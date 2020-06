Frontier et ses partenaires lancent un programme de logo SmartRadio

Le but du programme est de souligner les avantages des appareils SmartRadio – les produits qui permettent l'accès aux stations de radio par moyens analogique (FM), numérique (DAB+), et sur l'Internet (Wi-Fi). Au cœur de cette initiative est un nouveau logo SmartRadio, qui permet aux consommateurs d'identifier facilement ces appareils. Les produits doivent supporter tous les trois modes pour employer le logo.

Le schéma est appuyé par plusieurs grandes marques d'électronique grand public, représentant les marques leaders qui vendent aux marchés Européens, tels que Blaupunkt, Como Audio, Dual, Grundig, Hama, JVC Kenwood, Lemega, Lenco, Majority, Philips, Pure, Roberts Radio, Ruark Audio, TechniSat, TT Micro, le magasin haut de gamme John Lewis, et le fournisseur de technologie radio Frontier Smart Technologies. De plus en plus d'entreprises sont en train de s'enregistrer.

Le programme s'agit de montrer le logo SmartRadio sur les produits de radio grand public, l'emballage, et le matériel promotionnel des marques participantes. Les marques participantes vont aussi travailler ensemble pour sensibiliser les consommateurs aux avantages des produits SmartRadio.

Le marché audio grand public a un nombre de différentes catégories de produits qui peuvent se chevaucher, en créant des confusions chez le consommateur entre les produits qui sont commercialisés comme les radios, les haut-parleurs intelligents, les webradios, ou les appareils multimédias permettant la réception en continu. Des études de consommation récentes menées par Digital Radio UK ont conclu que 87% des consommateurs qui avait l'intention d'acheter un radio achèteraient probablement un radio qui combine FM, DAB, et les services fournis via l'Internet. Pour encourager un achat, le terme le plus populaire (en comparaison aux autres possibilités) était SmartRadio.

Une SmartRadio offre plusieurs avantages aux consommateurs :

Les stations de radio sont toujours accessibles, quelle que soit la source (Internet, DAB, FM).

L'accès à milliers de stations de radio locale, régionale, nationale et internationale du monde entier est possible.

La connectivité internet peut enrichir l'expérience de l'utilisateur en ajoutant du contenu comme les podcasts et la diffusion de musique à la demande. Des podcasts ont été créé spontanément au milieu de cette crise du Covid-19, pour soutenir les groupes vulnérables qui sont en auto-isolant à domicile – ils sont tous accessibles via une SmartRadio.

La connectivité internet pérennise les produits en les permettant de recevoir les « over-the-air » (OTA) mises à jour logicielles.

La plate-forme SmartRadio de Frontier sont conformes aux règles du programme de logo SmartRadio, et il est prévu que les produits employant le logo seront offerts aux clients dans le courant de cette année.

Prem Rajalingham, Directeur Général de Frontier Smart Technologies, dit « Le programme de logo SmartRadio est un développement important dans l'écosystème radio, dont le but est d'informer les clients des avantages de combiner la connectivité internet avec la radio DAB+ et FM. Nous nous réjouissons de rassembler tous les joueurs du secteur pour établir cette catégorie importante. »

Stefan Koen, Directeur Général de TechniSat GmbH : « Nous sommes fiers de soutenir l'initiative, comme nous constatons un grand potentiel en offrant aux clients les produits radios avec les avantages supplémentaires, comme la webradio et les podcasts. »

Mark Huijsmans, Directeur du Marketing Produit de Roberts Radio : « Le programme de logo SmartRadio va aider les consommateurs à comprendre les vrais avantages du produit, et qui va prêter moins à confusion que la diversité des terminologies actuelles : la radio numérique, la radio hybride, la webradio, la radio connectée, et bien d'autres. »

Rebecca Atkinson, Acheteur Débutant de détaillant John Lewis Partnership : « Les télévisions connectées ont changé le marché traditionnel des télévisions et nous espérons que nous pouvons réaliser le même chose avec les SmartRadios. C'est un pas sur le chemin vers la révolution des produits radios. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.smartradio.info

Au sujet de Frontier Smart Technologies

Frontier Smart Technologies est pionnier des technologies pour l'audio numérique et la marque leader des radios DAB/DAB+ et des solutions SmartRadio. Frontier fournit une gamme de puces radio et modules, des solutions niveau d'entrée clé en main aux options sophistiquées et très configurables, aux marques leaders des électroniques grand public et qui alimentent plus que 50 millions appareils à travers le monde. Avec son centre de R&D à Cambridge (Royaume-Uni), et ses bureaux de fabrication et vente à Shenzhen (Chine) et Hong Kong, Frontier aide les clients et les consommateurs à travers l'Europe et l'Asie. Frontier est une entreprise qui fait partie de Science Group (AIM:SAG).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1176096/SmartRadio_Members.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1176097/SmartRadio_Logo.jpg

SOURCE SmartRadio.info