Furuno présente ses solutions de chronométrage mondial les plus avancées, compatibles avec les signaux GNSS L1 et L5

Ces solutions répondent aux normes les plus élevées du monde en matière de précision, de stabilité et de robustesse du temps

NISHINOMIYA, Japon, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- FURUNO ELECTRIC CO. , LTD., fournisseur mondial des dispositifs de chronométrage les plus précis basé à Nishinomiya City, dans la préfecture de Hyogo, a le plaisir de présenter une nouvelle génération de modules de réception GNSS à synchronisation temporelle compatibles avec tous les systèmes GNSS du monde. Ces modules offrent la meilleure précision en nanosecondes de leur catégorie pour les systèmes mobiles de cinquième génération (5G), les systèmes de radiocommunication, les réseaux électriques intelligents et les horloges « grandmaster ».

Précision et résistance optimales

Les récepteurs GNSS pour la synchronisation temporelle sont très utilisés dans les infrastructures critiques telles que les stations de base mobiles et les équipements RAN, les radiocommunications commerciales et de défense, la radiodiffusion, les transactions financières, les réseaux électriques intelligents et bien d'autres, où les besoins de résistance, de fiabilité et de sécurité sont de plus en plus importants.

Les trois nouveaux produits commercialisés sont les GT-100, GT-9001 et GT-90, conçus pour satisfaire différentes utilisations en fonction des bandes de fréquences et des signaux de sortie pris en charge. Tous ces modèles sont dotés du plus haut niveau de stabilité temporelle au monde, soit 4,5 ns (1 sigma), et présentent des caractéristiques et des performances supérieures.

Performances inégalées pour la 5G, les communications radio, les serveurs de temps, les réseaux intelligents

Double bande compatible avec tous les systèmes de constellations (GT-100)

Heure ultra précise et très faible gigue (1 pps) synchronisée à l'heure UTC

Haute résistance : les performances sont garanties même si seuls les signaux L1 ou L5 sont utilisés (GT-100)

Sorties d'horloge à fréquence programmable synchronisées à l'heure UTC (GT-9001 & GT-100)

Excellentes performances même dans les environnements difficiles et les canyons urbains

Tous les modèles sont équipés de la technologie de pointe d'atténuation des trajets multiples Dynamic Satellite Selection (TM) (DSS) développée par Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), qui limite la perte de performance temporelle, même lorsque l'antenne est installée en zone urbaine ou près d'une fenêtre.

Le GT-100 est le premier module récepteur multi-GNSS temporel de la société qui prend en charge la réception simultanée de L1 et L5. Cette caractéristique atténue les effets des éruptions solaires, qui peuvent entraîner des erreurs de temps, et renforce les mesures contre les vulnérabilités GNSS telles que le brouillage et le piratage. Le GT-100 dispose de trois sorties, dont une impulsion par seconde (1 PPS) synchronisée à l'heure UTC, ainsi que des fréquences programmables par l'utilisateur. Les sorties peuvent être réglées selon les besoins à 10 MHz, 2,048 MHz, 19,2 MHz, etc., des fréquences couramment utilisées dans une variété de systèmes de communication sans fil. Cela réduit considérablement le temps entre le développement et le lancement sur le marché de ces systèmes ainsi que leur coût, grâce à la réduction des besoins en composants.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Furuno :

https://www.furuno.com/en/products/gnss-module/GT-100

Des kits d'évaluation pour ces trois produits sont disponibles dès maintenant. Veuillez contacter les représentants commerciaux Furuno pour en savoir plus.

Contact : https://www.furuno.co.jp/fr/contact/cnt_gps_f01.html

À propos de FURUNO ELECTRIC CO. LTD.

Furuno se consacre au développement, à la fabrication et à la maintenance d'équipements électroniques marins de haute qualité pour la navigation et la communication, ainsi que de dispositifs GNSS de haute précision, d'équipements médicaux de sauvetage, de systèmes LAN sans fil et bien plus. Le groupe Furuno compte un effectif international d'environ 3 000 employés avec des filiales dans plus de 30 pays et régions, qui sont tous prêts à répondre aux besoins et aux attentes de ses clients. Furuno poursuivra sans cesse sa tradition de développement de technologies de base qui permettent aux clients des infrastructures critiques et d'autres domaines de construire des systèmes de synchronisation du temps robustes avec la plus grande précision et fiabilité.

Salon européen des micro-ondes, Milan, Italie (27-29 septembre 2022)

Venez rencontrer Furuno au salon européen des micro-ondes EuMW, où la société présentera ses nouveaux produits. EuMW est le plus grand salon commercial et technologique donnant accès à des initiatives dans le secteur des RF et des micro-ondes.

Pour plus d'informations sur EuMW :

https://www.eumweek.com/conferences/general_info.html

