GeeTest remporte plusieurs prix de l'industrie

WUHAN, Chine, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- GeeTest, leader de la gestion des robots et créateur de la vérification CAPTCHA par curseur, est fier d'annoncer son succès dans le domaine de la lutte contre les robots et de l'innovation en matière de sécurité, en remportant quatre prix et distinctions prestigieux au cours de ces derniers mois.

GeeTest est fier d'annoncer avoir reçu les distinctions suivantes :

GeeTest a remporté le Global Business Tech Awards 2023 pour la « meilleure application technologique - Sécurité » TechTimes classe GeeTest dans le Top 5 des meilleures entreprises de lutte contre les robots en 2023 GeeTest figure dans la liste des 100 premières entreprises de l'APAC en 2023 selon e27 GeeTest a été présélectionné pour les SaaS Awards 2023 dans deux catégories essentielles : meilleure innovation de sécurité dans un produit SaaS (B2B, Entreprise) / (B2B, Petite entreprise / PME).

Alors que les menaces liées aux robots se multiplient et que les défis évoluent, GeeTest s'est imposé comme un précurseur en proposant constamment des solutions de pointe pour protéger les entreprises et les particuliers contre le spectre toujours croissant de la fraude en ligne. Le dévouement de la société à l'innovation et sa concentration inébranlable sur la sécurité des entreprises ont été reconnus par une série de récompenses et de distinctions prestigieuses.

WuYuan, PDG de GeeTest, a exprimé sa gratitude pour ces distinctions : « Le succès de GeeTest peut être attribué à ses produits révolutionnaires et à ses solutions de lutte contre les robots, qui ont constamment établi de nouvelles normes dans l'industrie. Ces distinctions reflètent la reconnaissance et la confiance que GeeTest a gagnées auprès de ses clients et des experts de l'industrie. »

« Les produits de GeeTest se sont avérés être une solution fiable et efficace pour nous, qui garantit à la fois la facilité d'utilisation et la sécurité à chaque étape du parcours du serveur en ligne. J'apprécie les efforts continus déployés par la société pour améliorer ses solutions et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle continuera à être à la pointe de l'industrie de la cybersécurité dans les années à venir. Félicitations pour cette distinction bien méritée », a déclaré l'un des clients de GeeTest.

Alors que les cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiqués, GeeTest reste inébranlable dans sa poursuite de l'excellence, en veillant à ce que les entreprises du monde entier disposent des outils nécessaires pour protéger leurs actifs numériques et leurs utilisateurs.

À propos de GeeTest :

GeeTest, fournisseur de CAPTCHA et de gestion des robots, protège les sites Web, les applications et les API contre les attaques automatisées des robots. GeeTest développe une technologie de vérification qui distingue les humains des robots depuis 2012. Aujourd'hui, elle traite 2,9 milliards de demandes CAPTCHA par jour et sert plus de 360 000 entreprises dans des secteurs tels que la blockchain, les jeux, le commerce électronique, etc.

SOURCE GeeTest