FuturaSun: Création de Velvet, première série de produits FuturaSun à hétérojonction

FuturaSun, s'alignant sur l'impulsion industrielle constante pour augmenter les efficacités des modules photovoltaïques, introduit dans sa propre gamme de produits un autre panneau basé sur N-type, auquel est appliquée pour la première fois la technologie à hétérojonction. Le résultat est un produit polyvalent, innovant et à très haute efficience.

PADOUE, Italie, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- FuturaSun présente en avant-première au Salon Key Energy le nouveau module Velvet. Il s'agit d'un module bifacial verre/verre basé sur des cellules solaires bifaciales N-Type à hétérojonction (HJT). La technologie à hétérojonction, associe les qualités du silicium cristallin avec celles du film en couche mince basé sur du silicium, est en mesure d'absorber une quantité supérieure d'énergie et d'obtenir des rendements élevés (supérieurs à ceux des modules PERC). Les couches d'oxyde conducteur (TCO – Transparent Conductive Oxide) procurent également de l'uniformité à la cellule afin de favoriser l'esthétique du module sur les deux côtés.

Velvet: la première série de produits FuturaSun à hétérojonction



Grâce à la structure bifaciale de la cellule, le module Velvet capture la lumière à la fois sur la façade avant et à la fois sur la façade arrière en augmentant aussi le rendement de l'installation même jusqu'à 30 % en plus par rapport à un module monofacial en fonction de la configuration de l'installation, de la position géographique et des conditions environnementales. De plus, le facteur de bifacialité du module Velvet est plus élevé de 15 % par rapport à une valeur standard d'un module bifacial basé sur la technologie PERC.

La structure verre/verre garantit une grande résistance de charge, une stabilité mécanique maximum, une résistance exceptionnelle aux agents atmosphériques. Elle réduit aussi le risque de micro-fissures, de traces d'escargot et de corrosions causées par l'humidité, le sable et le brouillard salin.

La série Velvet Pro est caractérisée par une structure verre/verre avec 120 ou 144 cellules HJT half-cut multibusbar en format M6 de 166 mm laminées et encadrées sur une dimension de 1755 x1038 mm et un poids de 23,5 kg. Les modules peuvent atteindre une puissance nominale de 400 Wp sur une surface de seulement 1,82 m2.

D'autres performances qui caractérisent le module Velvet sont sans aucun doute l'efficience élevée qui peut atteindre 22 %, et le faible coefficient thermique, seulement -0.26 %/°C ce qui permet un rendement important même en cas de températures élevées.

La garantie sur le rendement est également optimale : à la fin de la première année, la puissance est de 99 %, à la fin de la deuxième année le déclin est minime, seulement 0,4 %/an ce qui signifie qu'après 30 ans, le rendement est encore de 88 %.

Cette stabilité provient également du fait que les cellules du nouveau module résistent aux problèmes de dégradation LID (Light Induced Degradation) étant donné que les cellules N-Type sont dopées au phosphore et non au bore.

Avec le juste équilibre entre puissance nominale, dimensions, impact environnemental, efficience élevée Velvet représente le module idéal pour les installations résidentielles et commerciales. De plus, étant bifaciale, l'installation est en mesure d'exploiter la lumière sur les deux côtés, son utilisation est optimale sur les grands toits plats avec des surfaces réfléchissantes, sur les ombrières photovoltaïques et sur les façades architecturales.

FuturaSun propose aussi les modules bifaciaux pour la mise en place d'installations photovoltaïques de taille utility scale : pour ce segment, on a créé Velvet Premium Max, un module composé de 120 ou 132 cellules HJT half-cut multibusbar en format G12 de grandes dimensions et avec une puissance nominale allant jusqu'à 700 Wp. Velvet Premium Max permet aussi d'optimiser le BOS et de réduire le LCOE étant donné que sa haute efficience et que sa bifacialité génèrent plus d'énergie comparaison faite avec les coûts liés à l'installation d'un module standard.

Pour toute la ligne de modules Velvet, Futurasun offre une garantie de performance de 30 ans.

https://www.futurasun.com/fr/produits/panneaux-pv-heterojonction/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008041/Futurasun_srl.jpg

