Grandir à l'ère du numérique - Les défis de l'intelligence artificielle : Qustodio publie son 5e rapport annuel sur les habitudes numériques des enfants

CHARLOTTE, N.C., 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Qustodio a publié aujourd'hui son 5e rapport annuel, qui fournit des renseignements précieux sur les habitudes numériques des enfants en 2023. Grandir à l'ère du numérique – Les défis de l'intelligence artificielle (IA) nous en apprend plus sur l'utilisation de la technologie et des applications par les 4-18 ans, avec des détails sur les tendances concernant les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ainsi que les outils d'apprentissage et de communication. Le recours aux systèmes basés sur l'intelligence artificielle est également abordé pour la première fois.

Le rapport de Qustodio, qui a interrogé plus de 400 000 familles et écoles, présente la popularité des applications utilisées par les enfants du monde entier, précisant par ailleurs les habitudes observées sur plusieurs grands marchés, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Australie. Outre le nom des applications les plus populaires chez les jeunes, comme TikTok, YouTube, Roblox et Snapchat, il dévoile le temps d'écran associé au cours de l'année.

De plus, ce rapport approfondi présente les témoignages d'adultes impliqués activement dans le bien-être numérique de leurs enfants, décrivant la manière dont les parents et les tuteurs s'orientent dans un monde toujours plus connecté, sans oublier les outils qu'ils utilisent pour les protéger, alors que la technologie, Internet et l'IA évoluent rapidement.

Voici quelques-uns des résultats clés du rapport 2023 :

TikTok continue à captiver les enfants, qui ont passé 112 minutes par jour en moyenne au niveau mondial sur cette application , contre 107 minutes en 2022.

, contre 107 minutes en 2022. Bien que YouTube reste la plateforme de streaming la plus populaire, les enfants français ont passé 120 % de temps en plus sur TikTok , leur consacrant respectivement 50 et 100 min/jour.

, leur consacrant respectivement 50 et 100 min/jour. Malgré une année 2023 tumultueuse, accompagnée d'un changement de nom, Twitter/X enregistre un gain de popularité de 27 % chez les jeunes.

BeReal a fait son entrée dans le classement des applications les plus bloquées en France , pays d'origine de ce réseau social.

, pays d'origine de ce réseau social. Les jeux vidéo ont encaissé un coup dur en 2023, alors que les enfants du monde entier y ont consacré une durée en baisse de 8 % par rapport à 2022. Malgré tout, Roblox reste leur application préférée, toutes catégories confondues, avec une moyenne mondiale de 130 minutes par jour.

Malgré tout, Roblox reste leur application préférée, toutes catégories confondues, avec une moyenne mondiale de 130 minutes par jour. Même si WhatsApp a connu un gain de popularité de 11 % chez les jeunes en France , ceux-ci ont communiqué davantage sur Snapchat, à savoir un peu plus d'une heure par jour en moyenne.

, ceux-ci ont En 2023, près de 20 % des jeunes à travers le monde ont accédé au site Web d'OpenAI, entreprise derrière l'outil exploitant l'IA ChatGPT, ce qui en fait le 18e le plus visité sur cette période.

« Cette année a encore été marquée par l'innovation et l'exploration de nouveaux horizons, alors que les familles apprennent à s'adapter aux nouvelles technologies d'IA et à la transformation du paysage des réseaux sociaux, explique Eduardo Cruz, cofondateur et directeur général de Qustodio. Les prochaines années vont offrir aux parents, aux équipes pédagogiques et aux enfants une chance de s'allier pour comprendre comment trouver un bon équilibre numérique, récoltant les fruits de la technologie tout en protégeant les plus jeunes contre les dangers d'Internet. »

Pour consulter le rapport complet sur les habitudes numériques des enfants en 2023 et en découvrir l'évolution depuis 2019, rendez-vous sur le site Web de Qustodio.

