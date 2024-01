Gulf Oil International Ltd fait son premier pas stratégique sur le marché des véhicules électriques

GENÈVE, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Gulf Oil International Ltd (Gulf), qui fait partie du groupe Hinduja, a conclu un accord pour investir conjointement avec le Clean Growth Fund (CGF) dans Indra, la société de technologie de véhicules électriques (VE) et d'énergie intelligente à croissance rapide, qui développe des solutions innovantes de recharge et de stockage d'énergie pour un usage domestique et commercial. Indra Renewable Technologies Ltd, fondée en 2013, fabrique une gamme de produits énergétiques intelligents, notamment son chargeur intelligent de véhicule électrique leader du marché et un chargeur bidirectionnel « Vehicle to Grid » (V2G) conçu pour un usage résidentiel et commercial léger.

Gulf, traditionnellement connue comme une société pétrolière en aval, se lance désormais activement dans le secteur de la mobilité électrique et des véhicules électriques. Gulf a conscience du rapide changement de paysage de l'industrie automobile et de l'énergie et de la nécessité de fournir des formes d'énergie plus propres. L'un des piliers de la stratégie de transformation de Gulf est le développement de nouvelles solutions de mobilité et d'offres aux consommateurs, en concordance avec le besoin croissant de réduire les émissions et d'offrir des solutions de mobilité durable aux consommateurs.

CGF et Gulf deviendront actionnaires d'Indra, aux côtés d'OVO Group, qui a fourni un capital de départ et un soutien technique à Indra par l'intermédiaire de Kaluza, son entreprise technologique.

Mike Schooling, fondateur d'Indra et directeur de la technologie, a déclaré : « Indra se concentre sur la technologie et l'utilise pour soutenir la migration vers la carboneutralité. Grâce à l'investissement précoce d'OVO Group et désormais à l'investissement du Clean Growth Fund et de Gulf, nous sommes en position de force pour tirer pleinement parti de la croissance du marché des VE et de l'émergence de solutions V2G au Royaume-Uni et dans le monde entier. »

Mike Jones, PDG de Gulf Oil International Ltd, a déclaré : « Chez Gulf, nous croyons qu'une recharge rapide, pratique et intelligente est essentielle pour favoriser l'adoption des VE par les consommateurs. La combinaison de l'empreinte mondiale et de la marque grand public de Gulf avec la connaissance approfondie et l'expertise d'Indra en matière de systèmes énergétiques et de véhicules électriques permettra à Indra de développer ses activités et sa clientèle à l'international, en particulier en Inde. Il s'agit d'un marché clé pour Gulf où nous tirerons parti de notre forte présence de marque et de notre réseau de distribution pour développer une source de revenus en dehors du Royaume-Uni. »

Gulf s'appuiera sur ses partenariats au sein du groupe Hinduja, en travaillant en étroite collaboration avec Switch Mobility, une entreprise mondiale de véhicules utilitaires électriques, ainsi qu'avec Ashok Leyland, un acteur mondial de premier plan dans le domaine des véhicules utilitaires.

L'investissement dans Indra est une rampe de lancement pour Gulf dans le secteur de la mobilité électrique, en vue d'accélérer les investissements et les partenariats dans ce domaine dans un avenir proche.