Godrej Aerospace prévoit une croissance de 100 % dans son segment de l'aviation civile au cours des trois prochaines années

MUMBAI, Inde, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Godrej Aerospace, une unité commerciale de Godrej & Boyce, l'entreprise phare du conglomérat indien de premier plan Godrej Group, prévoit une croissance remarquable de plus de 100 % dans son segment de l'aviation civile au cours des trois prochaines années. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et les exportations vers l'Europe devrait alimenter cette croissance exponentielle et consolider sa position d'acteur mondial de premier plan. Afin d'explorer des partenariats avec des acteurs internationaux, Godrej Aerospace participera activement au prestigieux Salon de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris entre le 19 et le 25 juin 2023 au Parc des Expositions de Paris Le Bourget.

Compte tenu des opportunités croissantes qui se présentent dans le secteur de l'aviation civile et de l'espace, Godrej Aerospace entend tirer activement parti des tendances du marché international. La trajectoire ascendante de l'industrie, en particulier la demande d'avions monocouloirs et de leurs moteurs, présente un environnement commercial favorable. Au cours de l'exercice 2023, Godrej Aerospace a déclaré un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros dans le secteur de l'aviation civile.

Godrej Aerospace a obtenu d'importantes nouvelles commandes, en particulier pour les supports en tôle, les fabrications complexes, les tubes et les conduits, qui constitueront la base de sa trajectoire de croissance. Ces commandes offrent de formidables opportunités d'élargir sa clientèle et de renforcer sa position dans le secteur de l'aviation civile à l'échelle internationale.

Maneck Behramkamdin, AVP & responsable commercial de Godrej Aerospace, a déclaré : « Le secteur de l'aviation, qui peine à se remettre d'une grave crise économique, présente aujourd'hui des signes de confiance. Les équipementiers mondiaux explorent les possibilités de partenariat avec les fabricants indiens. Compte tenu de la récente reprise économique, nous prévoyons une croissance de 100 % au cours des trois prochaines années dans le segment de l'aviation civile et nous nous attendons à ce que cette croissance se poursuive à mesure que les exportations augmenteront sur les principaux marchés. »

La société s'est démarquée de ses concurrents mondiaux par son engagement en faveur de l'excellence technologique et de la satisfaction de la clientèle. Outre ses prévisions de croissance, Godrej Aerospace est heureuse d'annoncer la création d'un nouveau centre d'excellence pour tubes et conduits en 2023, parallèlement au centre d'excellence existant pour supports. Cette initiative stratégique traduit l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'autosuffisance, ce qui lui permet de développer en interne des solutions de pointe pour l'aviation civile et les exportations.

