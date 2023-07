FR-casinospot rapporte comment l'inflation en France alimente la demande de jeux de hasard

PARIS, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'Autorité nationale des jeux (ANJ) a révélé que le chiffre d'affaires des jeux de hasard en France a atteint un record de 12,9 milliards d'euros en 2022, affichant une augmentation significative de 20 % par rapport à l'année précédente. L'équipe du portail Web fr-casinospot.com, qui appartient à la société HraiGamble Group, a décidé de découvrir les raisons de cette augmentation significative des revenus des jeux de hasard en 2022.

La hausse des revenus des jeux de hasard peut être attribuée à divers facteurs, mais la principale raison de la croissance de l'industrie est l'ouverture de points de vente physiques. Les entreprises ayant des droits exclusifs de pari sur les courses de chevaux au point de vente, comme La Française des Jeux et le Pari mutuel urbain, ont connu une croissance globale notable (+8 %) par rapport à 2021. Les casinos terrestres ont également connu une croissance importante (+130 % en 2022) en raison de leur réouverture complète après un ralentissement de deux ans causé par la pandémie. Suite à cette relance, le casino GGR a atteint 2,5 milliards d'euros en 2022, dépassant les niveaux d'avant la crise.

Cependant, lorsque nous avons décidé de nous tourner vers une étude conjointe réalisée par l'ANJ et Toluna Harris Interactive, nous avons trouvé une autre raison importante de la croissance des revenus des jeux de hasard, qui n'est pas si évidente.

L'étude a été menée entre le 17 et le 22 février 2023 et a réuni 2 088 participants, dont 1 353 joueurs âgés de 18 ans et plus. La France étant confrontée à l'inflation des biens et services depuis plus d'un an, 45 % des amateurs de jeux de hasard ont déclaré avoir connu récemment des difficultés financières, semblables à la moyenne française (44 %). Cette pression financière a touché près de la moitié des amateurs de jeux de hasard, les plus jeunes étant plus sensibles à la situation (55 % chez les 18-24 ans et 58 % chez les 25-34 ans).

Il apparaît que 45 % des joueurs ont remarqué une baisse de leur budget consacré aux jeux de hasard lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés financières. Toutefois, également 45 % des joueurs ont indiqué que leur budget était resté le même.

Il est intéressant de noter que 18 % des joueurs ont choisi de réduire leurs autres dépenses pour maintenir leurs habitudes de jeu, une tendance plus courante chez les plus jeunes qui font face à des difficultés financières.

Malgré les contraintes financières, environ les deux tiers (67 %) des joueurs prévoient de maintenir ou même d'augmenter leur budget de jeu au cours des six prochains mois.

L'espoir de gagner de l'argent était la principale raison citée par 49 % des joueurs qui ont maintenu ou augmenté leur budget de jeu.

De nombreux joueurs (61 %) sont persuadés que les jeux de hasard peuvent leur permettre de gagner une somme d'argent conséquente, voire de changer leur vie, tandis que 74 % des joueurs considèrent les jeux de hasard comme un moyen d'augmenter leurs revenus et leur pouvoir d'achat.

En ce qui concerne les façons préférées de gagner de l'argent par les jeux de hasard, les jeux de tirage et de grattage figurent dans le haut du classement. Les loteries sont préférées par 66 % des joueurs, suivies par les cartes à gratter (59 %), les paris sportifs (42 %), les casinos et les machines à sous (38 %).

Avec près des deux tiers des joueurs (67 % des répondants) ayant l'intention de maintenir ou d'augmenter leur budget de jeu dans les prochains mois, il est clair que la demande pour les jeux de hasard en France n'est pas prête de faiblir.

« Les difficultés financières causées par l'inflation semblent avoir augmenté l'attrait des jeux de hasard, les joueurs espérant améliorer leur situation financière par ce biais ». - M. Arthur Lambert, expert fr-casinospot.com.

Comme le montre la tendance, l'attrait des jeux de hasard comme source potentielle de revenu et de pouvoir d'achat est susceptible de soutenir la croissance de l'industrie dans le pays.

SOURCE Fr-casinospot.com