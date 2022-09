Geek+ annonce la nomination de Brian Lee à la tête de Geek+ Europe & UK

- Brian Lee, directeur général de la division britannique de Geek+, prend la tête des activités européennes.

DÜSSELDORF, 1 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Geekplus, le leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR), a un nouveau dirigeant à la tête de ses opérations européennes. Brian Lee, qui a rejoint l'entreprise en 2018 et dirigeait précédemment les opérations de Geekplus au Royaume-Uni et en Irlande, sera désormais responsable de l'ensemble du continent européen.

Brian Lee a occupé des rôles de direction clés chez Geekplus. En 2018, il a rejoint le bureau de Hong Kong en tant que directeur commercial responsable de la croissance de l'entreprise sur les marchés internationaux. Il a établi avec succès la présence de Geekplus dans plus de 10 pays, et initié des projets phares qui ont permis d'établir le leadership du groupe en Asie Pacifique En 2021, il est devenu responsable du Royaume-Uni et de l'Irlande, et il a ouvert un nouveau bureau en Angleterre. Avant de rejoindre Geekplus, Brian Lee a passé 10 ans dans la gestion des opérations chez DHL Supply Chain. Il possède plus de 20 ans d'expérience en logistique, une grande expérience du développement commercial vertical et de la gestion des opérations, et est membre agréé du Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) au Royaume-Uni.

Yong Zheng, fondateur et PDG de Geekplus, a commenté : "Brian est un véritable atout chez Geek+. Au cours des quatre dernières années, son expertise a permis à l'entreprise de devenir un leader dans plusieurs pays du monde. Avec lui à sa tête, la division Europe va étendre notre avantage dans le secteur de la robotique logistique et faire avancer notre mission de faire bouger l'Europe intelligemment."

Au sujet de sa nouvelle nomination, Lee a déclaré : "Je suis très heureux de commencer ce nouveau rôle de responsable de l'Europe et du Royaume-Uni. Ce nouveau défi européen est excitant J'ai pour objectif d'aider Geekplus à mieux servir ses clients en améliorant encore la réalisation des projets et le service après-vente, et d'étendre notre réseau de partenaires pour mettre notre technologie à la disposition d'encore plus entreprises européennes."

L'Europe est un marché clé offrant de vastes possibilités de croissance et d'expansion pour la logistique intelligente. Geekplus a ouvert sa division européenne, dont le siège est situé à Düsseldorf, en Allemagne, en 2019. Il compte aujourd'hui plus de cent employés. En 2022, Geek+ a célébré le déploiement de sa technologie dans 16 pays..

L'activité européenne se développant rapidement, les priorités pour la prochaine phase de développement seront d'améliorer la satisfaction des clients et l'expérience utilisateur ; d'aider les clients à accélérer leur automatisation et leur numérisation avec des applications AMR plus standardisées ; et d'étoffer le réseau européen déjà impressionnant de partenaires, distributeurs et intégrateurs qui contribuent à donner accès aux solutions Geekplus.

À propos de Geek+

Geek+ est une entreprise technologique mondiale à la tête de la révolution de la logistique intelligente. Nous appliquons des technologies avancées de robotique et d'IA pour réaliser des solutions flexibles, fiables et hautement efficaces destinées à la gestion des flux logistiques et chaines d'approvisionnements. Geek+ est le partenaire de confiance de plus de 500 entreprises de référence dans leur domaine et a été reconnu comme le leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondée en 2015, Geek+ compte plus de 1500 employés et possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong et à Singapour.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.geekplus.com

