Grifols lance une nouvelle solution pour faciliter les tests de compatibilité pré-transfusionnels chez les patients atteints de myélome multiple

La protéine sCD38 de Grifols est la toute première protéine recombinante soluble de l'industrie conçue pour surmonter l'interférence provoquée par la thérapie anticancéreuse daratumumab sur les tests critiques de transfusion sanguine

La solution empêche le daratumumab, qui cible la protéine CD38 sur les cellules cancéreuses, de se lier à cette protéine spécifique sur les globules rouges et d'interférer avec les tests de compatibilité pré-transfusionnels

La protéine sCD38 de Grifols a reçu le marquage CE et illustre l'engagement de l'entreprise à garantir la sécurité de l'approvisionnement en sang dans le monde

BARCELONE, Espagne, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS), l'un des principaux producteurs mondiaux de médicaments dérivés du plasma et de solutions diagnostiques innovantes, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution Grifols sCD38, la toute première protéine recombinante soluble de l'industrie conçue pour bloquer les anticorps anti-CD38 chez les patients atteints de myélome multiple recevant une thérapie au daratumumab. Ce réactif permet d'assurer des tests de transfusion sanguine rapides et précis,essentiels pour un traitement adéquat.

Le daratumumab est un anticorps monoclonal qui cible la protéine CD38 pour le traitement du myélome multiple. Cependant, pendant le traitement, le médicament se lie à la protéine CD38 sur les globules rouges et peut altérer les résultats des tests sanguins réalisés préalablement à la transfusion. Cela peut retarder des transfusions vitales pour ces patients.

L'approche novatrice de la protéine sCD38 de Grifols permetde réaliser les tests de recherche d'anticorps irréguliers, d'identification et d'épreuve directe de compatibilité de manière plus fluide lors de l'utilisation du système DG Gel de Grifols pour les épreuves pré-transfusionnelles.. En utilisant cette solution, les laboratoires obtiennent des images cliniques plus claires et plus facilement comparativement aux solutions alternatives actuelles.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de Grifols sCD38, une solution unique qui simplifie le processus de tests pour les transfusions sanguines grâce à une méthodologie simple et transparente », a déclaré Antonio Martínez, président de la division Diagnostics de Grifols. « L'obtention de la certification de Grifols sCD38 permet de fournir une solution fiable et efficace qui garantira des résultats précis et cohérents, démontrant l'engagement continu de Grifols à innover en matière de sécurité pour les transfusions sanguines. »

La solution sCD38 de Grifols a reçu le marquage CE et sera disponible sur certains marchés après avoir répondu aux exigences supplémentaires d'enregistrement et de notification.

À propos du système DG Gel

Les instruments et réactifs du système DG Gel utilisent la technologie de la carte DG Gel pour supporter les laboratoires dans la rationalisation des tests de compatibilité pré-transfusionnels et à adapter le profil phénotypique étendu aux besoins de chaque patient. Les réactifs du système DG Gel comprennent des profils exhaustifs de cartes DG Gel, une offre de globules rouges réactifs et une gamme complète d'antisérums liquides.

Pour en savoir plus, consultez le site: https://www.diagnostic.grifols.com/en/dg-gel-system

Grifols est une société mondiale de du secteur de la santé fondée à Barcelone en 1909, engagée à améliorer la santé et le bien-être des personnes dans le monde entier. Leader dans le domaine des médicaments essentiels dérivés du plasma et de la médecine transfusionnelle, l'entreprise développe, produit et fournit des services et des solutions de soins innovants dans plus de 110 pays.

Les besoins des patients et les connaissances toujours plus approfondies de Grifols sur de nombreuses maladies chroniques, rares et prévalentes, parfois mortelles, motivent l'innovation de l'entreprise dans le domaine du plasma et d'autres produits biopharmaceutiques afin d'améliorer la qualité de vie. Grifols se concentre sur le traitement d'affections dans un large éventail de domaines thérapeutiques : immunologie, hépatologie et soins intensifs, pneumologie, hématologie, neurologie et maladies infectieuses.

Pionnier de l'industrie du plasma, Grifols continue de développer son réseau de centres de don, le plus important au monde avec plus de 390 centres en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Chine.

En tant que leader reconnu dans le domaine de la médecine transfusionnelle, Grifols offre un portefeuille complet de solutions conçues pour améliorer la sécurité du don à la transfusion, ainsi que des technologies de diagnostic clinique. L'entreprise fournit des produits biologiques de qualité pour la recherche en sciences de la vie, les essais cliniques et la fabrication de produits pharmaceutiques et de diagnostics. De plus, elle propose des outils, des informations et des services qui permettent aux hôpitaux, aux pharmacies et aux professionnels de santé de fournir efficacement des soins médicaux spécialisés.

Grifols, qui compte plus de 24 000 employés dans plus de 30 pays et régions, s'engage à appliquer un modèle d'entreprise durable qui établit la norme en matière d'innovation continue, de qualité, de sécurité et de leadership éthique.

En 2022, l'impact économique de Grifols dans ses principaux pays d'opération était de 9,6 milliards d'euros. L'entreprise a également généré 193 000 emplois, y compris des emplois indirects et induits.

Les actions de classe A de la société sont cotées à la bourse d'Espagne où elles font partie de l'Ibex-35 (MCE : GRF). Les actions de classe B de Grifols sans droit de vote sont cotées au Mercado Continuo (MCE : GRF.P) et au NASDAQ aux États-Unis via des ADR (NASDAQ : GRFS).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.grifols.com

Les faits et chiffres contenus dans le présent rapport qui ne font pas référence à des données historiques sont des « projections et hypothèses futures ». Des mots et expressions tels que « croire », « espérer », « anticiper », « prédire », « s'attendre », « avoir l'intention », « devrait », « cherchera à réaliser », « il est estimé », « futur » et des expressions similaires, dans la mesure où ils se rapportent au groupe Grifols, sont utilisés pour identifier les projections et hypothèses futures. Ces expressions reflètent les suppositions, hypothèses, attentes et prédictions de l'équipe de direction au moment de la rédaction du présent communiqué, et celles-ci sont soumises à un certain nombre de facteurs qui font que les résultats réels peuvent sensiblement différer. Les résultats futurs du groupe Grifols pourraient être affectés par des événements relatifs à ses propres activités, tels qu'une pénurie d'approvisionnement en matières premières pour la fabrication de ses produits, l'apparition de produits concurrents sur le marché, ou des changements au cadre réglementaire des marchés dans lesquels il opère, entre autres. À la date de rédaction de ce communiqué, le groupe Grifols a adopté les mesures nécessaires pour atténuer l'impact potentiel de ces événements. Grifols, S.A. n'accepte aucune obligation de rendre public, de réviser ou de mettre à jour les projections ou les hypothèses futures pour les adapter aux événements ou aux circonstances postérieures à la date de rédaction de ce communiqué, sauf si cela est expressément requis par la législation applicable. Le présent document ne constitue pas une offre ou une invitation à acheter ou à souscrire des actions, conformément aux dispositions de la législation espagnole suivante : décret royal 4/2015, du 23 octobre, approuvant le texte refondu de la loi sur le marché des valeurs mobilières ; décret royal 5/2005, du 11 mars et/ou décret royal 1310/2005, du 4 novembre, et toute réglementation développant cette législation. De plus, le présent document ne constitue pas une offre d'achat, de vente ou d'échange, ni une demande d'offre d'achat, de vente ou d'échange de titres, ni une demande de vote ou d'approbation dans une autre juridiction. Les informations contenues dans le présent document n'ont pas été vérifiées ni revues par les auditeurs externes du groupe Grifols.