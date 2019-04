Hangzhou se présente comme la destination MICE de la nouvelle économie pour les acheteurs singapouriens

Singapour étant un marché cible majeur pour Hangzhou, la ville chinoise s'engage dans la prochaine étape du développement de son secteur du MICE. Selon un rapport de l'Association internationale des congrès et conférences (en anglais, International Congress and Convention Association ou ICCA), Singapour demeure la principale ville de conférences et de conventions internationales en Asie-Pacifique, avec un grand nombre d'organisateurs professionnels de conférences et une chaîne industrielle du MICE bien établie, mais également un accès à des ressources bien accueillies par les acheteurs et des années d'expérience accumulée dans la tenue et la gestion d'événements MICE. En effet, tous ces facteurs sont essentiels pour que Hangzhou puisse améliorer considérablement son propre secteur du MICE. Cette tournée de présentation, le tout premier événement promotionnel du secteur du MICE de Hangzhou à Singapour, devrait aider la ville chinoise à renforcer sa compétitivité sur ce marché.

Organisée par Business Events Hangzhou, en partenariat avec huit grands fournisseurs de services MICE, la tournée de présentation a fourni à 28 acheteurs de services MICE basés à Singapour des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles Hangzhou devrait être la destination de choix pour les conférences sur la « nouvelle économie ». Outre la beauté de ses paysages de renommée mondiale et un riche patrimoine culturel, Hangzhou s'est construit des avantages décisifs autour du développement de l'Internet intelligent, de technologies financières et d'énergies durables, mais aussi d'industries créatives axées sur la culture et du nouveau commerce de détail. La combinaison de l'empreinte croissante dans les secteurs du MICE et de la nouvelle économie a créé un cercle vertueux mutuellement bénéfique.

L'ambassadrice du MICE à Hangzhou, Liu Ping, a expliqué l'approche innovante de la ville en présentant certains des produits de tourisme incitatif et en passant en revue les cas exemplaires du MICE, les compétences solides des prestataires de services locaux et les politiques gouvernementales favorables, tandis que le fondateur et PDG du groupe de sociétés AONIA et vétéran des conférences, Daniel Chua, a fait équipe avec le vice-président de l'Association singapourienne des organisateurs de congrès et d'expositions en anglais, Singapore Association of Convention and Exhibition Organisers and Suppliers ou SACEOS) pour tendre la main aux fournisseurs de services MICE de Hangzhou lors d'un séminaire expliquant comment les acheteurs de services de conférences peuvent tirer parti des destinations MICE en forte croissance. Les huit fournisseurs de services de Hangzhou ont manifesté leur intérêt à collaborer avec des acheteurs de services de conférences et des acheteurs de classe professionnelle basés à Singapour.

En tant que destination émergente pour les conférences sur la « nouvelle économie », Hangzhou a accéléré ses efforts en ce qui concerne la transformation en cours de la ville en une destination de choix pour les conférences internationales, tout en améliorant davantage la mise à niveau de tous les services connexes pour se conformer aux normes internationales. Ce faisant, la ville passera progressivement d'une ville qui attire ses clients principalement grâce à ses avantages en matière de ressources touristiques à une ville qui fait valoir ses avantages industriels en tant que principal argument de vente.

