Golden Goose s'engage contre la contrefaçon en France dans le cadre de la lutte permanente pour la protection de ses droits de propriété intellectuelle

MILAN, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Attachée à l'originalité et à l'authenticité, Golden Goose continue de protéger ses précieux actifs incorporels. En décembre 2022, la marque a conclu un accord transactionnel avec des entreprises françaises contre lesquelles elle avait agi en justice en 2020 en raison de leur implication dans un schéma de production et de vente de baskets litigieuses reproduisant la marque étoilée iconique de Golden Goose. Plus précisément, les sociétés concernées avaient produit et vendu sur le marché français, ainsi que dans d'autres marchés européens, environ 100 000 paires de baskets.

Dans le cadre de cet accord, les sociétés défenderesses ont reconnu la validité de la marque étoilée iconique de Golden Goose et se sont engagées à ne pas produire ou vendre des baskets reproduisant la marque étoilée de Golden Goose sur les marchés français et européen.

Silvio Campara, PDG de Golden Goose, a déclaré : « Chez Golden Goose, nous ne tolérons aucunement la contrefaçon. Il s'agit d'une pratique contraire à l'éthique, préjudiciable aux consommateurs, qui se heurte à nos valeurs fondamentales, à savoir l'artisanat, le patrimoine culturel et la créativité. La contrefaçon est une pratique illégale, préjudiciable et n'a pas sa place dans notre industrie. »

Golden Goose est fière de son originalité et de sa créativité, et elle veille à ce que ses clients bénéficient de produits et d'expériences de grande qualité. L'artisanat et le patrimoine culturel italien sont au centre des intérêts de la marque. Celle-ci a la ferme volonté de préserver l'artisanat traditionnel, l'unicité et l'authenticité de ses produits.

La contrefaçon est contraire aux valeurs fondamentales de Golden Goose et à sa Charte Ethique.

SOURCE Golden Goose S.p.A.