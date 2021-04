Genesis dévoile son premier véhicule électrique au salon de l'auto de Shanghai 2021

Lors de l'événement, les stratégies de marché mondiales et chinoises de la marque ont été présentées, et les deux modèles, la G80 électrifiée et la Genesis X Concept, ont été dévoilés.

« Aujourd'hui est un jour véritablement particulier pour la marque Genesis. C'est en effet la journée des 'premières fois'. Non seulement parce que c'est la toute première apparition de Genesis au salon de l'auto de Shanghai, mais il s'agit également de la première fois que nous présentons un nouveau produit en dehors de la Corée », a déclaré Jaehoon (Jay) Chang, responsable mondial de la marque Genesis. « La G80 électrifiée, qui symbolise l'équilibre parfait entre athlétisme et élégance, marque le début de notre voyage sur le marché des véhicules électriques et représente Genesis à l'ère de l'électrification. »

Premier modèle de véhicule électrique de Genesis

Premier modèle de véhicule électrique de Genesis, la G80 électrifiée constitue une nouvelle norme pour les berlines électriques de luxe. Ce modèle s'appuie sur le patrimoine de la G80 à l'élégance athlétique parfaite, tout en offrant aux clients une valeur nettement supérieure avec sa chaîne de traction électrique.

La G80 électrifiée représente l'équilibre parfait de l'élégance athlétique, offrant une atmosphère de conduite luxueuse et sophistiquée.

Selon la norme NEDC, la portée maximale estimée par charge est supérieure à 500 km (selon le système coréen de certification des véhicules électriques, l'estimation est de 427 km). En outre, la charge rapide de 350 kW permet à la batterie de se charger, passant de 10 % à 80 % en seulement 22 minutes.

La G80 électrifiée n'est disponible qu'en version intégrale (traction intégrale). Ce modèle présente des performances puissantes avec un couple de 272 kW et 700 Nm, en appliquant aux roues avant et arrière des moteurs de 136 kW et 350 Nm (maximum). Cela permet une conduite dynamique, avec une accélération de 0 à 60 mph en seulement 4,9 secondes (mode sport, résultat du centre de recherche et développement de Genesis)

Le système d'actionneur de déconnexion (DAS) peut également connecter ou déconnecter automatiquement le moteur et l'arbre d'entraînement en fonction de diverses conditions de conduite, notamment la vitesse du véhicule et le mode de conduite, permettant une commutation transparente entre un système à deux roues motrices et un système à traction intégrale pour réduire la perte de puissance inutile et augmenter l'efficacité.

La G80 électrifiée dispose d'un système de recharge rapide multiniveaux 400 V/800 V, permettant aux clients d'utiliser diverses infrastructures de recharge. Son moteur d'entraînement et son onduleur peuvent augmenter le niveau de tension de 400 V à 800 V – un niveau plus optimisé pour le système – pour une charge plus stable. Les clients peuvent non seulement utiliser le système de recharge rapide 800 V sans convertisseur supplémentaire mais ils peuvent également utiliser un chargeur 400 V.

La G80 électrifiée fournit également la fonction V2L (Vehicle-to-Load) qui permet aux clients d'utiliser une puissance électrique de 3,6 kW, ce qui est supérieur au niveau utilisé par un ménage moyen et permet d'utiliser des appareils électriques facilement à l'extérieur du véhicule.

Afin d'assurer une expérience de conduite confortable, Genesis a équipé le véhicule du système ANC-R (Active Noise Control-Road, anciennement connu sous le nom de RANC). Ce système réduit considérablement le niveau de bruit en mesurant et en analysant les bruits de la route avec quatre capteurs et six microphones à l'intérieur du véhicule, et en créant simultanément des sons à la phase opposée. La suspension Pre-view ECS (Preview Electronic Control Suspension), qui peut être contrôlée par les informations fournies par la caméra avant et le système de navigation, contribue également à créer une expérience de conduite optimale.

Le design hérite des caractéristiques la G80, « l'élégance athlétique » et « la beauté de l'espace blanc » pour l'extérieur et l'intérieur, ainsi que de divers éléments qui différencient les berlines électriques haut de gamme.

La calandre emblématique de Genesis se transforme en une crête aérodynamique avec un motif G-Matrix inversé qui souligne la mission de durabilité du modèle électrique G80. La porte de charge est située dans le coin supérieur droit de la grille et est invisible lorsqu'elle est fermée. À l'intérieur de la porte de la zone de charge, un design chromé à deux lignes a également été utilisé, soulignant l'identité et la cohérence du design.

La G80 électrifiée est également dotée de diverses technologies de pointe qui mettent l'accent sur la durabilité. Le toit solaire intégré dans la toiture peut générer de l'électricité en utilisant la lumière du soleil grâce à un panneau solaire qui augmente l'efficacité énergétique.

Divers matériaux naturels et recyclés ont été utilisés à l'intérieur du véhicule, notamment du cuir avec une teinture naturelle au niveau des sièges, de la console et des accoudoirs des sièges arrière. En outre, une garniture écologique en bois forgé pour véhicules électriques, fabriquée à partir de morceaux de bois recyclés issus du processus de fabrication de meubles, ainsi qu'un tissu écologique en PET recyclé ont également été appliqués.

Genesis proposera des options de couleurs exclusives pour la G80 électrifiée, notamment le bleu Matira (extérieur) et le vert foncé à deux tons (intérieur).

L'électrification est l'une des stratégies clés de Genesis car elle vise à concevoir et à offrir de nouvelles expériences aux clients avec ses modèles de véhicule électrique de luxe. Genesis se lance dans l'électrification avec son modèle G80 électrifié et continuera de stimuler l'innovation dans ce domaine avec d'autres modèles de véhicule électrique à venir.

Première asiatique de Genesis X Concept

Genesis a également présenté, pour la première fois en Asie, la Genesis X Concept au salon de l'auto de Shanghai. Le cinquième prototype de la marque, dévoilé en ligne le 31 mars 2021, représente une nouvelle vision du design durable des voitures de luxe pour Genesis et incarne les éléments essentiels repris dans ses différents designs. Le nom « Genesis X » est une combinaison de Genesis et de la lettre X, qui symbolise un « héros caché ».

La Genesis X Concept maximise l'utilisation de la signature de la Genesis, du design à deux lignes, à l'intérieur et à l'extérieur, notamment au niveau des dispositifs de charge électrique, capturant le langage de conception des futurs modèles Genesis.

L'avant de la Genesis X présente une silhouette basse mais large grâce à la combinaison de la calandre en forme de bouclier, qui représente la dignité et la fierté inhérentes de la marque, et des phares sur deux lignes, qui traversent l'arche de la roue.

Mis en valeur par la 'beauté de l'espace blanc', l'intérieur du Genesis X Concept présente un design axé sur le conducteur, avec un cockpit qui entoure le conducteur avec tous les systèmes d'exploitation et les écrans.

En outre, l'écran à forme libre, qui gère diverses fonctions telles que les clusters, la navigation et les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), et le levier de vitesses électronique Crystal Sphere, qui intègre les paramètres de mode de conduite, ajoutent une atmosphère high-tech à l'intérieur de la voiture.

Genesis stimule son entrée sur le marché chinois

Née il y a près de six ans, Genesis est une marque relativement jeune. Cette jeunesse a permis à l'entreprise d'être plus audacieuse et de repousser les limites. Le résultat est en phase avec les valeurs de la génération Genesis : une nouvelle génération de consommateurs dynamiques en Chine.

« La première mondiale du tout premier véhicule électrique de Genesis ici, à Shanghai, montre notre dévouement et notre engagement déterminés envers le marché chinois », a déclaré Markus Henne, directeur général de Genesis Motor China. « Il faut de la confiance pour créer quelque chose de nouveau. En Chine, cet état d'esprit est de partout. Genesis s'efforcera d'établir des relations authentiques avec les clients chinois au moyen d'un nouveau modèle commercial adapté à la Chine. »

Lors de la conférence de presse au salon de l'auto de Shanghai, la pré-commande de Genesis G80 et Genesis GV80 a été lancée et un nouveau modèle commercial sur mesure, adapté à la Chine, a été présenté afin de permettre à la marque de répondre à la génération Genesis des consommateurs à l'endroit où ils sont, grâce à une approche omnicanal basée sur la vente directe, soutenue par des agents de confiance et des ventes en ligne.

Au salon de l'auto de Shanghai 2021, Genesis a présenté un total de huit modèles essentiels, dont la G80 électrifiée, la Genesis X, deux G80 et quatre GV80.

Pendant ce temps, Genesis prévoit de pénétrer activement le marché chinois avec divers véhicules et contenus. Récemment, Genesis a organisé une série d'événements pour marquer son lancement officiel en Chine. Le 2 avril, la marque a organisé un spectacle nocturne dédié à la marque Genesis. Cette Genesis Brand Night, qui a eu lieu au terminal de croisière international de Shanghai, a annoncé le lancement de la marque en Chine.

Genesis a également collaboré avec la semaine de la mode de Shanghai, offrant une exploration approfondie et de haut niveau du style de luxe progressif à travers des concepts de mode de classe mondiale. Le 8 avril, elle a ouvert sa première salle d'exposition, Genesis Studio, en Chine, dans le centre de Shanghai. Ce lieu incarne complètement l'esprit de la marque axé sur le client et permet aux invités de s'immerger dans l'expérience de la marque dans son intégralité. La deuxième salle d'exposition de la marque ouvrira à Chengdu en mai. [FIN]

À propos de Genesis

Genesis est une marque automobile de luxe mondiale qui offre les meilleures prestations en termes de performance, de design, de sécurité et d'innovation. Fondée en novembre 2015 et basée en Corée du Sud, Genesis a pénétré des marchés étrangers tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Russie et le Moyen-Orient. Genesis est l'une des marques les mieux classées dans l'industrie automobile par des experts tiers respectés comme North American Car of the Year et Consumer Reports, et a été choisie comme la meilleure marque de luxe par J.D. Power pour quatre années consécutives.

En avril 2021, Genesis a fait son entrée officielle en Chine avec un tout nouveau modèle commercial afin d'établir des relations authentiques avec les clients, basées sur la vente directe, pour proposer une véritable expérience, sans stress, centrée sur l'humain, le confort, la confiance et la transparence. À ce jour, Genesis a lancé Genesis G80 et Genesis GV80 sur le marché chinois. Pour plus d'informations sur Genesis et sa nouvelle définition du luxe, veuillez consulter le site www.genesis.com.cn.

