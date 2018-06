Grâce À LIFX Smart Lighting, « L'éclairage Intelligent », Les Utilisateurs Français Ont Désormais La Possibilité De Connecter L'éclairage De Leur Maison À Alexa, Le Service Vocal Intelligent d'Amazon

Redwood City, Californie, June 15, 2018 /PRNewswire/ -- Les utilisateurs français peuvent désormais connecter leur enceinte de la gamme Echo d'Amazon avec LIFX light, afin de pouvoir interagir avec leur maison et l'éclairage ambiant par le biais de la commande vocale.

LIFX est une compagnie internationale, pionnière dans le domaine des ampoules et de l'éclairage connecté. Cette technologie d'éclairage intelligent, aussi appelée « smart lighting », peut être utilisée depuis un smartphone, une tablette et maintenant par commande vocale. En un clic sur l'application smartphone de LIFX, ou désormais par une simple commande vocale à Alexa, l'utilisateur peut ainsi allumer ou éteindre les lumières à l'envi, changer la couleur de l'éclairage, ou « créer une atmosphère » dans toutes les pièces de la maison.

Selon Marc Alexander, cofondateur et directeur de la stratégie produit et de la technologie de LIFX: « Grâce à la croissance de la domotique en Europe, notre entreprise locale peut s'étendre de façon mondiale avec l'arrivée de la Skill Alexa, et proposer ainsi la technologie LIFX aux utilisateurs français afin qu'ils profitent mieux du confort de leur maison. »

« En 2018, les utilisateurs veulent plus d'efficacité, de contrôle et de customisation de la part de leurs appareils de domotique. Pouvoir interagir avec son éclairage par commande vocale, c'est comme déjà être un pas dans le futur », a-t-il ajouté.

Utiliser Alexa est aussi simple que de poser une question. Il suffit de lui demander de lancer de la musique, lire les actualités, piloter sa maison connectée ou encore raconter une blague, et Alexa répond. À la maison comme au bureau, Alexa est conçue pour simplifier la vie de ses propriétaires en leur permettant de contrôler leur quotidien grâce à leur simple voix.

Cette nouvelle fonctionnalité de commande vocal via Alexa fait de LIFX une des technologies d'éclairage intelligent les plus personnalisables sur le marché à l'heure actuelle.

Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs LIFX peuvent contrôler leur éclairage LIFX avec, entre autres, les commandes suivantes:

«Alexa…

« Active / Désactive [scène / nom de groupe]. »

« Règle [appareil domotique / nom de groupe] sur [##] %. »

« Diminue / Augmente la luminosité de [appareil domotique / nom de groupe]. »

« Mets la lumière en bleu. » « Mets la lumière en blanc. »

« Rends la lumière plus froide / chaude. »

« Allume le ventilateur de la chambre à [##] %. »

La large gamme de produit LIFX peut dėsormais être connectée à Alexa, y compris son produit-phare le LIFX A19 LED Light, qui offre une luminosité de plus de 1100 lumens avec seulement 11 watts, ainsi que la nouvelle gamme LIFX Mini range, qui offre 16 millions de couleurs différentes grâce à une seule ampoule, pouvant produire plusieurs nuances de lumières blanches ajustables, ou simuler le cycle de la lumière naturelle de façon automatique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le sitehttps://eu.lifx.com/products/amazon-alexa.

A propos de LIFX

LIFX (prononcé « Life-X ») est une entreprise pionnière dans le domaine de l'éclairage intelligent depuis 2012, animée par une passion pour l'innovation, la technologie appliquées à l'éclairage. Aujourd'hui basée à Redwood City, en Californie, dans le coeur de la Silicon Valley, LIFX est à l'origine une entreprise australienne née à Melbourne, où ses centres de recherche et développement se trouvent toujours. Les produits LIFX sont disponibles en ligne sur eu.lifx.com ou dans plusieurs points de vente aux Etats-Unis, en Australie et en Europe.

