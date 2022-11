Galaxis lance une plateforme de création de NFT très accessible

La boîte à outils NFT de Galaxis a été utilisée par Val Kilmer, Mike Tyson et Steve Aoki

SINGAPOUR, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Galaxis.xyz , la boîte à outils NFT pour la création de communautés décentralisées, a officiellement lancé aujourd'hui une version bêta sur invitation seulement pour sa nouvelle plateforme de pointe qui permet aux utilisateurs non techniques de concevoir et de créer des NFT dynamiques axées sur les services et de gérer leurs communautés dans un environnement sécurisé par des jetons.

Galaxis est une boîte à outils NFT sans code, prête à l'emploi, qui transforme et améliore la relation entre tout créateur et sa communauté en dotant les NFT de caractéristiques utilitaires uniques, d'avantages spécifiques aux propriétaires et de moyens de communication interactifs. La solution de Galaxis, de bout en bout, à code source ouvert et sans frais de plateforme*, constitue une suite quasi illimitée d'outils communautaires décentralisés qui permettent à quiconque de développer, de mobiliser et de monétiser son public.

« Nous sommes impatients de découvrir les incroyables communautés formées par les utilisateurs de la plateforme, ainsi que les façons créatives dont ils décident d'utiliser les NFT pour les mobiliser, a déclaré Andras Kristof, fondateur de Galaxis. Plusieurs célébrités ont déjà réussi à utiliser la plateforme, et nous pensons qu'elles seront de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le projet prend de l'ampleur. »

Galaxis a déjà mené à bien des projets d'utilité dynamique très réussis avec des personnalités comme Val Kilmer , Mike Tyson et Steve Aoki, en utilisant la même technologie qui est maintenant mise à la disposition du public. La plateforme offre de nombreuses possibilités à divers secteurs verticaux, notamment les artistes, les athlètes, les célébrités et leurs fans ; les créateurs d'art, les musées, les collectionneurs et les mécènes ; les jeunes entreprises et leurs collaborateurs ; les causes sociales et leurs partisans ; ainsi que les projets de logiciels libres et d'écosystèmes ouverts et leurs utilisateurs.

Galaxis s'est associé à certaines des entreprises les plus prestigieuses de l'espace blockchain, telles que Chainlink , Crossmint , Polygon , et Ethereum Name Service (ENS), afin de renforcer les capacités de la plateforme.

« Nous félicitons Galaxis pour le lancement de sa plateforme de création de NFT, qui permet à quiconque de concevoir et de créer des NFT facilement. Galaxis est un membre de longue date de l'écosystème Chainlink et a récemment rejoint le programme Chainlink BUILD pour accélérer l'adoption de sa nouvelle plateforme NFT. En intégrant nativement le VRF de Chainlink dans sa nouvelle plateforme de création de NFT, Galaxis permet aux utilisateurs d'accéder à un RNG dont l'équité est prouvée, afin de créer des projets et des expériences NFT plus attrayants », a commenté Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink.

Le programme bêta sur invitation seulement est prévu pour une courte période pour certains projets. Si des projets souhaitent participer à la version bêta, il est encore temps de s'inscrire. Pour ce faire, ils peuvent utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse www.galaxis.xyz . La date limite de candidature est le 1er décembre 2022.

Participez à notre événement de lancement de la version bêta en direct le 1er décembre 2022 à 8 h PST / 11 h EDT / 16 h GMT / 17 h CET / 20 h GST et laissez-vous inspirer par Andras Kristof, fondateur de Galaxis, qui sera accompagné de personnes et de projets issus de différents secteurs verticaux et industriels.

* Les frais de gaz de réseau et les demandes de développement personnalisé ne sont pas inclus. Lancement en version bêta uniquement.

L'équipe de Galaxis évolue dans l'espace crypto depuis 2013 et dans l'espace NFT depuis 2017. Après le lancement d'Ether Cards en 2021, la société a lancé des collections NFT pour des célébrités comme Mike Tyson, Steve Aoki et Val Kilmer, et a fourni des technologies pour de nombreux autres projets connus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.galaxis.xyz .

