Groupe Adomos : Forte reprise de l'activité depuis la mi-Mai 2020 Point sur l'AGM du 30 Juin 2020

PARIS, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- Adomos annonce que l'activité commerciale a fortement repris depuis la sortie du confinement, au delà de ce qui était attendu : le nombre de rendez-vous clients est en hausse de 37% (entre le 18 mai et le 18 juin 2020) par rapport à la même période de l'année précédente. Adomos affiche ainsi une grande confiance dans sa capacité de rebond.

Adomos rappelle que son AGM se tiendra le 30 juin 2020. La société précise que les délégations pour augmentation de capital n'ont pas vocation à être utilisées à court terme, la société disposant de la trésorerie nécessaire pour financer son développement. Elle appelle cependant les actionnaires à les voter, afin de disposer à l'avenir si nécessaire d'outils de financements complémentaires.

Forte reprise

Lors de son dernier communiqué, Adomos avait prévu un redémarrage logique de l'immobilier résidentiel post-confinement, mais les indicateurs avancés des mois de mai et juin 2020 laissent augurer une reprise bien plus vigoureuse que prévue.

Vente immobilier neuf et ancien : l'activité commerciale a repris dès le 18 mai de manière très soutenue

Les prospects ont accepté de recevoir les conseillers d'Adomos sans aucun frein : +37 % de rendez-vous ont été fixés du 18 Mai au 18 Juin 2020 comparativement à la même période de 2019 (492 rendez-vous fixés contre 357). Il semble que l'intérêt pour l'investissement locatif soit en augmentation à la suite du confinement, avec un véritable effet de rattrapage. Et même s'il faudra attendre quelques semaines pour être certain de la reprise, la tendance est très positive.

Vente de leads : redémarrage en cours

Le redémarrage, même s'il a été moins spectaculaire que les ventes d'immobilier, reste bon.

Plusieurs clients promoteurs immobiliers ont certes reporté leurs investissements marketing à juillet ou à la rentrée, mais la société dispose d'une bonne visibilité sur la reprise du marché.

Ces excellentes nouvelles viennent conforter le modèle d'Adomos, basé sur des coûts fixes faibles : le groupe compte seulement 18 salariés, pour plus de 11 M€ de produits d'exploitation en 2019, les 70 commerciaux disposant de rémunérations purement variables. Le Groupe a développé un modèle agile, capable d'absorber une forte baisse de chiffre d'affaires mais aussi de redémarrer très vite pour saisir les opportunités de marché dès qu'elles se présentent.

Assemblée Générale Mixte du 30 Juin 2020

Adomos rappelle qu'elle a convoqué ses actionnaires en AGM le 30 juin à 9h.

A la demande de plusieurs actionnaires, Adomos précise que les différentes délégations autorisant des augmentations de capital n'ont pas vocation à être utilisées à court terme, la société disposant de la trésorerie nécessaire pour financer son développement.

Ces délégations font partie des outils dont de nombreuses sociétés cotées se dotent pour sécuriser ou accélérer leur développement.

Dans le cas d'Adomos, plusieurs possibilités d'utilisation des délégations sont possibles, comme la saisie d'une opportunité immobilière en cas de durcissement du marché du crédit, ou l'entrée d'un actionnaire stratégique, même si à ce jour aucun de ces deux cas n'est envisagé.

Ces délégations sont également une forme d'assurance s'il était nécessaire à l'avenir de renforcer la trésorerie, par exemple en cas de nouveau confinement.

Adomos invite donc l'ensemble des actionnaires à voter, en renvoyant une attestation de détention de titres et un formulaire de vote à l'établissement teneur de titres CACEIS.

Confiance renforcée pour l'avenir

Adomos réitère les termes de son dernier communiqué du 15 avril 2020, et confirme sa stratégie : dans un contexte de taux d'intérêts qui devraient rester bas sur une longue période, facteur décisif de soutien à l'achat immobilier, la niche spécifique de l'immobilier résidentiel choisie par Adomos pourrait être de plus en plus plébiscitée par les investisseurs. C'est pourquoi le groupe envisage de reprendre, vraisemblablement cet automne, les acquisitions d'immeubles dans le cadre de sa nouvelle activité d'opérateur immobilier.

Adomos affiche ainsi sa grande confiance en sa capacité de rebond.

Calendrier Financier

23 et 24 Juin 2020 : participation au Spring Mid-Cap Event

30 septembre 2020 au plus tard : publication des résultats semestriels consolidés

31 octobre 2020 : mise en ligne des comptes semestriels consolidés

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

