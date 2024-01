Golden Agri-Resources et Verborg Group concluent un partenariat stratégique pour l'approvisionnement en huiles tropicales

UTRECHT, Pays-Bas, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR), un important producteur mondial de l'agro-industrie et d'huile de palme, a le plaisir d'annoncer avoir conclu un partenariat stratégique avec Verborg Group, un nouveau venu sur le marché des huiles végétales. Leur collaboration porte sur un contrat pluriannuel, en vertu duquel GAR sera le fournisseur exclusif de plus d'un million de tonnes d'huiles tropicales pour Verborg Group.

Verborg Group, une entreprise familiale gérée par des professionnels ayant plus de trente ans d'expérience dans l'industrie des huiles et des matières grasses, a récemment inauguré une raffinerie d'huile végétale ultramoderne aux Pays-Bas. La raffinerie devrait entrer en service fin janvier 2024. En vertu de cet accord, GAR fournira trois intrants principaux : l'huile de palme brute (CPO), l'huile de palmiste brute (CPKO) et l'huile de noix de coco.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie commerciale européenne de GAR visant à établir des relations à long terme et à fournir à ses clients et partenaires en Europe un approvisionnement fiable en huiles tropicales de haute qualité et d'origine responsable compte tenu de l'évolution de la réglementation.

Maarten van der Hoeven, responsable Europe & Amérique latine chez GAR, a déclaré : « Le partenariat avec Verborg est une validation de notre engagement à construire une chaîne d'approvisionnement solide en Europe depuis quelques années. Notre distribution de premier ordre, notre soutien logistique et notre capacité d'adaptation nous permettent de répondre efficacement aux besoins à long terme des clients, qu'il s'agisse de qualité, de services à valeur ajoutée ou de solutions pour la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes très heureux de nous associer à Verborg pour les aider à fournir une huile raffinée de haute qualité à leurs clients à travers l'Europe. »

Goedhart Borgesius, directeur du groupe Verborg, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette aventure avec Golden Agri-Resources. L'exploitation de la chaîne d'approvisionnement intégrée de GAR et de son leadership en matière de durabilité dans le secteur de l'huile de palme renforcera nos capacités, nos connaissances et notre offre de produits afin de fournir des produits et services durables et de haute qualité en matière d'huiles végétales à nos clients européens. Nous sommes impatients de travailler avec GAR sur des solutions de produits durables pour nos clients et pour les générations futures. »

À propos de Golden Agri-Resources

GAR est une entreprise agroalimentaire de premier plan entièrement intégrée qui propose une chaîne d'approvisionnement efficace de bout en bout, depuis la production responsable jusqu'à la livraison à l'échelle mondiale. En tant que leader mondial de la production d'huile de palme, GAR gère plus d'un demi-million d'hectares de plantations, y compris de petites exploitations dans toute l'Indonésie. Ses installations de raffinage et de produits spécialisés en aval fabriquent des produits de haute qualité pour les marchés mondiaux de l'alimentation, de l'oléochimie, de l'alimentation animale et de la bioénergie.

Les produits de GAR touchent une clientèle diversifiée dans plus de 100 pays grâce à son réseau mondial de distribution et de logistique comprenant des installations d'expédition, de fret et d'entreposage. En dehors de l'Asie du Sud-Est, GAR possède des entités aux Pays-Bas, en Espagne, en Colombie, au Mexique, au Brésil et aux États-Unis.

À propos de Verborg Group

Verborg Group est une entreprise familiale basée aux Pays-Bas, réputée pour son expertise spécialisée dans la production et le raffinage d'huiles et de matières grasses végétales de qualité supérieure. Faisant preuve d'un engagement inébranlable en faveur d'une vision à long terme et de projets ambitieux, l'entreprise a récemment mis en service une raffinerie d'huile végétale ultramoderne à Delfzijl, aux Pays-Bas. L'emplacement stratégique de cette installation, équipée d'une jetée maritime et d'une capacité de stockage de 60 000 m3, souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence opérationnelle.

