GIGACLEAR CHOISIT LE MONITORING DE LA FIBRE OPTIQUE D'EXFO POUR L'EXPANSION RAPIDE DE SON RÉSEAU

La solution de tests et de monitoring à distance de la fibre optique d'EXFO améliore l'efficacité du déploiement ainsi que le repérage de défauts dans le service, en plus de réduire les coûts et le temps d'installation et de réparation

QUÉBEC, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- EXFO, les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui que Gigaclear, un important fournisseur de services Internet en milieu rural du Royaume-Uni, a choisi la solution de tests et de monitoring à distance de la fibre d'EXFO pour soutenir les ambitieux plans d'expansion de Gigaclear. La technologie d'EXFO permettra au fournisseur de services Internet d'assurer un déploiement « du premier coup » afin de réduire le repérage de défauts et les visites de techniciens pendant le fonctionnement, ainsi que le repérage de défauts une fois en service, à partir de quelques emplacements stratégiques et centraux de son réseau.

La mission de Gigaclear consiste à amener la fibre optique plus loin dans les villes et villages ruraux en tant que premier fournisseur de fibre optique dans ces régions. Son réseau est déjà présent dans plus de 650 collectivités rurales couvrant plus de 22 comtés du Sud-Ouest, des Midlands et du Sud-Est de l'Angleterre, et plus de 300 000 locaux sont déjà connectés à son réseau à fibre optique jusqu'aux locaux (FTTP). Le fournisseur de services est actuellement à la phase avancée d'expansion de son réseau afin de fournir ses services à des milliers de locaux supplémentaires dans les comtés d'Essex, de Hertfordshire, de Suffolk et de Cambridgeshire au cours des prochaines années.

Pour atteindre les objectifs de déploiement fixés par le gouvernement, les fournisseurs britanniques de fibre optique doivent accélérer les délais de construction en passant de 1,5 million de foyers par an (en 2019) à 6 millions de foyers d'ici 2025, en installant plus de 500 000 kilomètres de fibre optique dans le cadre du processus.

La technologie d'EXFO aidera Gigaclear à réduire considérablement le temps de déploiement et de mise en service de son réseau afin d'atteindre son objectif de construction entièrement financé de 500 000 locaux d'ici décembre 2023, ce qui contribuera à l'objectif du gouvernement de brancher 85 % des locaux britanniques à un haut débit gigabit d'ici 2025. En outre, la technologie réduit considérablement le temps et les coûts associés au repérage et à la réparation des défauts une fois que les réseaux sont en service, ce qui augmente la résilience des réseaux et la satisfaction des clients.

« Il n'est pas fréquent de voir une occasion de faire quelque chose à la fois plus vite et mieux, mais c'est certainement le cas avec EXFO. Nous sommes heureux d'adopter le système de test centralisé d'EXFO comme principale méthode d'assurance réseau dans nos zones de réseau de prochaine génération », déclare James Harrison, ingénieur en chef de Gigaclear. « Combinée à nos systèmes exclusifs et parfaitement intégrés de gestion des données de tests et de réseau, la technologie de monitoring de la fibre optique et les unités de tests iOLM (visualisateur intelligent de lien optique) d'EXFO garantissent que notre réseau planifié est construit avec précision et selon les normes de qualité auxquelles nous nous attendons. Nous sommes également en mesure d'assurer le monitoring de notre réseau de manière proactive, ce qui contribue à garantir un service fiable et sûr pour les clients. »

La solution de tests et de monitoring à distance de la fibre optique d'EXFO repose sur un équipement de tests avec réflectomètre optique temporel (OTDR) fixe placé à des endroits stratégiques du réseau. Grâce au commutateur optique, la solution automatise et accélère l'exécution des tests tout au long des différentes phases du cycle de vie du réseau, du déploiement à l'exploitation. Cette méthode permet de vérifier en permanence l'état des installations de fibres optiques et de repérer les dégradations ou les ruptures quelques minutes après qu'elles se soient produites.

« Le Royaume-Uni connaît un déploiement rapide de la fibre optique, stimulé par des objectifs gouvernementaux ambitieux et soutenu par un financement appréciable, mais le prolongement des réseaux de fibre optique dans les zones rurales du Royaume-Uni comporte des environnements complexes ainsi que des ressources et une main-d'œuvre importantes. Les opérateurs de réseau n'ont pas les moyens de faire des erreurs, car elles sont coûteuses à rectifier une fois la mise en service effectuée », explique Wim te Niet, le vice-président, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), d'EXFO. « Le déploiement de la fibre « du premier coup » devrait être l'objectif principal de tous les opérateurs de réseau de fibre optique, car cela réduit considérablement les visites coûteuses et prenantes des techniciens pour réparer les réseaux défectueux. Notre solution de tests et de monitoring à distance de la fibre optique offre une visibilité complète à toutes les phases du cycle de vie du réseau, et les techniciens de Gigaclear peuvent immédiatement résoudre les problèmes avant que les clients finaux ne soient touchés, sans avoir à faire de diagnostic sur le terrain, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts, dans l'ensemble. »

James Harrison conclut : « À mesure que nous prenons de l'expansion, la rapidité et la simplicité du travail sur le terrain deviennent de plus en plus importantes. Nous avons pu augmenter considérablement la vitesse de nos tests en utilisant la solution d'EXFO, tout en éliminant le traitement manuel des données pour nos équipes de bureau et de terrain, ce qui réduit le risque d'erreurs. Gigaclear est le fer de lance de l'assurance optique et de l'automatisation des données de tests depuis un certain temps, et nous avons toujours à cœur de rester en tête du peloton. »

À propos de Gigaclear

Gigaclear conçoit, construit et exploite un réseau à large bande ultrarapide en fibre optique dans les zones rurales du Centre et du Sud de l'Angleterre. Créé en 2010, notre réseau dessert aujourd'hui les foyers et les entreprises de plus de 650 collectivités réparties dans 22 comtés – et ne cesse de croître. Nous travaillons d'arrache-pied pour offrir aux propriétés, aux exploitations agricoles et aux entreprises rurales les meilleurs débits à large bande du Royaume-Uni.

Gigaclear conçoit et construit ses nouveaux réseaux dans les collectivités rurales qui ont besoin d'un meilleur service à large bande en utilisant des investissements commerciaux. Dans certaines collectivités, nous travaillons avec des organismes locaux pour fournir ce service essentiel avec des subventions dans le cadre du programme Building Digital UK (BDUK).

Gigaclear Ltd appartient principalement à Infracapital, un investisseur européen de premier plan dans le domaine des infrastructures.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir des renseignements supérieurs sur les performances du réseau et les mettre en relief, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur plus de 35 années d'innovation, EXFO est en mesure d'offrir un mélange unique d'équipements, de logiciels et de services permettant des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

