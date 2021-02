GlocalMe lance FirstG, le nouveau point d'accès Wi-Fi mobile

HONG KONG, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- GlocalMe®, une marque de produits et de services appartenant à UCLOUDLINK GROUP INC. (« uCloudlink ») (NASDAQ: UCL), le premier et plus important marché mondial destiné au partage du trafic de données mobiles, a lancé son nouveau point d'accès Wi-Fi mobile First G. Celui-ci sera disponible sur le site officiel de GlocalMe® et sur Amazon au début du mois de février 2021.

« Nous accordons la priorité à nos clients, a déclaré Victor Xu, directeur des ventes de uCloudlink. Notre objectif est non seulement à offrir un excellent service, mais aussi de mettre au point des produits qui permettent aux utilisateurs de rester connectés, où qu'ils se trouvent. Au vu des événements de l'année passée, et après avoir écouté nos utilisateurs et les acteurs du marché, nous avons créé FirstG pour répondre à leur demande d'une connexion Wi-Fi de haute qualité et peu coûteuse. »

Le monde a basculé rapidement et en masse vers le télétravail et l'éducation en ligne au cours des douze derniers mois et la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'écart de connectivité important qui existe entre les collectivités. De plus, les consommateurs de la génération Y et Z étant nés à l'ère du numérique et ayant l'habitude d'utiliser plusieurs appareils, ils recherchent des solutions qui leur permettent de vivre de façon mobile et connectée. Un grand nombre de personnes doivent composer avec des réseaux lents et coûteux. GlocalMe s'est rapidement mis au travail pour développer un appareil de connexion alliant qualité et rentabilité, qui permet aux utilisateurs d'utiliser leurs propres cartes SIM, aidant ainsi les utilisateurs individuels et les entreprises du monde entier.

Le fruit de ces travaux est FirstG, un produit et un service qui vise à fournir « une connexion Wi-Fi unique pour vos besoins spécifiques ». Contrairement aux principaux produits de GlocalMe®, FirstG fonctionne uniquement avec une carte SIM traditionnelle. Il s'agit d'une solution flexible et peu coûteuse qui permet aux utilisateurs de tous types de naviguer sur Internet fluidement. FirstG dispose d'une autonomie de 14 heures, dépassant de loin les 6 à 10 heures de travail quotidiennes habituelles, et peut connecter simultanément jusqu'à huit appareils intelligents. Un portail Web permet aux utilisateurs de gérer et de prendre le contrôle de leurs cartes SIM et du point d'accès, proposant des fonctions supplémentaires comme la désactivation automatique de la consommation de grands volumes de données. En outre, les utilisateurs pourront choisir parmi différentes couleurs éclatantes et à la mode pour une apparence bien plus plaisante que la finition monochrome traditionnelle en noir et blanc.

GlocalMe vise à rendre le monde plus connecté en fournissant des solutions pratiques qui garantissent un accès Internet fluide et ininterrompu.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de GlocalMe www.glocalme.com/cloudsim/FirstG

À propos de UCLOUDLINK GROUP INC.

uCloudlink est le premier et plus important marché mondial destiné au partage du trafic de données mobiles, ainsi que le premier à transposer le modèle de l'économie du partage dans l'industrie des télécommunications. Ses produits et services offrent des propositions de valeur uniques aux utilisateurs de données mobiles, aux entreprises de téléphones et d'appareils intelligents, aux opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) et aux opérateurs de réseaux mobiles (MVNO). Tirant parti de sa technologie et de son architecture innovantes de SIM dans le cloud, l'entreprise a redéfini l'expérience de connectivité des données mobiles en permettant aux utilisateurs d'accéder à des volumes de trafic de données mobiles alloués par les opérateurs au marché de uCloudlink, tout en fournissant une connectivité fiable, des vitesses élevées et des prix concurrentiels.

