France Air s'appuie sur OroCommerce pour stimuler la croissance Digitale

Le leader des équipements de traitement de l'air lance une nouvelle plateforme de E-commerce B2B

WEST HOLLYWOOD, Californie, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- France Air, l'un des principaux concepteurs et distributeurs de systèmes de traitement de l'air, a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'une nouvelle plateforme de E-commerce faite sur OroCommerce, la principale solution de E-commerce B2B open source. Ce projet s'inscrit dans une stratégie de Digitalisation plus large pour atteindre une croissance de 30 % sur le canal eCommerce de France Air, contribuant à terme à 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Avec 139 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, plus de 30 000 clients B2B et 500 collaborateurs dans 22 pays, France Air a été un des premiers leaders du E-commerce dans une industrie qui a toujours été lente à embrasser la transformation Digitale. Aujourd'hui, pour garder une longueur d'avance et pérenniser son infrastructure eCommerce, France Air passe à OroCommerce tout en clôturant son installation Magento 1 existante, devenue problématique et incapable de soutenir les initiatives de croissance de l'entreprise.

« Nous avons choisi OroCommerce en raison des fonctionnalités B2B très pertinentes et complètes de la plateforme », déclare Loïc Dolbeau, directeur du marketing numérique chez France Air. « L'interface conviviale d'Oro, la facilité de personnalisation et l'engagement à poursuivre l'innovation ont fait que le choix, pour nous, était facile. »

L'évolution de la plateforme Digital de France Air a été pilotée par Synolia, l'une des principales agences de conseil informatique et de services eCommerce en France, avec une stratégie centrée sur le client visant à promouvoir la satisfaction des acheteurs et la fidélité à la marque. Grâce à la flexibilité unique d'OroCommerce et à sa conception modulaire, Synolia a fourni les fonctionnalités B2B spécifiques souhaitées par les clients de France Air, notamment multi-paniers, une commande rapide, des options de livraison optimisées, Air Express et des prix de gros. Avec des blocs de contenu et des résultats de recherche hautement personnalisés, le site France Air s'adapte au parcours de chaque client, de l'inscription à l'acquisition, tout en offrant des fonctionnalités mobiles réactives et une expérience d'achat numérique améliorée.

En 2021, la plateforme OroCommerce de France Air évoluera avec la participation des équipes commerciales de France Air. Elles pourront ainsi profiter pleinement de la plateforme pour améliorer la productivité des ventes et les taux de conversion. En envoyant des notifications automatiques lors de la passation d'une commande, la plateforme permettra aux équipes commerciales de France Air d'accompagner de manière proactive les clients et d'entretenir des relations à travers l'ensemble de l'entonnoir d'achat, avec une optimisation continue pour répondre aux besoins changeants des vendeurs.

Avec OroCommerce, France Air a construit une plateforme robuste et évolutive pour répondre non seulement aux attentes de ses clients aujourd'hui mais également demain. France Air poursuit l'expansion et l'enrichissement de sa stratégie eCommerce basée sur l'expérience, et elle prévoit d'ajouter à l'avenir des services supplémentaires et des fonctionnalités pertinentes.

« Avec une gamme complète de fonctionnalités B2B prêtes à l'emploi, une fonctionnalité B2C complète et une architecture modulaire open source flexible, OroCommerce est prêt pour tout ce que l'avenir nous réserve », déclare Laurent Desprez, Vice Président General Manager Europe d'Oro, Inc. « Nous sommes fiers de soutenir la transformation numérique de France Air et d'aider l'entreprise à rester un véritable leader dans le domaine du eCommerce B2B. »

À propos d'Oro, Inc.

Oro, Inc. Propose une suite d'applications de commerce open source : OroPlatform, OroCRM et OroCommerce, la seule plateforme eCommerce spécialement conçue pour les entreprises B2B. Les fondateurs d'Oro ont déjà fondé Magento et ont une grande expérience dans l'industrie du E-commerce. Il s'agit de Yoav Kutner, président-directeur général, de Dima Soroka, directeur de la technologie, et de Roy Rubin, directeur du comité consultatif d'Oro.

