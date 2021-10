Fosun Fashion Group change de nom pour devenir le Lanvin Group

Le groupe étend son écosystème unique du secteur de la mode grâce à une alliance stratégiques avec ITOCHU et Stella International

Lanvin Group est un groupe international du secteur de la mode de luxe détenant plusieurs marques emblématiques telles que Lanvin, Sergio Rossi , Wolford, St. John Knits et Caruso.

, Wolford, St. John Knits et Caruso. Le dernier cycle de financement a vu un investissement stratégique de la part du conglomérat japonais ITOCHU Corporation ainsi que de la manufacture de chaussures de luxe Stella International.

Le Lanvin Group a comme avantage stratégique un accès sans égal au marché chinois, le plus grand marché au monde pour la mode de luxe, et cherche à continuer à explorer les diverses possibilités d'investissement futures parmi les marques internationales de la mode de luxe afin d'accélérer davantage sa croissance.

SHANGHAI, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Fosun Fashion Group, le groupe international de la mode de luxe, a annoncé aujourd'hui qu'il devenait le « Lanvin Group ». Fondée en 1889, Lanvin est la plus ancienne maison de couture de luxe française, reconnue dans le monde entier pour son héritage emblématique et ses créations intemporelles. Le nouveau nom du Lanvin Group illustre parfaitement la nouvelle vision du groupe, une vision qui cherche à développer un portefeuille international de marques emblématiques du secteur de la mode de luxe, au moment même où celui-ci commence une nouvelle phase de croissance en Chine et dans le monde. Le nouveau logo du Lanvin Group ainsi qu'un nouveau site Web seront dévoilés dans les mois à venir.

Le choix dernier ce nouveau nom est un hommage à l'esprit et la philosophie de Jeanne Lanvin, qui ont contribué au succès de la maison Lanvin au cours des 132 dernières années : l'esprit d'entreprise, la créativité, l'ouverture d'esprit et une passion de vivre. Ces valeurs, qui demeurent toujours aussi importantes pour le groupe, seront au cœur de sa réussite alors qu'il abordera la prochaine phase de son développement international.

Lanvin Group est également heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux investisseurs stratégiques : ITOCHU Corporation (8001.T), conglomérat de négoce japonais, et la manufacture de chaussures de luxe Stella International (1836.HK). Ils sont également rejoints par Xizhi Capital, le groupe de capital-investissement privé chinois œuvrant dans divers secteurs, notamment la mode et les produits de consommation courante. La dernière ronde de financement a été clôturé à une valorisation de plus d'un milliard de dollars US, portant le montant total levé par Lanvin Group, tous tours confondus, à environ 300 millions de dollars US.

Le Lanvin Group accueille également ITOCHU Corporation et Stella International au sein de son alliance stratégique unique en son genre, composée d'acteurs clés valorisés à plusieurs milliards de dollars opérants dans diverses filières de la mode de luxe. Ces dernières se sont associées au Lanvin Group afin de créer de soutenir la croissance du groupe en Chine et à l'étranger.

En 2017, Fosun International Limited (0656.HK) fonde Lanvin Group afin de tirer parti de la demande mondiale croissante en matière de mode de luxe, en particulier sur le marché chinois. Fosun International se classe au 459e rang de la listeForbes Global 2000 de 2021 , gérant plus de 120 milliards de dollars US d'actifs totaux. Fosun a créé de multiples entreprises de consommation leaders sur le marché, telles que Fosun Tourism Group (1992.HK), Fosun Pharma (2196.HK et 600196.SHA) et Yuyuan Tourist Mart (600655.SH).

Aujourd'hui, le portefeuille de marques emblématiques du Lanvin Group couvre un large éventail de catégories de mode de luxe, dont la maison de couture française Lanvin, le fabricant de chaussures italien Sergio Rossi, le spécialiste autrichien de la lingerie Wolford, la maison de tricot américaine St. John Knits, et le fabricant italien de vêtements pour homme Caruso. Ensemble, ces cinq marques amassent plus de 390 ans d'expérience et profitent d'une présence mondiale de grande envergure – avec plus de 1000 points de vente, 200 boutiques et 3500 employés dans plus de 60 pays. Au cours des 15 derniers mois, Lanvin Group a ouvert 25 boutiques supplémentaires dans le monde, dont 19 en Grande Chine.

Lanvin Group, le groupe international de mode de luxe avec un accès sans égal à la Chine, l'un des plus grands marchés du luxe au monde.

Guo Guangchang, président et co-fondateur de Fosun International Limited, a déclaré : « Fosun a toujours misé sur les secteurs à forte croissance et a réussi à créer des écosystèmes axés sur ses consommateurs. Lanvin Group est en passe de devenir l'un des plus grands acteurs du secteur. Le groupe est bien placé pour tirer parti de la demande soutenue en matière de produits de luxe à l'échelle mondiale, particulièrement en Chine. Fosun et ses partenaires ont un accès inégalé à ce pays, le plus grand marché de consommation au monde, où ils ont déjà développé des marques de consommation internationales. »

À propos de la dernière levée de fonds du Lanvin Group, sa présidente, Mme Joann Cheng, a déclaré : « Nous accueillons nos nouveaux investisseurs et notre nouvelle alliance stratégique avec ITOCHU et Stella International qui, avec nos autres partenaires, crées un écosystème unique pour favoriser les synergies et la croissance durable de l'ensemble de notre portefeuille. Lanvin Group s'appuiera sur l'expertise du marché, le savoir-faire et les ressources d'ITOCHU et de Stella International dans les catégories de la chaussure et du textile de luxe pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses capacités de distribution. Cela permettra non seulement à notre portefeuille de s'implanter solidement sur le marché japonais et d'élargir son offre de produits, mais aussi de répondre à la demande croissante en matière de produits de luxe en Chine et dans le monde. »

M. Masahiro Morofuji, directeur général et président de Textile Company, une division d'ITOCHU Corporation, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Fosun et de rejoindre son alliance stratégique dans le secteur de la mode. Nous sommes convaincus qu'avec nos vastes ressources et notre expérience en tant qu'entreprise internationale, nous avons beaucoup à offrir au Lanvin Group et à ses futurs projets. »

M. Stephen Chi, président-directeur général de Stella International, a indiqué : « L'alliance stratégique du Lanvin Group est unique dans le secteur mondial de la mode de luxe. Nous sommes ravis d'y participer et d'être en mesure d'offrir à nos marques partenaires nos capacités intégrées en matière de conception, de développement et de fabrication de chaussures de luxe. »

Les partenaires stratégiques de Lanvin Group au sein de l'alliance sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs. Ils travaillent ensemble et se complémentent les unes les autres avec leur vision commune d'atteindre une croissance durable. Parmi les autres partenaires du groupe on peut y trouver K11, marque internationale proposant des produits lifestyle haut de gamme et de centres commerciaux de luxe sous l'égide de New World Development Company Limited (0017.HK) ; Baozun (NASDAQ : BZUN et HKEX : 09991.HK), partenaire commercial en ligne de plus de 280 marques de mode de luxe et autres en Chine ; Activation Group (9919.HK), le principal groupe de marketing interactif axé sur la performance des données, partenaire de confiance des marques de mode et de luxe en Grande Chine ; et Neo-Concept Group, le principal fabricant de vêtements, disposant de plus de trente ans d'expérience dans le domaine des textiles innovants et de la mode durable.

En s'appuyant sur les ressources de premier ordre de ses partenaires au sein de l'alliance, le Lanvin Group a à la fois renforcé le développement de produits ainsi que ses opérations de fabrication dans l'ensemble de son portefeuille et a fait croître ses capacités numériques et d'e-commerce. Cette alliance stratégique unique continuera à jouer un rôle essentiel dans l'expansion du Lanvin Group, en favorisant la croissance de son portefeuille existant tout en explorant les possibilités d'investissement dans davantage de marques de mode de luxe afin de continuer d'accélérer sa croissance.

La demande en produits de luxe résiste à la pandémie

Lanvin Group bénéficie de la diversité des catégories mode au sein de son portefeuille, lui offrant à la fois d'importantes possibilités de croissance et une résilience tout au long du cycle de la mode. Le groupe continuera à développer ce portefeuille diversifié du secteur du luxe à l'aide d'une stratégie de croissance axée sur sa géo-expansion, l'activation de canaux et le développement de catégories.

Pour conclure, Mme Cheng ajoute : « La pandémie a déjà démontré que les maisons de luxe du secteur de la mode sont incroyablement résilientes, même dans les périodes les plus difficiles. Une fois la pandémie derrière nous, nous pensons que la demande en matière de produits de mode de luxe restera élevée et continuera à croître dans les années à venir. »

À propos de Lanvin Group

Lanvin Group, anciennement connu sous le nom de Fosun Fashion Group, est le premier groupe mondial du secteur de la mode de luxe en Chine. Il gère des marques emblématiques dans le monde entier, notamment Lanvin, Sergio Rossi, Wolford, St. John Knits et Caruso. Exploitant la puissance de son alliance stratégique unique avec des partenaires de premier plan dans le secteur de la mode de luxe, Lanvin Group s'efforce d'étendre l'empreinte mondiale des marques de son portefeuille et d'atteindre une croissance durable grâce à des investissements stratégiques, un soutien opérationnel et une compréhension approfondie des marchés de la mode de luxe connaissant la plus forte croissance du monde.

