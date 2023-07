GTCR fera l'acquisition de Once For All de Warburg Pincus

L'investissement vise à accélérer la croissance du principal fournisseur de logiciels de conformité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement

CHICAGO, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Once For All (la « Société »), un fournisseur de logiciels de conformité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de Warburg Pincus. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1998 et basée à Basingstoke, au Royaume-Uni, et à Paris, en France, Once For All est une plateforme logicielle de gestion de la conformité et de la chaîne d'approvisionnement, desservant l'industrie de la construction, principalement au Royaume-Uni et en France. Le réseau SaaS de Once For All relie plus de 150 000 entreprises de construction et de gestion des installations, permettant aux entrepreneurs et aux propriétaires de biens immobiliers de gérer leur chaîne d'approvisionnement de sous-traitants et d'assurer le respect d'un ensemble de plus en plus complexe de règlements publics et de normes privées. En outre, la suite logicielle de la Société comprend un marché bilatéral reliant les entrepreneurs et les propriétaires de bien immobiliers à des fournisseurs qualifiés qui recherchent de nouvelles occasions d'affaires.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Once For All pour continuer à assurer le succès de l'entreprise, a déclaré Mark Anderson, directeur général et responsable de la technologie, des médias et des télécommunications chez GTCR. Once For All s'est imposée comme un leader dans le marché des logiciels dédiés à la chaîne d'approvisionnement et à la conformité, développant des produits de premier rang que l'ensemble de l'industrie continue d'adopter pour gérer les complexités opérationnelles et réglementaires. Nous chercherons à accélérer la croissance et l'expansion de l'entreprise par l'innovation des produits et, grâce aux fusions et acquisitions, par l'ajout de capacités. GTCR possède une longue expérience des placements et des logiciels verticaux dans le domaine des solutions de conformité, et nous mettrons à profit cette expertise pour aider à élaborer des stratégies qui stimuleront la croissance de l'entreprise et accroîtront la valeur pour nos clients. »

Adarsh Sarma et David Reis, directeurs généraux de Warburg Pincus, ont affirmé : « Nous sommes fiers d'avoir soutenu Once For All dans son parcours de croissance transformatrice. Sous notre direction, la Société a poursuivi une stratégie privilégiant l'investissement dans la technologie et les produits, ce qui lui a permis de lancer des solutions innovantes de conformité et de développement commercial destinées à l'industrie de la construction. Entreprise exclusivement britannique avant l'investissement de Warburg Pincus, Once For All s'est internationalisée pendant notre période d'investissement, apportant sa gamme de produits unique au marché de l'Europe continentale. Nous tenons à remercier l'équipe de direction pour son travail acharné et son engagement. Elle a bâti une entreprise de calibre mondial et nous lui souhaitons, à elle ainsi qu'à GTCR, beaucoup de succès dans la prochaine phase de croissance. »

Jefferies a agi à titre de conseiller financier et Latham & Watkins a fourni des conseils juridiques à GTCR. Arma Partners et William Blair ont agi à titre de conseillers financiers de Once For All et Kirkland & Ellis a agi à titre de conseiller juridique. Jamieson Corporate Finance et Macfarlanes ont fourni des conseils juridiques à la direction.

À propos d'GTCR

Fondée en 1980, GTCR est une société de capital investissement de premier rang qui a lancé The Leaders Strategy™, trouvant et établissant des partenariats avec des dirigeants dans des domaines clés afin d'identifier, d'acquérir et de développer des entreprises leaders du marché grâce à une croissance organique et des acquisitions stratégiques. GTCR investit avant tout dans la croissance transformatrice d'entreprises des secteurs suivants : services aux entreprises et consommateurs, services et technologies financiers, soins de santé et technologie, médias et télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 25 milliards de dollars dans plus de 270 entreprises, et la société gère actuellement plus de 35 milliards de dollars en capitaux propres. GTCR est basée à Chicago et possède des bureaux à New York et West Palm Beach. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : www.gtcr.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Once For All

Once For All est le leader européen des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le secteur de la construction. Nous aidons nos clients à trouver et suivre des opportunités commerciales, à gérer les risques et la conformité. Nous proposons des outils pour améliorer l'efficacité de leurs chaînes d'approvisionnement. Once For All compte plus de 150 000 clients qui utilisent sa solution SaaS à base de code unique pour rechercher, trouver et évaluer les relations d'affaires futures en fonction des compétences, des opérations et des compétences relatives aux principes ESG. L'entreprise gère ainsi l'un des plus importants ensembles de données ESG au monde. Employant plus de 400 personnes, Once For All est le leader du marché au Royaume-Uni et en France, et mène des activités en Belgique et en Allemagne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.onceforall.com .

À propos de Warburg Pincus :

Warburg Pincus LLC est un fonds d'investissement mondial de premier plan, axé sur la croissance. L'entreprise gère plus de 80 milliards de dollars d'actifs. Le portefeuille actif de l'entreprise, qui compte plus de 250 sociétés, est très diversifié en ce qui concerne les stades de développement, les secteurs et les régions géographiques. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction qui cherchent à bâtir des entreprises durables à valeur durable. Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 21 fonds de capital-investissement et 2 fonds immobiliers, qui ont investi plus de 112 milliards de dollars dans plus de 1 000 entreprises de plus de 40 pays. L'entreprise a son siège à New York et des bureaux à Amsterdam, Pékin, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, l'île Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.warburgpincus.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

