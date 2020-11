GrimoireLab grandit pour alimenter la plateforme LFX Insights de la Linux Foundation

MADRID, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Bitergia , la société d'analyse du développement logiciel, a annoncé aujourd'hui qu'elle est heureuse que l'open source GrimoireLab tool soit désormais utilisé dans la nouvelle plate-forme de la Linux Foundation, LFX Insights. LFX Insights est la plus grande plateforme jamais construite sur l'outil GrimoireLab. Cette avancée met en lumière la réussite de l'open source GrimoireLab.

GrimoireLab, comme partie de LFX Insights :

Transfère plus de 15 ans d'expérience avec les métriques de la communauté open source

Sert à 1.000+ entreprises

Anayse 69 projets de la Linux Foundation

Histoire de GrimoireLab

Bitergia a initialement développé GrimoireLab pour mieux servir les clients avec une stratégie métrique car les outils existants manquaient de fonctionnalités essentielles pour analyser les communautés open source. En 2017, Bitergia a fait don de GrimoireLab au nouveau projet de la Linux Foundation : CHAOSS – Logiciel Open Source d'analyse de la santé communautaire. À partir de ce logiciel, le GrimoireLab a gagné de la popularité et de nouveaux contributeurs.

« L'objectif du GrimoireLab est devenir la norme pour les métriques de la communauté open source ». – Directeur général de Bitergia, Manrique Lopez.

Autres plateformes construites avec GrimoireLab

CROSSMINER est un projet de recherche financé par la Commission européenne pour soutenir la sélection fondée sur des preuves de projets open source.

Cauldron.io est un projet de recherche financé par le Fonds européen de développement régional et l'Agence nationale espagnole de la recherche afin de construire une plateforme SaaS pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir rapidement des informations sur leurs communautés open source.

« Cauldron.io est inspiré de GrimoireLab et permet à tout le monde d'analyser les communautés open source gratuitement », déclare Jesus M. Gonzalez-Barahona, professeur à l'Universidad Rey Juan Carlos. « Nous avons énormément amélioré la convivialité de GrimoireLab grâce à Chaudron.io. »

Les raisons de la popularité de GrimoireLab

GrimoireLab fournit une image holistique d'une communauté open source en collectant des données de plus de 30 sources différentes, telles que GitHub, GitLab, Discourse, les listes de diffusion, Slack, Twitter et StackOverflow. Une caractéristique essentielle du GrimoireLab permet de connecter les contributions aux organisations et de gérer les informations des contributeurs qui utilisent des courriels et des noms d'utilisateur différents. Ces caractéristiques font de GrimoireLab l'option par défaut pour les métriques de la communauté open source.

A propos de Bitergia

Bitergia est le leader du marché des mesures de la communauté open source et de l'analyse du développement de logiciels. Il totalise plus de 15 ans d'expérience dans l'aide aux entreprises et aux organisations qui veulent comprendre les projets de développement de logiciels en développant des stratégies de mesure efficaces.

