HeadSpin s'associe à Google Cloud en périphérie

PALO ALTO, Californie, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- HeadSpin , la première plate-forme au service de l'expérience numérique basée sur l'intelligence artificielle au monde, annonce aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme fournisseur de solutions horizontales pour l'initiative récemment dévoilée de Google Cloud visant à fournir des applications partenaires à la périphérie, dans le cadre de sa stratégie Global Mobile Edge Cloud (GMEC) : un portefeuille et un marché de solutions 5G ainsi qu'une plate-forme Cloud ouverte pour le développement d'applications axées sur le réseau. HeadSpin et Google Cloud se sont associés pour prendre en charge et permettre des cas d'utilisation dans plusieurs secteurs verticaux, offrant ainsi des solutions 5G Edge.

« Nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud en périphérie », a déclaré Rajeev Butani, PDG de HeadSpin. « Le suivi proactif des expériences utilisateurs pour les applications 5G fourni par HeadSpin, à la fois pendant le cycle de développement et après la mise en service, permet non seulement à nos clients d'identifier et de résoudre de manière préventive les problèmes d'expérience utilisateur et de performance, mais aussi de générer des aperçus afin stimuler les nouvelles offres et les flux de revenus engendrés par les technologies 5G Edge. »

HeadSpin pour la 5G Edge

Les expériences numériques des utilisateurs sont une priorité pour tous les acteurs de l'écosystème 5G. HeadSpin joue un rôle essentiel en veillant à ce que les équipes produits soient en mesure de répondre aux besoins et demandes croissants des utilisateurs finaux, ce qui inclut :

La mesure en situation réelle, basée sur la localisation et l'optimisation continue de l'expérience utilisateur dans le monde entier

L'identification proactive des problèmes au niveau des appareils, du réseau et des applications, y compris les API et l'infrastructure de tiers

Une visibilité inégalée sur la qualité de l'expérience pour les services et applications de diffusion en direct, de RA/RV, d'audio et de vidéo

« Fournir des fonctionnalités et des applications Cloud en périphérie ouvrira de nouvelles portes aux clients, qu'il s'agisse de rationaliser les processus commerciaux à la périphérie ou d'offrir aux consommateurs de nouvelles expériences numériques passionnantes », a déclaré Tanuj Raja, responsable mondial des partenariats stratégiques chez Google Cloud. « Nous sommes ravis de nous associer à HeadSpin pour soutenir ces clients, et de proposer les fonctionnalités fournies par HeadSpin en matière de gestion des applications et de l'infrastructure sur Google Cloud. »

Les entreprises de pointe du Cloud en périphérie font confiance à HeadSpin pour garantir une expérience utilisateur de qualité et augmenter leurs revenus grâce à un engagement et à une adoption améliorés, tout en réduisant les coûts et les délais de mise sur le marché.

À propos de HeadSpin

HeadSpin est la première plate-forme au service de l'expérience numérique fondée sur l'intelligence artificielle au monde qui combine une infrastructure globale de dispositifs hébergés sur le Cloud et on premise, l'automatisation des tests et l'analyse des performances alimentées par l'apprentissage automatique et de la qualité de l'expérience pour le mobile, le Web, l'audio et la vidéo. HeadSpin permet aux équipes d'ingénierie, d'assurance qualité, d'exploitation et de produits de garantir une expérience numérique optimale tout au long du cycle de développement. Pour en savoir plus : www.HeadSpin.io

