Guangming va coopérer avec des entreprises allemandes et françaises

SHENZHEN, Chine, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Shenzhen Daily :

Au cours d'un voyage de promotion commerciale de 10 jours en Europe, une délégation du district de Guangming de Shenzhen a conclu des accords de coopération avec plusieurs entreprises en Allemagne et en France.

A strategic cooperation framework agreement is signed between Guangming and Diribo GmbH on Feb.10.

La délégation, dirigée par Cai Ying, responsable du Parti du district, est arrivée à Paris, en France, le 7 février, et a tenu une conférence de promotion des investissements à Berlin, en Allemagne, le 10 février. Après l'Allemagne, la délégation se rendra en Suisse.

Lors de la conférence, Cai Ying a présenté l'environnement commercial et le développement industriel de Guangming et a discuté en tête-à-tête avec des représentants de l'ambassade de Chine en Allemagne, de l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur, du Centre de compétence mondial en matière de capteurs (GSCC) et de 20 entreprises européennes de capteurs.

Michael Schumann, président du conseil d'administration de l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur (BWA), a déclaré que l'Allemagne et la Chine sont toutes deux de grands pays industriels qui partagent une base solide de coopération. Malgré la pandémie, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint de nouveaux sommets. Shenzhen, en tant que centre économique de la Chine, complétera l'Allemagne en termes de technologie, de développement du marché et de chaînes d'approvisionnement. M. Schumann a déclaré souhaiter que davantage d'entreprises allemandes s'engagent dans une coopération efficace avec Guangming et Shenzhen grâce aux efforts du gouvernement de Guangming.

Un accord-cadre de coopération stratégique a été signé entre Guangming et Diribo GmbH, la plus grande plateforme numérique au monde pour l'industrie des capteurs intelligents. Diribo GmbH installera ses sièges sociaux de Shenzhen et du GSCC à Guangming afin de développer la communication technique, le commerce et les ressources pour rapprocher la Chine et l'Europe dans le domaine des capteurs intelligents, et de fournir des services de conseil pour le développement des capteurs intelligents à Guangming.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises du secteur des capteurs ont autorisé le GSCC à étendre leurs activités en Chine. Elles ont également l'intention de participer à des projets, notamment de construction de villes intelligentes.

Cai Ying a déclaré que, en tant que zone centrale pour le développement des capteurs intelligents à Shenzhen, Guangming a construit un système complet en termes de politiques, d'espaces industriels, d'installations de soutien et d'agglomération industrielle.

Un parc industriel pour les capteurs intelligents, qui couvrira une superficie de plus d'un million de mètres carrés, est également en projet. Shenzhen a également mis en place un fonds industriel exclusif de 5 milliards de yuans destiné à soutenir le développement des capteurs intelligents.

La délégation a également visité Siemens, RWE et une entreprise « champion caché » dans le secteur des équipements spéciaux.

Siemens va mettre en place un centre de recherche et de développement de logiciels industriels et commencera à aménager les locaux et à recruter du personnel dans le bureau de Guangming en avril.

RWE prévoit de construire un centre complet d'essais et de compétences technologiques dans le district, qui comprendra un laboratoire de batteries à énergie nouvelle, un laboratoire de produits intelligents et un laboratoire d'équipements médicaux haut de gamme.

L'entreprise « champion caché » installera une base de production d'équipements de nano-revêtement à Guangming, qui servira également de centre de vente pour l'Asie-Pacifique.

Avant son voyage en Allemagne, la délégation a assisté à la Fashion Week de Paris et a discuté plus en profondeur avec l'organisateur. Ces discussions ont permis de renforcer les échanges et la coopération entre la Semaine internationale de la culture des vêtements intimes de Chine et la Semaine de la mode de Paris, facilitant ainsi l'internationalisation de davantage d'entreprises de confection de Shenzhen.

Ils ont également visité Carlin International, l'une des quatre principales sociétés d'édition de mode au monde, et Chantelle, une marque de lingerie française renommée.

Carlin International, le district de Guangming et l'association de la lingerie de Shenzhen ont signé un accord de coopération stratégique tripartite, selon lequel Carlin International publiera les tendances et fournira des conseils créatifs à l'industrie de la lingerie de Shenzhen, afin de renforcer la compétitivité internationale des marques de lingerie de Shenzhen.

Chantelle souhaite s'étendre sur le marché intérieur chinois et participera aux événements de la China International Intimate Apparel Culture Week (semaine internationale culturelle de la lingerie chinoise) le 19 avril. À cette occasion, ses représentants des affaires asiatiques prendront des dispositions pour étudier la possibilité d'une coopération avec les principales entreprises de sous-vêtements de Shenzhen.

Cai Ying a également rencontré René Célestin, directeur de défilés de mode internationaux, fondateur de la Fashion Week de New York et directeur de la création de Victoria's Secret. La délégation a discuté avec M. Clestin de la possibilité de mettre en place un défilé de mode international dans le district de Guangming et lui a demandé des conseils pour les événements de la semaine internationale culturelle de la lingerie chinoise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2000962/image.jpg

SOURCE Shenzhen Daily