Fresha est désormais disponible en français. L'entreprise tire ainsi parti de cette nouvelle opportunité pour consolider sa position de leader dans le secteur de la beauté et du bien-être en France.

LONDRES, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Fresha , la crème des solutions de réservation, des marketplaces et des systèmes de paiement pour la beauté et le bien-être, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de sa plateforme en français. Cette excellente nouvelle permet aux salons, spas, barbiers et autres entreprises du secteur en France de disposer d'un accès continu, et dans leur propre langue, au logiciel sans abonnement conçu par Fresha.

Fresha lance sa plateforme en français, donnant ainsi accès à la solution à un nouveau public en France

En s'implantant dans l'hexagone, Fresha vise à étendre de manière stratégique son offre de produits pour répondre aux besoins des 46 000 salons de beauté et 9 000 centres de bien-être présents dans le pays (source : Infocif). Les chefs d'entreprises, le personnel et les clients qui utilisent Fresha sont désormais en mesure de choisir le français comme langue par défaut pour leur compte, leurs notifications et leurs communications marketing, ce qui leur permet de bénéficier d'une expérience utilisateur plus accessible. Le logiciel intuitif et sans abonnement de Fresha aide les salons de coiffure, les spas et les barbiers à rationaliser leurs opérations en facilitant la prise de rendez-vous en ligne, le paiement ainsi que l'automatisation du marketing, le tout au même endroit. Les clients peuvent facilement rechercher, réserver et régler des prestations de beauté et de bien-être auprès d'entreprises locales par le biais de la marketplace dédiée.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir aux entreprises locales une solution qui leur permettra de prospérer, c'est pourquoi le fait de pouvoir proposer Fresha aux utilisateurs français dans leur langue nous enchante », a commenté William Zeqiri, fondateur et PDG de Fresha. « Cette nouvelle fonctionnalité simplifie non seulement les opérations quotidiennes des entreprises, mais améliore également leur capacité à communiquer et à consolider leurs liens avec les clients ».

« Offrir le meilleur logiciel sans abonnement à un nombre croissant d'entreprises du secteur de la beauté et du bien-être à travers le monde reflète parfaitement l'engagement de Fresha envers l'industrie », a déclaré Lorena Martinez, responsable de la localisation chez Fresha. « Nous sommes ravis de poursuivre le développement des capacités de la plateforme et d'inclure la prise en charge de langues supplémentaires cette année ».

Ce lancement s'appuie sur l'investissement de série C de 152 millions de dollars réalisé en 2021 par General Atlantic, une société new-yorkaise ayant investi dans certaines des plus grandes plateformes technologiques du monde. Lancée en 2015 par les fondateurs William Zeqiri et Nick Miller, et initialement appelée « Shedul », la solution Fresha, qui dénombre 100 000 entreprises actives et plus de 18 millions de rendez-vous mensuels, est désormais disponible dans plus de 120 pays.

Rendez-vous sur Fresha pour en découvrir davantage.

À propos de Fresha

Marketplace n°1 pour le secteur de la beauté et du bien-être, Fresha s'appuie sur un logiciel professionnel, gratuit et tout-en-un avec paiements intégrés. Avec plus de 100 000 lieux partenaires dans plus de 120 pays, Fresha simplifie les opérations commerciales et améliore l'expérience client. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.fresha.com , téléchargez Fresha sur l'App Store et Google Play ou suivez Fresha sur Facebook et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2146065/Fresha_Platform.jpg

SOURCE Fresha