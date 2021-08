Grand festival de musique à Taiwan : la 32e édition des GMA se tiendra au Taipei Music Center

La cérémonie des Golden Melody Awards était initialement prévue pour le 26 juin à la Taipei Arena, mais elle a été annulée en raison de l'épidémie de COVID-19 survenue à la mi-mai et du passage de l'alerte épidémique au niveau 3. Le Bureau et l'équipe des GMA ont suivi de près l'évolution de la pandémie et, lorsque la pandémie s'est calmée à la fin du mois de juillet, ont mené une évaluation des risques et des discussions professionnelles jusqu'à ce qu'ils confirment finalement que la cérémonie des Golden Melody Awards se tiendrait dans une salle de musique professionnelle, le Taipei Music Center. La cérémonie respectera scrupuleusement les règles d'alerte épidémique de niveau 2 établies par le Centre central de contrôle des épidémies et les mesures administratives relatives à la prévention des épidémies dans les lieux de spectacle édictées par le ministère de la Culture. Les mesures d'intervention comprendront des sièges en damier pour le public, l'enregistrement des noms et le maintien d'une distance de 3 mètres entre la scène et le public. Toute personne souhaitant accéder au site doit présenter des résultats négatifs au test rapide ou à la PCR et une déclaration de santé, tout en portant un masque en permanence. Compte tenu de la pandémie, la cérémonie ne sera pas ouverte au grand public et seuls les nominés et les membres de l'industrie de la musique pop pourront y assister.

Au total, 283 candidats, 1 499 albums/EP et 21 349 œuvres ont été soumis à l'examen du jury de la 32e édition des GMA, soit 151 albums et 1 888 œuvres de plus que l'année dernière. Rock Records Co., Ltd. est le plus grand concurrent avec des candidatures pour 21 prix, alors que les albums tsu-pun et Gain Strength sont en lice pour 8 prix.

Afin de souligner l'importance du lauréat du Prix de la contribution spéciale à l'industrie de la musique pop, le Bureau a décidé de créer un jury dédié au Prix de la contribution spéciale. Le jury a estimé que Lo Ta-you, le lauréat du Prix de la contribution spéciale de la 32e édition des GMA, a révolutionné à lui seul la musique pop en langue chinoise à une époque critique marquée par des changements radicaux.

Au cours de ses cinquante années de carrière dans l'industrie de la musique, Lo Ta-you ne s'est jamais contenté de répéter ses œuvres et continue d'aller à contre-courant. Le Prix de la contribution spéciale de la 32e édition des GMA sera décerné à M. Lo Ta-you, en hommage au rockeur toujours jeune et rebelle.

La cérémonie de la 32e édition des Golden Melody Awards aura lieu le 21 août 2021 (sam) au Taipei Music Center. L'organisateur, TTV, diffusera le tapis rouge en direct à 17 h00, puis la cérémonie de remise des prix à 19 h 00 sur TouchTTV et sur la chaîne YouTube des GMA. Les diffusions en direct sont disponibles sur LINE TODAY, LINE MUSIC et LINE TV. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel des GMA ou suivre l'événement sur sa page Facebook.

