un produit SaaS sécurisé et complet. Relativity est nommée parmi les Meilleurs lieux de travail de Chicago par le Chicago Tribune depuis neuf années consécutives. Pour tout complément d'information, veuillez contacter Relativity à l'adresse [email protected] ou consulter le site http://www.relativity.com.

